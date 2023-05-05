https://crimea.ria.ru/20230505/v-turtsii-osudili-provokatsii-delegatsii-kieva-v-ankare-1128566882.html

В Турции осудили провокации делегации Киева в Анкаре

В Турции осудили провокации делегации Киева в Анкаре - РИА Новости Крым, 05.05.2023

В Турции осудили провокации делегации Киева в Анкаре

Провокационные действия украинской делегации на полях Парламентской ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС) в Анкаре – жесткий выпад не... РИА Новости Крым, 05.05.2023

2023-05-05T19:26

2023-05-05T19:26

2023-05-05T19:26

турция

в мире

россия

украина

происшествия

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ольга тимофеева

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая – РИА Новости Крым. Провокационные действия украинской делегации на полях Парламентской ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС) в Анкаре – жесткий выпад не только в адрес России, но и неуважение к организации в целом. Такое заявление сделал председатель Великого национального собрания Турции Мустафа Шентоп. Его слова приводит пресс-служба Комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных организаций.Турция извинилась за УкраинуНакануне украинская сторона пыталась устроить провокацию во время выступлений на юбилейном саммите спикеров парламентов государств – членов ПАЧЭС. Во время выступления делегатов из России представители Киева развесили за спиной спикера украинские флаги и выкрикивали оскорбления. Позже в кулуарах представитель украинской делегации напал на участника саммита от российской стороны. По словам, Мустафы Шентопа, произошедший на площадке ПАЧЭС инцидент оскорбителен для всей организации.Здесь добавили, что турецкий политик принес российской делегации извинения "за необеспеченную безопасность".Работа российской делегации в Анкаре продолжаетсяДелегация российских парламентариев продолжает работу в Анкаре, в том числе в Русском доме в Турции. На встрече с соотечественниками председатель Комитета ГД по развитию гражданского общества Ольга Тимофеева обсудила празднование Дня Победы, вопросы сохранения истории и популяризации российской культуры за рубежом.Читайте также на РИА Новости Крым:Гумкоридор между Россией и Украиной через Турцию: мнение Москальковой Риски переворота в ходе выборов в Турции очень велики – политолог "Православие" с гранатой: как Украина святое с грешным перепутала

турция

россия

украина

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

турция, в мире, россия, украина, происшествия, новости, мустафа шентоп, ольга тимофеева