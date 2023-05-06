https://crimea.ria.ru/20230506/poteri-vsu-za-sutki-unichtozheno-poltysyachi-boevikov-1128580399.html

Потери ВСУ: за сутки уничтожено почти 500 боевиков

Потери ВСУ: за сутки уничтожено почти 500 боевиков - РИА Новости Крым, 06.05.2023

Потери ВСУ: за сутки уничтожено почти 500 боевиков

Российские военные за сутки уничтожили на всех направлениях фронта больше 480 украинских боевиков и наемников, сообщает в субботу Минобороны России. РИА Новости Крым, 06.05.2023

2023-05-06T16:13

2023-05-06T16:13

2023-05-06T16:16

министерство обороны рф

сво

ситуация в донбассе: новости и комментарии

события в донбассе

донецкая народная республика (днр)

луганская народная республика (лнр)

запорожская область

херсонская область

вооруженные силы россии

потери всу

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/04/09/1128077187_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_2fa0418efe00650787003e6b85c94075.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая – РИА Новости Крым. Российские военные за сутки уничтожили на всех направлениях фронта больше 480 украинских боевиков и наемников, сообщает в субботу Минобороны России.Купянск и Красный лиман"На Купянском направлении ударами авиации и огнем артиллерии "Западной" группировки войск поражены подразделения противника в районах населенных пунктов Кисловка и Берестовое Харьковской области", - говорится в сообщении.На этом направлении силами армии России уничтожены до 50-ти украинских боевиков, а также две боевые бронемашины машины, три автомобиля и самоходная артиллерийская установка "Акация"."На Красно-Лиманском направлении оперативно-тактической и армейской авиацией, огнем артиллерии группировки войск "Центр" нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Невское и Червоная Диброва Луганской Народной Республики", - добавили в ведомстве.Ликвидированы до 60-ти боевиков, также выведены из строя боевая бронемашина, три пикапа, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика" и две гаубицы Д-30.Донецкое направлениеОбщие потери противника на этом направлении боев за сутки превысили 185 военнослужащих ВСУ и наемников, противник также потерял танк, четыре боевые бронемашины и четыре автомобиля, две гаубицы Д-20 и одну гаубицу Д-30.Как уточнили в Минобороны, на Донецком направлении штурмовые отряды продолжали вести бои в западной части Артемовска, подразделения ВДВ сдерживали действия боевиков на флангах.Сообщается, что за прошедшие сутки в этом районе летчики ВКС России совершили семь самолетовылетов. Артиллерия группировки выполнила 72 огневые задачи.Южно-Донецкий, Запорожский и Херсонский фронтНа Южно-Донецком и Запорожском направлениях в результате ударов штурмовой и армейской авиации и артиллерии группировки войск "Восток", противник понес потери возле населенных пунктов, Гуляйполе Запорожской области и Угледар ДНР.Всего за сутки здесь ВСУ потеряли около 125 военнослужащих, две боевые бронемашины, шесть автомобилей, гаубицу Д-30 и самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика".Кроме того, возле Великой Новоселки взорван склад боеприпасов 35-го батальона морской пехоты ВСУ.Читайте также на РИА Новости Крым:В зону СВО отправят новые танки и вооружение – МинобороныБолее 600 боевиков и наемников: в Минобороны озвучили потери ВСУ за суткиРоссийские военные сбили два украинских штурмовика в Херсонской области

https://crimea.ria.ru/20230506/tri-rossiyskikh-letchika-osvobozhdeny-iz-ukrainskogo-plena-1128579260.html

https://crimea.ria.ru/20230506/chetyre-gruppy-diversantov-unichtozheny-na-kupyanskom-napravlenii-1128575666.html

донецкая народная республика (днр)

луганская народная республика (лнр)

запорожская область

херсонская область

харьковская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, сво, ситуация в донбассе: новости и комментарии, события в донбассе, донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр), запорожская область, херсонская область, вооруженные силы россии, потери всу , новости, харьковская область