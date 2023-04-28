https://crimea.ria.ru/20230428/rnkb-prodlil-srok-priema-zayavok-na-kreditnye-kanikuly-dlya-fizlits-i-msp-1128416470.html

РНКБ продлил срок приема заявок на кредитные каникулы для физлиц и МСП

РНКБ продлил срок приема заявок на кредитные каникулы для физлиц и МСП - РИА Новости Крым, 28.04.2023

РНКБ продлил срок приема заявок на кредитные каникулы для физлиц и МСП

Банк РНКБ в соответствии с принятыми изменениями в Федеральный закон №106-ФЗ продлевает срок предоставления кредитных каникул для оказания поддержки физическим... РИА Новости Крым, 28.04.2023

2023-04-28T12:27

2023-04-28T12:27

2023-04-28T12:28

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр – РИА Новости Крым. Банк РНКБ в соответствии с принятыми изменениями в Федеральный закон №106-ФЗ продлевает срок предоставления кредитных каникул для оказания поддержки физическим лицам, чьи доходы существенно снизились по объективным причинам, сообщает пресс-служба банка.С 1 апреля 2020 года граждане, ИП и субъекты МСП на фоне распространения коронавируса получили возможность обратиться за кредитными каникулами в случае снижения дохода на 30% и более. Кредитные каникулы при этом предоставляются на период до шести месяцев. Позднее эта мера была продлена до 31 марта 2023 года. В апреле был приняты поправки в закон, продлевающие предельный срок обращения таких заемщиков за кредитными каникулами по 31 декабря 2023 года.По ипотеке, потребительским кредитам, автокредитам, рефинансированию и кредитным картам оформить кредитные каникулы в соответствии с Законом 106-ФЗ можно при соблюдении следующих условий: падение доходов более чем на 30%; размер кредита на дату его оформления не превышает предельные суммы, установленные правительством РФ.Подать заявку можно в режиме онлайн на официальном сайте банка. Начиная с апреля 2020 года, РНКБ предоставил кредитные каникулы по восьми тысячам кредитных договоров физлиц и субъектов МСП (общества с ограниченной ответственностью и индивидуальные предприниматели).Читайте также на РИА Новости Крым:РНКБ установил более 10 тысяч платежных терминалов в крымских селахВ мобильном приложении РНКБ зарегистрировались 60 тысяч самозанятыхРНКБ с начала года выдал более 1000 ипотечных кредитов на 4 млрд рублей

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рнкб (пао), крым, общество, новости, новости крыма, кредит, ипотека, экономика, коронавирус, кредитные каникулы