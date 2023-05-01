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Каким будет первый день мая в Крыму

Каким будет первый день мая в Крыму - РИА Новости Крым, 01.05.2023

Каким будет первый день мая в Крыму

В понедельник в Крыму сохранится прохладная и дождливая погода. Холодный фронт принесет на полуостров ливни, туманы и сильный ветер. Об этом сообщает крымский... РИА Новости Крым, 01.05.2023

2023-05-01T00:01

2023-05-01T00:01

2023-05-01T00:01

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая - РИА Новости Крым. В понедельник в Крыму сохранится прохладная и дождливая погода. Холодный фронт принесет на полуостров ливни, туманы и сильный ветер. Об этом сообщает крымский гидрометцентр.В Симферополе облачно с прояснениями, дождь и гроза. Ветер западный, северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +7…9, днем +10...12 градусов.В Севастополе облачно. Ночью дождь, днем небольшие осадки. Ветер северо-западный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +9…11, днем до 15 градусов тепла.В Ялте и Алуште гроза. Ночью температура воздуха составит +9...1, днем +13...15.В Евпатории, Судаке и Феодосии дождь и гроза. Ночью от +7 до +11 градусов, днем воздух прогреется до +15.Ранее в республиканском главке предупредили, что в Крыму 30 и 1 мая сохраняется штормовое предупреждение в связи с ливнями и сильным ветром. Из-за обрушившейся непогоды в регионе на полтора метра поднимется уровень воды в реках.Читайте также на РИА Новости Крым:Дожди сменятся солнцем и теплом – прогноз погоды в Крыму на неделюПрогноз поменялся: каким будет май в КрымуШтормовое предупреждение в Керченском проливе - как работает переправа

https://crimea.ria.ru/20230430/v-krymu-predupredili-o-podeme-urovnya-vody-v-rekakh-do-15-metrov-1128448103.html

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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