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Четыре группы диверсантов уничтожены на Купянском направлении - РИА Новости Крым, 06.05.2023
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Четыре группы диверсантов уничтожены на Купянском направлении
Четыре группы диверсантов уничтожены на Купянском направлении - РИА Новости Крым, 06.05.2023
Четыре группы диверсантов уничтожены на Купянском направлении
Российские военные ликвидировали четыре группы диверсантов-разведчиков на Купянском направлении, пресекли несколько попыток ротации украинских войск, а также... РИА Новости Крым, 06.05.2023
2023-05-06T13:02
2023-05-06T13:04
сво
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
диверсанты
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая – РИА Новости Крым. Российские военные ликвидировали четыре группы диверсантов-разведчиков на Купянском направлении, пресекли несколько попыток ротации украинских войск, а также уничтожили склад боеприпасов противника. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки "Запад" Сергей Зыбинский. Также уточняется, что экипажи вертолетов Ка-52 и Ми-28 армейской авиации поразили по скоплению военной техники и живой силы противника возле населенного пункта Горки.Кроме того, артиллеристы огнем из "Мста-Б" уничтожили склад боеприпасов украинских боевиков недалеко от возле населенного пункта Бочково."В районе населенных пунктов Огурцово и Ивановка огнем из орудий Д-20 и "Мста-С" уничтожены два минометных расчета противника", - сообщили в Минобороны.Накануне Вооруженные силы РФ в ходе спецоперации на всех направлениях уничтожили около 630 украинских боевиков и наемников, а также вывели из строя свыше 70 единиц техники.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России ударом по мосту сорвала подвоз резервов ВСУ в АртемовскРоссийские военные сбили два украинских штурмовика в Херсонской областиВ зону СВО отправят новые танки и вооружение – Минобороны
https://crimea.ria.ru/20230504/armiya-rossii-unichtozhila-tri-oruzheynykh-sklada-i-toplivokhranilische-vsu-1128534963.html
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сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу , диверсанты, новости, россия, украина
Четыре группы диверсантов уничтожены на Купянском направлении

Армия России уничтожила 4 украинские ДРГ и склад с боеприпасами на Купянском направлении

13:02 06.05.2023 (обновлено: 13:04 06.05.2023)
 
© РИА Новости . Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкСамоходная гаубица 2С19 "Мста-С"
Самоходная гаубица 2С19 Мста-С - РИА Новости, 1920, 06.05.2023
© РИА Новости . Виталий Тимкив
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая – РИА Новости Крым. Российские военные ликвидировали четыре группы диверсантов-разведчиков на Купянском направлении, пресекли несколько попыток ротации украинских войск, а также уничтожили склад боеприпасов противника. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки "Запад" Сергей Зыбинский.
"В ходе боевых действий на Купянском направлении военнослужащими группировки войск "Запад" за сутки вскрыты и уничтожены четыре ДРГ противника из состава 14-й и 92-й омбр, сорваны две попытки ротации подразделений ВСУ на передовых позициях в районе населенных пунктов Новомлынск и Новоселовское", - сказал Зыбинский в видео, опубликованном Минобороны в своем Telegram.
Также уточняется, что экипажи вертолетов Ка-52 и Ми-28 армейской авиации поразили по скоплению военной техники и живой силы противника возле населенного пункта Горки.
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4 мая, 15:36
Армия России уничтожила три оружейных склада и топливохранилище ВСУ
Кроме того, артиллеристы огнем из "Мста-Б" уничтожили склад боеприпасов украинских боевиков недалеко от возле населенного пункта Бочково.
"В районе населенных пунктов Огурцово и Ивановка огнем из орудий Д-20 и "Мста-С" уничтожены два минометных расчета противника", - сообщили в Минобороны.
Накануне Вооруженные силы РФ в ходе спецоперации на всех направлениях уничтожили около 630 украинских боевиков и наемников, а также вывели из строя свыше 70 единиц техники.
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СВОМинистерство обороны РФВооруженные силы РоссииВСУ (Вооруженные силы Украины)Потери ВСУДиверсантыНовостиРоссияУкраина
 
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