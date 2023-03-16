https://crimea.ria.ru/20230316/v-mobilnom-prilozhenii-rnkb-zaregistrirovalis-60-tysyach-samozanyatykh-1127578403.html
В мобильном приложении РНКБ зарегистрировались 60 тысяч самозанятых
В мобильном приложении РНКБ зарегистрировались 60 тысяч самозанятых - РИА Новости Крым, 16.03.2023
В мобильном приложении РНКБ зарегистрировались 60 тысяч самозанятых
Количество клиентов, которые зарегистрировались в мобильном приложении РНКБ Банка (*) в статусе самозанятого или присоединились к сервису банка в качестве ранее РИА Новости Крым, 16.03.2023
2023-03-16T12:17
2023-03-16T12:17
2023-03-16T12:17
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар – РИА Новости Крым. Количество клиентов, которые зарегистрировались в мобильном приложении РНКБ Банка (*) в статусе самозанятого или присоединились к сервису банка в качестве ранее зарегистрированных в ФНС пользователей, превысило в 2023 году 60 тысяч человек, сообщает банк.При этом более 30 тысяч самозанятых зарегистрировались в течение 2022 года.После регистрации в данном сервисе самозанятые могут пользоваться всеми действующими кредитными программами РНКБ. На сегодняшний день банк выдал самозанятым кредиты на общую сумму свыше 5,7 миллиарда рублей.В РНКБ напомнили, что в марте банк запустил социальный проект по поддержке и развитию бизнеса самозанятых предпринимателей. Впервые в Крыму и Краснодарском крае в части отделений РНКБ, помимо полного спектра банковских услуг, свои услуги клиентам также предложат самозанятые в разных сферах.На первом этапе проекта в рамках праздничного фестиваля "Энергия весны" (probuy.rncb.ru) принимают участие самозанятые, которые представляют индустрию красоты. Они оказывают бесплатные услуги желающим в рамках фестиваля, а также принимают участие в бесплатных мастер-классах и вебинарах, которые проводят эксперты-лиде* возрастное ограничение по пользованию приложением 18+
https://crimea.ria.ru/20230313/rnkb-zapustil-masshtabnyy-sotsialnyy-proekt-po-podderzhke-samozanyatykh-1127501810.html
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рнкб (пао), самозанятость, крым, новости крыма, новости, общество, работа
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар – РИА Новости Крым. Количество клиентов, которые зарегистрировались в мобильном приложении РНКБ Банка (*) в статусе самозанятого или присоединились к сервису банка в качестве ранее зарегистрированных в ФНС пользователей, превысило в 2023 году 60 тысяч человек, сообщает банк.
При этом более 30 тысяч самозанятых зарегистрировались в течение 2022 года.
После регистрации в данном сервисе самозанятые могут пользоваться всеми действующими кредитными программами РНКБ. На сегодняшний день банк выдал самозанятым кредиты на общую сумму свыше 5,7 миллиарда рублей.
В РНКБ напомнили, что в марте банк запустил социальный проект по поддержке и развитию бизнеса самозанятых предпринимателей. Впервые в Крыму и Краснодарском крае в части отделений РНКБ, помимо полного спектра банковских услуг, свои услуги клиентам также предложат самозанятые в разных сферах.
На первом этапе проекта в рамках праздничного фестиваля "Энергия весны"
(probuy.rncb.ru
) принимают участие самозанятые, которые представляют индустрию красоты. Они оказывают бесплатные услуги желающим в рамках фестиваля, а также принимают участие в бесплатных мастер-классах и вебинарах, которые проводят эксперты-лиде
* возрастное ограничение по пользованию приложением 18+