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Российские военные сбили два украинских штурмовика в Херсонской области - РИА Новости Крым, 05.05.2023
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Российские военные сбили два украинских штурмовика в Херсонской области
Российские военные сбили два украинских штурмовика в Херсонской области - РИА Новости Крым, 05.05.2023
Российские военные сбили два украинских штурмовика в Херсонской области
Российские военные сбили два украинских штурмовика Су-25 в Херсонской области, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков на брифинге в... РИА Новости Крым, 05.05.2023
2023-05-05T16:11
2023-05-05T16:11
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сво
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вооруженные силы россии
новости
украина
россия
пво
беспилотник (дрон)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая – РИА Новости Крым. Российские военные сбили два украинских штурмовика Су-25 в Херсонской области, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков на брифинге в пятницу.Кроме того, за прошедшие сутки российские системы ПВО перехватили семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и уничтожили 14 украинских беспилотников в Харьковской, Запорожской областях, ДНР и ЛНР.Всего за время проведения военной операции на Украине уничтожено 418 самолетов, 230 вертолетов, 3 тыс. 963 беспилотника, а также 421 зенитный ракетный комплекс.Читайте также на РИА Новости Крым:Беспилотник атаковал завод нефтепродуктов в Ростовской областиРой дронов для атаки на аэродромы в Крыму – эксперт оценил опасностьСистемы ПВО сбили три украинских самолета
https://crimea.ria.ru/20230505/zhiteley-18-naselennykh-punktov-zaporozhskoy-oblasti-vremenno-pereselyat-1128562317.html
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министерство обороны рф, сво, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, новости, украина, россия, пво, беспилотник (дрон), херсонская область, игорь конашенков
Российские военные сбили два украинских штурмовика в Херсонской области

Минобороны: российские системы ПВО сбили два украинских самолета Су-25 на Херсонщине

16:11 05.05.2023
 
© РИА Новости . Кирилл Нортон / Перейти в фотобанкАэродром базирования Су-25 в зоне проведения спецоперации
Аэродром базирования Су-25 в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 05.05.2023
© РИА Новости . Кирилл Нортон
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая – РИА Новости Крым. Российские военные сбили два украинских штурмовика Су-25 в Херсонской области, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков на брифинге в пятницу.
"Средствами противовоздушной обороны в районах населенных пунктов Золотая Балка и Тягинка Херсонской области уничтожены два самолета Су-25 воздушных сил Украины", – сказал представитель ведомства.
Кроме того, за прошедшие сутки российские системы ПВО перехватили семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и уничтожили 14 украинских беспилотников в Харьковской, Запорожской областях, ДНР и ЛНР.
Всего за время проведения военной операции на Украине уничтожено 418 самолетов, 230 вертолетов, 3 тыс. 963 беспилотника, а также 421 зенитный ракетный комплекс.
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Министерство обороны РФСВОВСУ (Вооруженные силы Украины)Вооруженные силы РоссииНовостиУкраинаРоссияПВОБеспилотник (дрон)Херсонская областьИгорь Конашенков
 
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