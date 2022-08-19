https://crimea.ria.ru/20220819/mogily-sovetskikh-soldat-v-estonii-perenesut-iz-nepodkhodyaschikh-mest--smi-1124228669.html

Могилы советских солдат в Эстонии перенесут из "неподходящих мест" — СМИ

Могилы советских солдат в Эстонии перенесут из "неподходящих мест" — СМИ - РИА Новости Крым, 19.08.2022

Могилы советских солдат в Эстонии перенесут из "неподходящих мест" — СМИ

22 могилы советских солдат на территории Эстонии хотят перенести, так как, по мнению комиссии по воинским захоронениям при министерстве обороны страны, они... РИА Новости Крым, 19.08.2022

2022-08-19T19:46

2022-08-19T19:46

2022-08-19T19:46

эстония

российская федерация (россия, рф)

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг – РИА Новости Крым. 22 могилы советских солдат на территории Эстонии хотят перенести, так как, по мнению комиссии по воинским захоронениям при министерстве обороны страны, они находятся в неподходящих местах. Об этом сообщает портал государственного телерадиовещания ERR, пишет РИА Новости.Могилами "в неподходящих местах", по словам директора военного музея Хеллара Лилла, считаются захоронения в парках, зеленых зонах, городских скверах, густонаселенных районах."Это те места, где люди перемещаются и где не целесообразно захоронение человеческих останков вне кладбищ", - цитирует его портал.Останки планируется перенести осенью на местное кладбище, туда же перенесут и стоящий над могилой памятник. Самая большая могила находится в парке Раади города Тарту, там может быть около 250 захороненных останков советских солдат.Правительство Эстонии 4 августа приняло решение как можно быстрее убрать из публичного пространства все советские памятники и перенести расположенные под ними могилы.Случаи вандализма в отношении советских памятников в странах Балтии участились после начала спецоперации РФ на Украине.

https://crimea.ria.ru/20220512/v-borbe-s-rusofobiey-u-rossii-tolko-odin-vernyy-put---mnenie-eksperta-1123217416.html

https://crimea.ria.ru/20220721/v-estonii-snesut-vse-pamyatniki-sovetskim-voinam-1123919918.html

эстония

российская федерация (россия, рф)

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эстония, российская федерация (россия, рф), общество