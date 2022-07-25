https://crimea.ria.ru/20220725/stalo-izvestno-gde-proydet-evrovidenie-2023-1123951611.html

Стало известно, где пройдет Евровидение-2023

Стало известно, где пройдет Евровидение-2023 - РИА Новости Крым, 25.07.2022

Стало известно, где пройдет Евровидение-2023

Международный песенный конкурс Евровидение-2023 пройдет в Британии, заявил Европейский вещательный союз (EBU). РИА Новости Крым, 25.07.2022

2022-07-25T15:04

2022-07-25T15:04

2022-07-25T15:04

культура

в мире

великобритания

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111828/71/1118287100_0:0:3078:1732_1920x0_80_0_0_202f8318f3238369c05d5141622cdf54.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым. Международный песенный конкурс Евровидение-2023 пройдет в Британии, заявил Европейский вещательный союз (EBU)."Европейский вещательный союз и BBC (британская телерадиовещательная корпорация) рады подтвердить, что конкурс песен Евровидение-2023 пройдет в Соединенном Королевстве", — говорится в сообщении на сайте организации.При этом Украина как страна, одержавшая победу на Евровидении-2022, сразу пройдет в финал конкурса, уточнили в пресс-службе.Сейчас в Великобритании будут выбирать город, который примет мероприятие.На Евровидении-2022 победила украинская группа Kalush Orchestra с песней Stefania. По правилам, следующий конкурс должен был пройти в Украине. И в середине июня заместитель руководителя офиса президента Украины Кирилл Тимошенко заявил о начале подготовки к нему. Однако EBU решил перенести соревнования с территории Украины в другую страну из соображений безопасности.

https://crimea.ria.ru/20220617/ukraina-ne-khochet-otdavat-evrovidenie-1123576320.html

великобритания

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

культура, в мире, великобритания