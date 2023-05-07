https://crimea.ria.ru/20230507/novyy-poezd-iz-moskvy-v-kerch-zapustyat-26-maya---raspisanie-1128580268.html

Новый поезд из Москвы в Керчь запустят 26 мая - расписание

Новый поезд из Москвы в Керчь запустят 26 мая - расписание - РИА Новости Крым, 07.05.2023

Новый поезд из Москвы в Керчь запустят 26 мая - расписание

Поезд "Таврия" начнет курсировать между Москвой и новым вокзалом Керчи с 26 мая. Об этом сообщили в пресс-службе крымского перевозчика "Гранд Сервис Экспресс". РИА Новости Крым, 07.05.2023

2023-05-07T08:01

2023-05-07T08:01

2023-05-07T08:01

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая – РИА Новости Крым. Поезд "Таврия" начнет курсировать между Москвой и новым вокзалом Керчи с 26 мая. Об этом сообщили в пресс-службе крымского перевозчика "Гранд Сервис Экспресс".В составке будут только новые купейные вагоны, оборудованные душевыми кабинами. В штабных вагонах всех трех составов предусмотрены купе для маломобильных граждан на четыре места (ранее во всех поездах "Таврия" такие купе включали в себя по два места).В свой первый рейс поезд отправится с Казанского вокзала Москвы 26 мая. Из Керчи –27 мая.Из столицы составы будут отправляться в Крым 27, 29, 30 мая, а также 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 16, 17 июня. А с 19 июня по 30 сентября поезд будет курсировать ежедневно в 9:42. В Керчь составы будут пребывать на следующий день в 14:45.Из Керчи поезд в мае будет отправляться 27, 28, 30, 31, в июне: 2, 3, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 18. С 20 июня по 1 октября составы перейдут на ежедневное отправление в 17:20, а прибывать в Москву поезда будут на следующий день в 23:40.Поезд проследует через Рязань, Воронеж и Ростов-на-Дону. Билеты уже в продаже.С 26 мая также поезда "Таврия" свяжут Москву и Феодосию.Читайте также на РИА Новости Крым:Открыто движение по второму железнодорожному пути Крымского моста Электрички из Геническа в Крым: график, цена билетов и льготыВ Крым на поезде: на майские количество пассажиров увеличится вдвое

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