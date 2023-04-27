https://crimea.ria.ru/20230427/na-pozharakh-v-krymu-s-nachala-goda-pogibli-34-cheloveka-1128396873.html

На пожарах в Крыму с начала года погибли 34 человека

На пожарах в Крыму с начала года погибли 34 человека - РИА Новости Крым, 27.04.2023

На пожарах в Крыму с начала года погибли 34 человека

В Крыму на пожарах ежегодно гибнет в среднем 90 человек. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил замначальника республиканского главка МЧС России Игорь... РИА Новости Крым, 27.04.2023

2023-04-27T19:48

2023-04-27T19:48

2023-04-27T19:48

пожар

происшествия

крым

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игорь скуртул

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр – РИА Новости Крым. В Крыму на пожарах ежегодно гибнет в среднем 90 человек. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил замначальника республиканского главка МЧС России Игорь Скуртул.С начала года на территории региона произошло около 800 пожаров, по большей части это возгорание травы на открытой территории и мусора на свалках. Рост числа пожаров на сегодняшний день незначительный - около 1,5%."При этом за пять лет число пожаров снизилось на 40%, в том числе благодаря проведенной разъяснительной работе, надзорным мероприятиям и благоприятной погоде", – продолжил замглавы республиканского главка МЧС.Чтобы минимизировать число пожаров, ведомство с начала года проводит подготовку к пожароопасному сезону. Работа ведется совместно с руководителями органов местного самоуправления. Этот период дается местным властям и предприятиям, чтобы подготовиться к особому противопожарному режиму, который отличается более жесткими требованиями к противопожарной безопасности, и определяет запрет на посещение лесов, разведение костров и использование открытого огня как на частных территориях, так и в населенных пунктах.В начале апреля сотрудники республиканского главка МЧС России привлекались к ликвидации пожара в селе Перово под Симферополем. Возгорание произошло в пустующем здании на территории птицефабрики "Южная". Огонь охватил 400 квадратных метров.Читайте также на РИА Новости Крым:Четыре ребенка в больнице после пожаре в Ленинском районе КрымаНа пожаре в Симферополе погибла женщина и двое детей - СК завел дело“Зимняя вишня”: пять лет после трагедии

https://crimea.ria.ru/20230331/v-krymu-nachinaetsya-pozharoopasnyy-sezon-1127899810.html

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На пожарах в Крыму с начала года погибли 34 человека На пожарах в Крыму с начала года погибли 34 человека 2023-04-27T19:48 true PT2M02S

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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