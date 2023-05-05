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Крымчане зажгли свечи памяти в честь узников и жертв фашистов - РИА Новости Крым, 05.05.2023
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Крымчане зажгли свечи памяти в честь узников и жертв фашистов
Крымчане зажгли свечи памяти в честь узников и жертв фашистов - РИА Новости Крым, 05.05.2023
Крымчане зажгли свечи памяти в честь узников и жертв фашистов
Накануне 78-й годовщины Великой Победы на территории Мемориала жертвам фашистской оккупации Крыма "Концлагерь "Красный" прошла традиционная акция "Зажги свечу... РИА Новости Крым, 05.05.2023
2023-05-05T21:19
2023-05-05T21:39
концлагерь "красный"
симферополь
безопасность республики крым и севастополя
новости крыма
владимир константинов
крым
общество
крым в великой отечественной войне
свеча памяти
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая – РИА Новости Крым. Накануне 78-й годовщины Великой Победы на территории Мемориала жертвам фашистской оккупации Крыма "Концлагерь "Красный" прошла традиционная акция "Зажги свечу памяти".За годы Великой Отечественной войны в концлагере "Красный" под Симферополем были до смерти замучены больше 15 000 человек. Вот уже несколько лет подряд участники акции ежегодно зажигают свечи в память о советских гражданах, павших в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, и всех, кто погиб, защищая Родину.Акция "Зажги свечу памяти" давно стала международной, она объединяет добровольцев, которые хотят сохранить память о трагических, но вместе с тем героических страницах нашей страны, о ее гражданах и героях, ценой жизни которых был побежден фашизм.У Вечного огня на территории Мемориального комплекса "Концлагерь "Красный" установлена Вахта памяти. Присутствующие почтили память павших земляков минутой молчания, зажгли свечи, возложили цветы.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, на Стене Памяти, установленной на территории мемориального комплекса, появится 12 новых фамилий узников. Изначально на Стене было чуть более двухсот фамилий, которые стали известны при опознании жертв в 1944 году. Но с каждым годом этот список растет.Читайте также на РИА Новости Крым:"Смерть шпионам!": Архиву Крыма передали новые рассекреченные документыРассекреченные документы СМЕРШ: о побежденных и победителяхСтарая гвардия – фронту: удивительные истории помощи бойцам СВО
https://crimea.ria.ru/20230419/ne-dopustit-povtoreniya-tragedii-v-krymu-pochtili-pamyat-zhertv-natsistov-1128258234.html
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
В мемориальном комплексе "Концлагерь "Красный" в Симферополе зажгли свечи памяти
В мемориальном комплексе "Концлагерь "Красный" в Симферополе зажгли свечи памяти
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концлагерь "красный", симферополь, безопасность республики крым и севастополя, новости крыма, владимир константинов, крым, общество, крым в великой отечественной войне, свеча памяти
Крымчане зажгли свечи памяти в честь узников и жертв фашистов

В мемориальном комплексе "Концлагерь "Красный" в Симферополе зажгли свечи памяти

21:19 05.05.2023 (обновлено: 21:39 05.05.2023)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая – РИА Новости Крым. Накануне 78-й годовщины Великой Победы на территории Мемориала жертвам фашистской оккупации Крыма "Концлагерь "Красный" прошла традиционная акция "Зажги свечу памяти".
За годы Великой Отечественной войны в концлагере "Красный" под Симферополем были до смерти замучены больше 15 000 человек. Вот уже несколько лет подряд участники акции ежегодно зажигают свечи в память о советских гражданах, павших в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, и всех, кто погиб, защищая Родину.
Акция "Зажги свечу памяти" давно стала международной, она объединяет добровольцев, которые хотят сохранить память о трагических, но вместе с тем героических страницах нашей страны, о ее гражданах и героях, ценой жизни которых был побежден фашизм.
У Вечного огня на территории Мемориального комплекса "Концлагерь "Красный" установлена Вахта памяти. Присутствующие почтили память павших земляков минутой молчания, зажгли свечи, возложили цветы.
Как сообщал сайт РИА Новости Крым, на Стене Памяти, установленной на территории мемориального комплекса, появится 12 новых фамилий узников. Изначально на Стене было чуть более двухсот фамилий, которые стали известны при опознании жертв в 1944 году. Но с каждым годом этот список растет.
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Не допустить повторения трагедии: в Крыму почтили память жертв нацистов
Концлагерь "Красный"СимферопольБезопасность Республики Крым и СевастополяНовости КрымаВладимир КонстантиновКрымОбществоКрым в Великой Отечественной войнеСвеча памяти
 
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