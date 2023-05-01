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Каким будет первый день мая в Крыму - РИА Новости Крым, 01.05.2023
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Каким будет первый день мая в Крыму
Каким будет первый день мая в Крыму - РИА Новости Крым, 01.05.2023
Каким будет первый день мая в Крыму
В понедельник в Крыму сохранится прохладная и дождливая погода. Холодный фронт принесет на полуостров ливни, туманы и сильный ветер. Об этом сообщает крымский... РИА Новости Крым, 01.05.2023
2023-05-01T00:01
2023-05-01T00:01
крым
погода
погода в крыму
крымская погода
крымский гидрометцентр
симферополь
севастополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая - РИА Новости Крым. В понедельник в Крыму сохранится прохладная и дождливая погода. Холодный фронт принесет на полуостров ливни, туманы и сильный ветер. Об этом сообщает крымский гидрометцентр.В Симферополе облачно с прояснениями, дождь и гроза. Ветер западный, северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +7…9, днем +10...12 градусов.В Севастополе облачно. Ночью дождь, днем небольшие осадки. Ветер северо-западный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +9…11, днем до 15 градусов тепла.В Ялте и Алуште гроза. Ночью температура воздуха составит +9...1, днем +13...15.В Евпатории, Судаке и Феодосии дождь и гроза. Ночью от +7 до +11 градусов, днем воздух прогреется до +15.Ранее в республиканском главке предупредили, что в Крыму 30 и 1 мая сохраняется штормовое предупреждение в связи с ливнями и сильным ветром. Из-за обрушившейся непогоды в регионе на полтора метра поднимется уровень воды в реках.Читайте также на РИА Новости Крым:Дожди сменятся солнцем и теплом – прогноз погоды в Крыму на неделюПрогноз поменялся: каким будет май в КрымуШтормовое предупреждение в Керченском проливе - как работает переправа
https://crimea.ria.ru/20230430/v-krymu-predupredili-o-podeme-urovnya-vody-v-rekakh-do-15-metrov-1128448103.html
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Новости
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РИА Новости Крым
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крым, погода, погода в крыму, крымская погода, крымский гидрометцентр, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия
Каким будет первый день мая в Крыму

В Крыму 1 мая ожидаются сильные дожди с грозами и ветер

00:01 01.05.2023
 
© Dmitry MakeevЛивень в Симферополе
Ливень в Симферополе
© Dmitry Makeev
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая - РИА Новости Крым. В понедельник в Крыму сохранится прохладная и дождливая погода. Холодный фронт принесет на полуостров ливни, туманы и сильный ветер. Об этом сообщает крымский гидрометцентр.
"Атмосферный холодный фронт с волнами не спешит покидать территорию Крыма, поэтому в понедельник пройдут дожди, местами очень сильные, с грозой. Ночью и утром в отдельных районах ожидается туман. Ветер юго-западный, с переходом на северо-западный 8-13 м/с, в южных, восточных районах и в горах порывы 15-20 м/с", - предупредили синоптики.
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Вчера, 15:24
В Крыму предупредили о подъеме уровня воды в реках до 1,5 метров
В Симферополе облачно с прояснениями, дождь и гроза. Ветер западный, северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +7…9, днем +10...12 градусов.
В Севастополе облачно. Ночью дождь, днем небольшие осадки. Ветер северо-западный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +9…11, днем до 15 градусов тепла.
В Ялте и Алуште гроза. Ночью температура воздуха составит +9...1, днем +13...15.
В Евпатории, Судаке и Феодосии дождь и гроза. Ночью от +7 до +11 градусов, днем воздух прогреется до +15.
Ранее в республиканском главке предупредили, что в Крыму 30 и 1 мая сохраняется штормовое предупреждение в связи с ливнями и сильным ветром. Из-за обрушившейся непогоды в регионе на полтора метра поднимется уровень воды в реках.
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Заголовок открываемого материала
00:01Каким будет первый день мая в Крыму
00:00Какой сегодня праздник: 1 мая
23:25Первые пассажиры рейса Санкт-Петербург – Симферополь прибыли в Крым 1:32
21:18Два поселка в пригороде Симферополя остались без света из-за аварии
20:59Не подал знак рукой: в Крыму юный велосипедист попал под колеса ВАЗа
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