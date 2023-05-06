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Потери ВСУ: за сутки уничтожено почти 500 боевиков - РИА Новости Крым, 06.05.2023
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Потери ВСУ: за сутки уничтожено почти 500 боевиков
Потери ВСУ: за сутки уничтожено почти 500 боевиков - РИА Новости Крым, 06.05.2023
Потери ВСУ: за сутки уничтожено почти 500 боевиков
Российские военные за сутки уничтожили на всех направлениях фронта больше 480 украинских боевиков и наемников, сообщает в субботу Минобороны России. РИА Новости Крым, 06.05.2023
2023-05-06T16:13
2023-05-06T16:16
министерство обороны рф
сво
ситуация в донбассе: новости и комментарии
события в донбассе
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луганская народная республика (лнр)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая – РИА Новости Крым. Российские военные за сутки уничтожили на всех направлениях фронта больше 480 украинских боевиков и наемников, сообщает в субботу Минобороны России.Купянск и Красный лиман"На Купянском направлении ударами авиации и огнем артиллерии "Западной" группировки войск поражены подразделения противника в районах населенных пунктов Кисловка и Берестовое Харьковской области", - говорится в сообщении.На этом направлении силами армии России уничтожены до 50-ти украинских боевиков, а также две боевые бронемашины машины, три автомобиля и самоходная артиллерийская установка "Акация"."На Красно-Лиманском направлении оперативно-тактической и армейской авиацией, огнем артиллерии группировки войск "Центр" нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Невское и Червоная Диброва Луганской Народной Республики", - добавили в ведомстве.Ликвидированы до 60-ти боевиков, также выведены из строя боевая бронемашина, три пикапа, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика" и две гаубицы Д-30.Донецкое направлениеОбщие потери противника на этом направлении боев за сутки превысили 185 военнослужащих ВСУ и наемников, противник также потерял танк, четыре боевые бронемашины и четыре автомобиля, две гаубицы Д-20 и одну гаубицу Д-30.Как уточнили в Минобороны, на Донецком направлении штурмовые отряды продолжали вести бои в западной части Артемовска, подразделения ВДВ сдерживали действия боевиков на флангах.Сообщается, что за прошедшие сутки в этом районе летчики ВКС России совершили семь самолетовылетов. Артиллерия группировки выполнила 72 огневые задачи.Южно-Донецкий, Запорожский и Херсонский фронтНа Южно-Донецком и Запорожском направлениях в результате ударов штурмовой и армейской авиации и артиллерии группировки войск "Восток", противник понес потери возле населенных пунктов, Гуляйполе Запорожской области и Угледар ДНР.Всего за сутки здесь ВСУ потеряли около 125 военнослужащих, две боевые бронемашины, шесть автомобилей, гаубицу Д-30 и самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика".Кроме того, возле Великой Новоселки взорван склад боеприпасов 35-го батальона морской пехоты ВСУ.Читайте также на РИА Новости Крым:В зону СВО отправят новые танки и вооружение – МинобороныБолее 600 боевиков и наемников: в Минобороны озвучили потери ВСУ за суткиРоссийские военные сбили два украинских штурмовика в Херсонской области
https://crimea.ria.ru/20230506/tri-rossiyskikh-letchika-osvobozhdeny-iz-ukrainskogo-plena-1128579260.html
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министерство обороны рф, сво, ситуация в донбассе: новости и комментарии, события в донбассе, донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр), запорожская область, херсонская область, вооруженные силы россии, потери всу , новости, харьковская область
Потери ВСУ: за сутки уничтожено почти 500 боевиков

Минобороны: за сутки армия России ликвидировала 480 украинских боевиков и наемников

16:13 06.05.2023 (обновлено: 16:16 06.05.2023)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкВертолет Ка-52 ВС РФ на боевом вылете в зоне проведения специальной военной операции.
Вертолет Ка-52 ВС РФ на боевом вылете в зоне проведения специальной военной операции. - РИА Новости, 1920, 06.05.2023
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая – РИА Новости Крым. Российские военные за сутки уничтожили на всех направлениях фронта больше 480 украинских боевиков и наемников, сообщает в субботу Минобороны России.

Купянск и Красный лиман

"На Купянском направлении ударами авиации и огнем артиллерии "Западной" группировки войск поражены подразделения противника в районах населенных пунктов Кисловка и Берестовое Харьковской области", - говорится в сообщении.
На этом направлении силами армии России уничтожены до 50-ти украинских боевиков, а также две боевые бронемашины машины, три автомобиля и самоходная артиллерийская установка "Акация".
"На Красно-Лиманском направлении оперативно-тактической и армейской авиацией, огнем артиллерии группировки войск "Центр" нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Невское и Червоная Диброва Луганской Народной Республики", - добавили в ведомстве.
Ликвидированы до 60-ти боевиков, также выведены из строя боевая бронемашина, три пикапа, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика" и две гаубицы Д-30.
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Донецкое направление

Общие потери противника на этом направлении боев за сутки превысили 185 военнослужащих ВСУ и наемников, противник также потерял танк, четыре боевые бронемашины и четыре автомобиля, две гаубицы Д-20 и одну гаубицу Д-30.
Как уточнили в Минобороны, на Донецком направлении штурмовые отряды продолжали вести бои в западной части Артемовска, подразделения ВДВ сдерживали действия боевиков на флангах.
"Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии "Южной" группировки войск поражены подразделения противника в районах населенных пунктов Часов Яр и Богдановка Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.
Сообщается, что за прошедшие сутки в этом районе летчики ВКС России совершили семь самолетовылетов. Артиллерия группировки выполнила 72 огневые задачи.
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Южно-Донецкий, Запорожский и Херсонский фронт

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях в результате ударов штурмовой и армейской авиации и артиллерии группировки войск "Восток", противник понес потери возле населенных пунктов, Гуляйполе Запорожской области и Угледар ДНР.
Всего за сутки здесь ВСУ потеряли около 125 военнослужащих, две боевые бронемашины, шесть автомобилей, гаубицу Д-30 и самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика".
Кроме того, возле Великой Новоселки взорван склад боеприпасов 35-го батальона морской пехоты ВСУ.
Читайте также на РИА Новости Крым:
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Более 600 боевиков и наемников: в Минобороны озвучили потери ВСУ за сутки
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Министерство обороны РФСВОСитуация в Донбассе: новости и комментарииСобытия в ДонбассеДонецкая Народная Республика (ДНР)Луганская Народная Республика (ЛНР)Запорожская областьХерсонская областьВооруженные силы РоссииПотери ВСУНовостиХарьковская область
 
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