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Микрорайон в Симферополе остался без света из-за аварии - РИА Новости Крым, 04.05.2023
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Микрорайон в Симферополе остался без света из-за аварии
Микрорайон в Симферополе остался без света из-за аварии - РИА Новости Крым, 04.05.2023
Микрорайон в Симферополе остался без света из-за аварии
Из-за технологического нарушения на линии электропередачи обесточен микрорайон Фонтаны в крымской столице, сообщает "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 04.05.2023
2023-05-04T22:24
2023-05-04T22:27
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая – РИА Новости Крым. Из-за технологического нарушения на линии электропередачи обесточен микрорайон Фонтаны в крымской столице, сообщает "Крымэнерго"."4 мая в результате технологического нарушения на линии электропередачи 10 кВ были обесточены абоненты микрорайона Фонтаны (улицы Изобильная, Чкалова, Кара-Дениз и др). Отключенная нагрузка составила 900 кВт", - говорится в сообщении.По информации энергетиков, восстановительные работы закончатся в течение двух часов.Утром в четверг в результате технологического нарушения на высоковольтной линии были временно обесточены города Ялта и Алушта, а также 32 населенных пункта на ЮБК.Также в начале текущей недели три села под Симферополем дважды за сутки оставались без электроснабжения.В конце апреля также два поселка в пригороде Симферополя остались без электроэнергии в результате аварии. Более того, авария на линии в Симферопольском районе без электроэнергии оставила почти 1800 абонентов в четырех селах.Ранее в течение суток в Симферополе произошли две крупные аварии на сетях. Тогда без электричества остались 3 904 абонента, в том числе горбольница №7, которую подключили по резервной схеме. В пресс-службе "Крымэнерго" сообщили, что причиной аварии стало технологическое нарушение на линии 10 кВ. Прокуратура Крыма начала проверку по факту ограничения в электроснабжении.Читайте также на РИА Новости:В Евпатории произошло аварийное отключение подстанцииЮжный берег Крыма утром остался без светаВ "Крымэнерго" назвали причину масштабного отключения света
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Микрорайон в Симферополе остался без света из-за аварии

"Крымэнерго": В Симферополе обесточены жители микрорайона Фонтатны из-за аварии на линии

22:24 04.05.2023 (обновлено: 22:27 04.05.2023)
 
Свеча в доме
Свеча в доме
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая – РИА Новости Крым. Из-за технологического нарушения на линии электропередачи обесточен микрорайон Фонтаны в крымской столице, сообщает "Крымэнерго".
"4 мая в результате технологического нарушения на линии электропередачи 10 кВ были обесточены абоненты микрорайона Фонтаны (улицы Изобильная, Чкалова, Кара-Дениз и др). Отключенная нагрузка составила 900 кВт", - говорится в сообщении.
По информации энергетиков, восстановительные работы закончатся в течение двух часов.
Утром в четверг в результате технологического нарушения на высоковольтной линии были временно обесточены города Ялта и Алушта, а также 32 населенных пункта на ЮБК.
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Также в начале текущей недели три села под Симферополем дважды за сутки оставались без электроснабжения.
В конце апреля также два поселка в пригороде Симферополя остались без электроэнергии в результате аварии. Более того, авария на линии в Симферопольском районе без электроэнергии оставила почти 1800 абонентов в четырех селах.
Ранее в течение суток в Симферополе произошли две крупные аварии на сетях. Тогда без электричества остались 3 904 абонента, в том числе горбольница №7, которую подключили по резервной схеме. В пресс-службе "Крымэнерго" сообщили, что причиной аварии стало технологическое нарушение на линии 10 кВ. Прокуратура Крыма начала проверку по факту ограничения в электроснабжении.
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