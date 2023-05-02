https://crimea.ria.ru/20230502/v-sevastopole-perezakhoronyat-ostanki-zaschitnikov-goroda-1128489218.html

В Севастополе перезахоронят останки защитников города

В Севастополе перезахоронят останки защитников города - РИА Новости Крым, 02.05.2023

В Севастополе перезахоронят останки защитников города

В поселке под Севастополем торжественно захоронят обнаруженные поисковиками останки защитников и освободителей Севастополя в годы Великой Отечественной войны... РИА Новости Крым, 02.05.2023

2023-05-02T19:58

2023-05-02T19:58

2023-05-02T19:58

михаил развожаев

евгений горлов

севастополь

великая отечественная война

крым в великой отечественной войне

крым

общество

новости

правительство севастополя

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110094/47/1100944739_0:232:1920:1312_1920x0_80_0_0_555427e547eb34c46143a75b8f6c5c32.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая – РИА Новости Крым. В поселке под Севастополем торжественно захоронят обнаруженные поисковиками останки защитников и освободителей Севастополя в годы Великой Отечественной войны. Об этом в ходе доклада на аппаратном совещании сообщил и. о. заместителя губернатора Севастополя Евгений Горлов.Торжественная церемония захоронения состоится 4 мая на Мемориальном кладбище советских воинов в поселке Дергачи.Он отметил, что одновременно проводятся мероприятия по расчистке других мест захоронений героев Великой Отечественной войны. Некоторые работы займут несколько месяцев.По его словам, в 2020 и 2021 годах силами служб были облагорожены 30 воинских захоронений в городе. В первые месяцы текущего года завершено еще пять таких мероприятий.Губернатор поручил провести проверку обновления табличек и прочих элементов на месте захоронения воинов в пос. Дергачи, где в преддверии Дня Победы пройдет мероприятие.А также распорядился привести в порядок памятник мужеству и героизму авиаторов-черноморцев на проспекте генерала Острякова и решить вопрос с состоянием памятника регионального значения "Паровоз бронепоезда "Железняков" в Севастополе."Объект принадлежит музею обороны Севастополя. Поручил подготовить обращение к коллегам, чтобы привели в порядок бронепоезд. Также попросим оказать содействие и Крымскую железную дорогу", – уточнил Развожаев в своем сообщении в Telegram-канале по итогам совещания.Читайте также на РИА Новости Крым:Солдат вернется домой: из Крыма передали останки бойца на Родину Могилы советских солдат в Эстонии перенесут из "неподходящих мест" — СМИ "Франция и Крым: история исхода и возвращения"

https://crimea.ria.ru/20230408/soldat-vernetsya-domoy-iz-kryma-peredali-ostanki-boytsa-na-rodinu-1128063202.html

https://crimea.ria.ru/20230216/v-kerchi-vosstanovyat-bratskie-mogily-sovetskikh-voinov-podryadchik-i-summy-1127029461.html

севастополь

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил развожаев, евгений горлов, севастополь, великая отечественная война, крым в великой отечественной войне, крым, общество, новости, правительство севастополя