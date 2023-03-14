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РНКБ с начала года выдал более 1000 ипотечных кредитов на 4 млрд рублей - РИА Новости Крым, 14.03.2023
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РНКБ с начала года выдал более 1000 ипотечных кредитов на 4 млрд рублей
РНКБ с начала года выдал более 1000 ипотечных кредитов на 4 млрд рублей - РИА Новости Крым, 14.03.2023
РНКБ с начала года выдал более 1000 ипотечных кредитов на 4 млрд рублей
РНКБ Банк (ПАО) с начала 2023 года выдал более тысячи кредитов на приобретение жилья на сумму свыше 4 миллиардов рублей, из которых около 700 миллионов рублей... РИА Новости Крым, 14.03.2023
2023-03-14T13:22
2023-03-14T13:22
ипотека
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар – РИА Новости Крым. РНКБ Банк (ПАО) с начала 2023 года выдал более тысячи кредитов на приобретение жилья на сумму свыше 4 миллиардов рублей, из которых около 700 миллионов рублей оформлены в рамках государственных ипотечных программ со льготной процентной ставкой, сообщает банк.Средний чек ипотечного кредита в начале года составил 3,8 миллионов рублей, что на 20% выше, чем в прошлом году.По мнению экспертов банка, все больший интерес к жилищной ипотеке РНКБ, которую можно оформить дистанционно, без визита в Крым, проявляют жители материковой части России. С момента запуска дистанционной ипотеки в декабре 2021 года банк оформил таким образом ипотечные кредиты жителям различных регионов России на сумму свыше 600 миллионов рублей.РНКБ является участником льготных госпрограмм "Ипотека с господдержкой", "Семейная ипотека", "Сельская ипотека", "IT-ипотека". В 2022 году около 70% всех ипотечных кредитов на новостройки были выданы банком в рамках государственных программ поддержки ипотечного кредитования, из которых более половины по программе ипотеки с господдержкой. Средний возраст заемщика составляет 38 лет, чаще всего приобретаются однокомнатные и двухкомнатные квартиры.
https://crimea.ria.ru/20230313/rnkb-zapustil-masshtabnyy-sotsialnyy-proekt-po-podderzhke-samozanyatykh-1127501810.html
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ипотека, крым, рнкб (пао), общество, новости, новости крыма

РНКБ с начала года выдал более 1000 ипотечных кредитов на 4 млрд рублей

13:22 14.03.2023
 
© РИА Новости Крым . Александр ДружиновичСтроительный кран
Строительный кран - РИА Новости, 1920, 14.03.2023
© РИА Новости Крым . Александр Дружинович
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар – РИА Новости Крым. РНКБ Банк (ПАО) с начала 2023 года выдал более тысячи кредитов на приобретение жилья на сумму свыше 4 миллиардов рублей, из которых около 700 миллионов рублей оформлены в рамках государственных ипотечных программ со льготной процентной ставкой, сообщает банк.
Средний чек ипотечного кредита в начале года составил 3,8 миллионов рублей, что на 20% выше, чем в прошлом году.
По мнению экспертов банка, все больший интерес к жилищной ипотеке РНКБ, которую можно оформить дистанционно, без визита в Крым, проявляют жители материковой части России. С момента запуска дистанционной ипотеки в декабре 2021 года банк оформил таким образом ипотечные кредиты жителям различных регионов России на сумму свыше 600 миллионов рублей.
"Мы отмечаем стабильный спрос на приобретение нового жилья, в том числе на индивидуальное жилищное строительство, и достаточно высокую для начала года клиентскую активность. Благодаря активному взаимодействию банка с застройщиками, а также реализации государственных программ поддержки тысячи семей смогли улучшить свои жилищные условия", - приводится в сообщении комментарий заместителя председателя правления РНКБ Николая Билана.
РНКБ является участником льготных госпрограмм "Ипотека с господдержкой", "Семейная ипотека", "Сельская ипотека", "IT-ипотека". В 2022 году около 70% всех ипотечных кредитов на новостройки были выданы банком в рамках государственных программ поддержки ипотечного кредитования, из которых более половины по программе ипотеки с господдержкой. Средний возраст заемщика составляет 38 лет, чаще всего приобретаются однокомнатные и двухкомнатные квартиры.
РНКБ - РИА Новости, 1920, 13.03.2023
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