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РНКБ установил более 10 тысяч платежных терминалов в крымских селах - РИА Новости Крым, 01.03.2023
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РНКБ установил более 10 тысяч платежных терминалов в крымских селах
РНКБ установил более 10 тысяч платежных терминалов в крымских селах - РИА Новости Крым, 01.03.2023
РНКБ установил более 10 тысяч платежных терминалов в крымских селах
РНКБ Банк (ПАО) установил более 10 тысяч платежных терминалов в сельских районах Крыма в рамках своего проекта "Прогрессивное село". Из них около тысячи... РИА Новости Крым, 01.03.2023
2023-03-01T12:42
2023-03-01T12:42
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар - РИА Новости Крым. РНКБ Банк (ПАО) установил более 10 тысяч платежных терминалов в сельских районах Крыма в рамках своего проекта "Прогрессивное село". Из них около тысячи устройств были установлены в сельских магазинах и кафе в течение 2022 года, сообщает банк.Проект был разработан банком 5 лет назад для поддержки государственной программы развития сельских территорий и подразумевает обеспечение полным спектром банковских услуг жителей небольших населенных пунктов."За время действия проекта более 100 сел в Крыму были обеспечены банкоматами и терминалами самообслуживания с функцией оплаты коммунальных услуг, услуг мобильной связи, совершения переводов и другими. Кроме того, РНКБ организовал постоянную работу пяти передвижных мобильных офисов, которые регулярно приезжают в отдаленные крымские села и предоставляют стандартный перечень банковских услуг", - добавили в банке.
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рнкб (пао), крым, новости крыма, экономика, общество
РНКБ установил более 10 тысяч платежных терминалов в крымских селах

РНКБ установил более 10 тысяч платежных терминалов в сельских районах Крыма

12:42 01.03.2023
 
© Слепцов АлександрПлатежный терминал
Платежный терминал
© Слепцов Александр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар - РИА Новости Крым. РНКБ Банк (ПАО) установил более 10 тысяч платежных терминалов в сельских районах Крыма в рамках своего проекта "Прогрессивное село". Из них около тысячи устройств были установлены в сельских магазинах и кафе в течение 2022 года, сообщает банк.
Проект был разработан банком 5 лет назад для поддержки государственной программы развития сельских территорий и подразумевает обеспечение полным спектром банковских услуг жителей небольших населенных пунктов.
"За время действия проекта более 100 сел в Крыму были обеспечены банкоматами и терминалами самообслуживания с функцией оплаты коммунальных услуг, услуг мобильной связи, совершения переводов и другими. Кроме того, РНКБ организовал постоянную работу пяти передвижных мобильных офисов, которые регулярно приезжают в отдаленные крымские села и предоставляют стандартный перечень банковских услуг", - добавили в банке.
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