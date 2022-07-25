https://crimea.ria.ru/20220725/stalo-izvestno-gde-proydet-evrovidenie-2023-1123951611.html
Стало известно, где пройдет Евровидение-2023
Стало известно, где пройдет Евровидение-2023 - РИА Новости Крым, 25.07.2022
Стало известно, где пройдет Евровидение-2023
Международный песенный конкурс Евровидение-2023 пройдет в Британии, заявил Европейский вещательный союз (EBU). РИА Новости Крым, 25.07.2022
2022-07-25T15:04
2022-07-25T15:04
2022-07-25T15:04
культура
в мире
великобритания
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым. Международный песенный конкурс Евровидение-2023 пройдет в Британии, заявил Европейский вещательный союз (EBU)."Европейский вещательный союз и BBC (британская телерадиовещательная корпорация) рады подтвердить, что конкурс песен Евровидение-2023 пройдет в Соединенном Королевстве", — говорится в сообщении на сайте организации.При этом Украина как страна, одержавшая победу на Евровидении-2022, сразу пройдет в финал конкурса, уточнили в пресс-службе.Сейчас в Великобритании будут выбирать город, который примет мероприятие.На Евровидении-2022 победила украинская группа Kalush Orchestra с песней Stefania. По правилам, следующий конкурс должен был пройти в Украине. И в середине июня заместитель руководителя офиса президента Украины Кирилл Тимошенко заявил о начале подготовки к нему. Однако EBU решил перенести соревнования с территории Украины в другую страну из соображений безопасности.
https://crimea.ria.ru/20220617/ukraina-ne-khochet-otdavat-evrovidenie-1123576320.html
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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культура, в мире, великобритания
Стало известно, где пройдет Евровидение-2023
Европейский вещательный союз (EBU): Евровидение-2023 пройдет в Британии
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым. Международный песенный конкурс Евровидение-2023 пройдет в Британии, заявил Европейский вещательный союз (EBU).
"Европейский вещательный союз и BBC (британская телерадиовещательная корпорация) рады подтвердить, что конкурс песен Евровидение-2023 пройдет в Соединенном Королевстве", — говорится в сообщении на сайте организации.
При этом Украина как страна, одержавшая победу на Евровидении-2022, сразу пройдет в финал конкурса, уточнили в пресс-службе.
Сейчас в Великобритании будут выбирать город, который примет мероприятие.
На Евровидении-2022 победила украинская группа Kalush Orchestra с песней Stefania. По правилам, следующий конкурс должен был пройти в Украине. И в середине июня заместитель руководителя офиса президента Украины Кирилл Тимошенко заявил о начале подготовки к нему
. Однако EBU решил перенести соревнования с территории Украины в другую страну из соображений безопасности.