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В Севастополе перезахоронят останки защитников города - РИА Новости Крым, 02.05.2023
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В Севастополе перезахоронят останки защитников города
В Севастополе перезахоронят останки защитников города - РИА Новости Крым, 02.05.2023
В Севастополе перезахоронят останки защитников города
В поселке под Севастополем торжественно захоронят обнаруженные поисковиками останки защитников и освободителей Севастополя в годы Великой Отечественной войны... РИА Новости Крым, 02.05.2023
2023-05-02T19:58
2023-05-02T19:58
михаил развожаев
евгений горлов
севастополь
великая отечественная война
крым в великой отечественной войне
крым
общество
новости
правительство севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая – РИА Новости Крым. В поселке под Севастополем торжественно захоронят обнаруженные поисковиками останки защитников и освободителей Севастополя в годы Великой Отечественной войны. Об этом в ходе доклада на аппаратном совещании сообщил и. о. заместителя губернатора Севастополя Евгений Горлов.Торжественная церемония захоронения состоится 4 мая на Мемориальном кладбище советских воинов в поселке Дергачи.Он отметил, что одновременно проводятся мероприятия по расчистке других мест захоронений героев Великой Отечественной войны. Некоторые работы займут несколько месяцев.По его словам, в 2020 и 2021 годах силами служб были облагорожены 30 воинских захоронений в городе. В первые месяцы текущего года завершено еще пять таких мероприятий.Губернатор поручил провести проверку обновления табличек и прочих элементов на месте захоронения воинов в пос. Дергачи, где в преддверии Дня Победы пройдет мероприятие.А также распорядился привести в порядок памятник мужеству и героизму авиаторов-черноморцев на проспекте генерала Острякова и решить вопрос с состоянием памятника регионального значения "Паровоз бронепоезда "Железняков" в Севастополе."Объект принадлежит музею обороны Севастополя. Поручил подготовить обращение к коллегам, чтобы привели в порядок бронепоезд. Также попросим оказать содействие и Крымскую железную дорогу", – уточнил Развожаев в своем сообщении в Telegram-канале по итогам совещания.Читайте также на РИА Новости Крым:Солдат вернется домой: из Крыма передали останки бойца на Родину Могилы советских солдат в Эстонии перенесут из "неподходящих мест" — СМИ "Франция и Крым: история исхода и возвращения"
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михаил развожаев, евгений горлов, севастополь, великая отечественная война, крым в великой отечественной войне, крым, общество, новости, правительство севастополя
В Севастополе перезахоронят останки защитников города

В Севастополе 4 мая перезахоронят найденные останки героев Великой Отечественной войны

19:58 02.05.2023
 
© Геннадий БасовБратское кладбище в Севастополе
Братское кладбище в Севастополе
© Геннадий Басов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая – РИА Новости Крым. В поселке под Севастополем торжественно захоронят обнаруженные поисковиками останки защитников и освободителей Севастополя в годы Великой Отечественной войны. Об этом в ходе доклада на аппаратном совещании сообщил и. о. заместителя губернатора Севастополя Евгений Горлов.
Торжественная церемония захоронения состоится 4 мая на Мемориальном кладбище советских воинов в поселке Дергачи.
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"Четвертого мая захоронение останков, это порядка 200 воинов. Мы подготавливаем, будем проводить эти мероприятия совместно с поисковиками", – сказал Горлов.

Он отметил, что одновременно проводятся мероприятия по расчистке других мест захоронений героев Великой Отечественной войны. Некоторые работы займут несколько месяцев.
"В этом году мы планируем провести мероприятия на одном воинском захоронении – это Братское кладбище воинов 315-й стрелковой дивизии. До конца года должны привести все в порядок", – уточнил Горлов.
По его словам, в 2020 и 2021 годах силами служб были облагорожены 30 воинских захоронений в городе. В первые месяцы текущего года завершено еще пять таких мероприятий.
Губернатор поручил провести проверку обновления табличек и прочих элементов на месте захоронения воинов в пос. Дергачи, где в преддверии Дня Победы пройдет мероприятие.
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А также распорядился привести в порядок памятник мужеству и героизму авиаторов-черноморцев на проспекте генерала Острякова и решить вопрос с состоянием памятника регионального значения "Паровоз бронепоезда "Железняков" в Севастополе.
"Объект принадлежит музею обороны Севастополя. Поручил подготовить обращение к коллегам, чтобы привели в порядок бронепоезд. Также попросим оказать содействие и Крымскую железную дорогу", – уточнил Развожаев в своем сообщении в Telegram-канале по итогам совещания.
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Михаил РазвожаевЕвгений ГорловСевастопольВеликая Отечественная войнаКрым в Великой Отечественной войнеКрымОбществоНовостиПравительство Севастополя
 
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