https://crimea.ria.ru/20230506/chetyre-gruppy-diversantov-unichtozheny-na-kupyanskom-napravlenii-1128575666.html

Четыре группы диверсантов уничтожены на Купянском направлении

Четыре группы диверсантов уничтожены на Купянском направлении - РИА Новости Крым, 06.05.2023

Четыре группы диверсантов уничтожены на Купянском направлении

Российские военные ликвидировали четыре группы диверсантов-разведчиков на Купянском направлении, пресекли несколько попыток ротации украинских войск, а также... РИА Новости Крым, 06.05.2023

2023-05-06T13:02

2023-05-06T13:02

2023-05-06T13:04

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая – РИА Новости Крым. Российские военные ликвидировали четыре группы диверсантов-разведчиков на Купянском направлении, пресекли несколько попыток ротации украинских войск, а также уничтожили склад боеприпасов противника. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки "Запад" Сергей Зыбинский. Также уточняется, что экипажи вертолетов Ка-52 и Ми-28 армейской авиации поразили по скоплению военной техники и живой силы противника возле населенного пункта Горки.Кроме того, артиллеристы огнем из "Мста-Б" уничтожили склад боеприпасов украинских боевиков недалеко от возле населенного пункта Бочково."В районе населенных пунктов Огурцово и Ивановка огнем из орудий Д-20 и "Мста-С" уничтожены два минометных расчета противника", - сообщили в Минобороны.Накануне Вооруженные силы РФ в ходе спецоперации на всех направлениях уничтожили около 630 украинских боевиков и наемников, а также вывели из строя свыше 70 единиц техники.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России ударом по мосту сорвала подвоз резервов ВСУ в АртемовскРоссийские военные сбили два украинских штурмовика в Херсонской областиВ зону СВО отправят новые танки и вооружение – Минобороны

https://crimea.ria.ru/20230504/armiya-rossii-unichtozhila-tri-oruzheynykh-sklada-i-toplivokhranilische-vsu-1128534963.html

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сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу , диверсанты, новости, россия, украина