https://crimea.ria.ru/20230504/mikrorayon-v-simferopole-ostalsya-bez-sveta-iz-za-avarii-1128544851.html

Микрорайон в Симферополе остался без света из-за аварии

Микрорайон в Симферополе остался без света из-за аварии - РИА Новости Крым, 04.05.2023

Микрорайон в Симферополе остался без света из-за аварии

Из-за технологического нарушения на линии электропередачи обесточен микрорайон Фонтаны в крымской столице, сообщает "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 04.05.2023

2023-05-04T22:24

2023-05-04T22:24

2023-05-04T22:27

симферополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая – РИА Новости Крым. Из-за технологического нарушения на линии электропередачи обесточен микрорайон Фонтаны в крымской столице, сообщает "Крымэнерго"."4 мая в результате технологического нарушения на линии электропередачи 10 кВ были обесточены абоненты микрорайона Фонтаны (улицы Изобильная, Чкалова, Кара-Дениз и др). Отключенная нагрузка составила 900 кВт", - говорится в сообщении.По информации энергетиков, восстановительные работы закончатся в течение двух часов.Утром в четверг в результате технологического нарушения на высоковольтной линии были временно обесточены города Ялта и Алушта, а также 32 населенных пункта на ЮБК.Также в начале текущей недели три села под Симферополем дважды за сутки оставались без электроснабжения.В конце апреля также два поселка в пригороде Симферополя остались без электроэнергии в результате аварии. Более того, авария на линии в Симферопольском районе без электроэнергии оставила почти 1800 абонентов в четырех селах.Ранее в течение суток в Симферополе произошли две крупные аварии на сетях. Тогда без электричества остались 3 904 абонента, в том числе горбольница №7, которую подключили по резервной схеме. В пресс-службе "Крымэнерго" сообщили, что причиной аварии стало технологическое нарушение на линии 10 кВ. Прокуратура Крыма начала проверку по факту ограничения в электроснабжении.Читайте также на РИА Новости:В Евпатории произошло аварийное отключение подстанцииЮжный берег Крыма утром остался без светаВ "Крымэнерго" назвали причину масштабного отключения света

https://crimea.ria.ru/20230504/simferopol-i-evpatoriya-dve-nedeli-provedut-bez-goryachey-vody-1128490533.html

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2023

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