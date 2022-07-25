Рейтинг@Mail.ru
Стало известно, где пройдет Евровидение-2023 - РИА Новости Крым, 25.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20220725/stalo-izvestno-gde-proydet-evrovidenie-2023-1123951611.html
Стало известно, где пройдет Евровидение-2023
Стало известно, где пройдет Евровидение-2023 - РИА Новости Крым, 25.07.2022
Стало известно, где пройдет Евровидение-2023
Международный песенный конкурс Евровидение-2023 пройдет в Британии, заявил Европейский вещательный союз (EBU). РИА Новости Крым, 25.07.2022
2022-07-25T15:04
2022-07-25T15:04
культура
в мире
великобритания
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111828/71/1118287100_0:0:3078:1732_1920x0_80_0_0_202f8318f3238369c05d5141622cdf54.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым. Международный песенный конкурс Евровидение-2023 пройдет в Британии, заявил Европейский вещательный союз (EBU)."Европейский вещательный союз и BBC (британская телерадиовещательная корпорация) рады подтвердить, что конкурс песен Евровидение-2023 пройдет в Соединенном Королевстве", — говорится в сообщении на сайте организации.При этом Украина как страна, одержавшая победу на Евровидении-2022, сразу пройдет в финал конкурса, уточнили в пресс-службе.Сейчас в Великобритании будут выбирать город, который примет мероприятие.На Евровидении-2022 победила украинская группа Kalush Orchestra с песней Stefania. По правилам, следующий конкурс должен был пройти в Украине. И в середине июня заместитель руководителя офиса президента Украины Кирилл Тимошенко заявил о начале подготовки к нему. Однако EBU решил перенести соревнования с территории Украины в другую страну из соображений безопасности.
https://crimea.ria.ru/20220617/ukraina-ne-khochet-otdavat-evrovidenie-1123576320.html
великобритания
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111828/71/1118287100_202:0:2933:2048_1920x0_80_0_0_0fa914ede70a15a8daeb59912b04ea10.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
культура, в мире, великобритания
Стало известно, где пройдет Евровидение-2023

Европейский вещательный союз (EBU): Евровидение-2023 пройдет в Британии

15:04 25.07.2022
 
© РИА Новости . Валерий Мельников / Перейти в фотобанкЕвровидение
Евровидение - РИА Новости, 1920, 25.07.2022
© РИА Новости . Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым. Международный песенный конкурс Евровидение-2023 пройдет в Британии, заявил Европейский вещательный союз (EBU).
"Европейский вещательный союз и BBC (британская телерадиовещательная корпорация) рады подтвердить, что конкурс песен Евровидение-2023 пройдет в Соединенном Королевстве", — говорится в сообщении на сайте организации.
Подготовка к Евровидению-2017 в Киеве - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
17 июня, 19:05
Украина не хочет "отдавать" Евровидение
При этом Украина как страна, одержавшая победу на Евровидении-2022, сразу пройдет в финал конкурса, уточнили в пресс-службе.
Сейчас в Великобритании будут выбирать город, который примет мероприятие.
На Евровидении-2022 победила украинская группа Kalush Orchestra с песней Stefania. По правилам, следующий конкурс должен был пройти в Украине. И в середине июня заместитель руководителя офиса президента Украины Кирилл Тимошенко заявил о начале подготовки к нему. Однако EBU решил перенести соревнования с территории Украины в другую страну из соображений безопасности.
 
КультураВ миреВеликобритания
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:19Можно ли было угнать боевой самолет России – мнение эксперта
16:05Условия "продуктовой сделки" не запрещают России продолжать СВО – Лавров
15:42"Гемотест" оштрафовали за утечку персональных данных пациентов
15:35Киев планирует взорвать более 120 тонн токсичного гексана в Славянске
15:27Суд вынес приговор взорвавшему бомбу в православной гимназии
15:20Землетрясение произошло в Краснодарском крае
15:04Стало известно, где пройдет Евровидение-2023
14:42Минобороны показало боевую работу РСЗО "Смерч" на Украине
14:36Названы последствия разрушительного наводнения в Сочи
14:12Эксперт оценил перспективы контрнаступления ВСУ на юге
13:55Житель Тамбова стал 5-миллионным пассажиром поездов "Таврия"
13:41Зеленский уволил первого замсекретаря СНБО Украины
13:21Украине грозит дефицит бюджета в 50 млрд долларов — советник Зеленского
13:12В Запорожской области назвали количество желающих получить паспорт РФ
12:58Жителю Евпатории грозит тюрьма за гибель девушки в ДТП
12:49ВС РФ нанесли удары по командным пунктам ВСУ и складам с оружием
12:39В Хмельницкой области уничтожена база с боеприпасами к HIMARS
12:36При попытке высадиться под Херсоном уничтожены украинские диверсанты
12:26COVID-19 наступает: в 70 регионах России растет заболеваемость
12:05В Крыму неуправляемая "Нива" врезалась в дерево: трое в больнице
Лента новостейМолния