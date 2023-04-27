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На пожарах в Крыму с начала года погибли 34 человека
На пожарах в Крыму с начала года погибли 34 человека - РИА Новости Крым, 27.04.2023
На пожарах в Крыму с начала года погибли 34 человека
В Крыму на пожарах ежегодно гибнет в среднем 90 человек. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил замначальника республиканского главка МЧС России Игорь... РИА Новости Крым, 27.04.2023
2023-04-27T19:48
2023-04-27T19:48
2023-04-27T19:48
пожар
происшествия
крым
новости крыма
гу мчс рф по республике крым
игорь скуртул
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр – РИА Новости Крым. В Крыму на пожарах ежегодно гибнет в среднем 90 человек. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил замначальника республиканского главка МЧС России Игорь Скуртул.С начала года на территории региона произошло около 800 пожаров, по большей части это возгорание травы на открытой территории и мусора на свалках. Рост числа пожаров на сегодняшний день незначительный - около 1,5%."При этом за пять лет число пожаров снизилось на 40%, в том числе благодаря проведенной разъяснительной работе, надзорным мероприятиям и благоприятной погоде", – продолжил замглавы республиканского главка МЧС.Чтобы минимизировать число пожаров, ведомство с начала года проводит подготовку к пожароопасному сезону. Работа ведется совместно с руководителями органов местного самоуправления. Этот период дается местным властям и предприятиям, чтобы подготовиться к особому противопожарному режиму, который отличается более жесткими требованиями к противопожарной безопасности, и определяет запрет на посещение лесов, разведение костров и использование открытого огня как на частных территориях, так и в населенных пунктах.В начале апреля сотрудники республиканского главка МЧС России привлекались к ликвидации пожара в селе Перово под Симферополем. Возгорание произошло в пустующем здании на территории птицефабрики "Южная". Огонь охватил 400 квадратных метров.Читайте также на РИА Новости Крым:Четыре ребенка в больнице после пожаре в Ленинском районе КрымаНа пожаре в Симферополе погибла женщина и двое детей - СК завел дело“Зимняя вишня”: пять лет после трагедии
https://crimea.ria.ru/20230331/v-krymu-nachinaetsya-pozharoopasnyy-sezon-1127899810.html
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На пожарах в Крыму с начала года погибли 34 человека
На пожарах в Крыму с начала года погибли 34 человека
2023-04-27T19:48
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РИА Новости Крым
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пожар, происшествия, крым, новости крыма, гу мчс рф по республике крым, игорь скуртул, общество
На пожарах в Крыму с начала года погибли 34 человека
МЧС с начала года в Крыму произошло около 800 пожаров, погибли 34 человека
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр – РИА Новости Крым.
В Крыму на пожарах ежегодно гибнет в среднем 90 человек. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым
сообщил замначальника республиканского главка МЧС России Игорь Скуртул.
"В среднем в Крыму на пожарах ежегодно погибают около 90 человек. В этом году погибли 34 человека, годом ранее на этот период времени был 41 погибший. Снижение по данному показателю составило 17%", – сообщил он.
С начала года на территории региона произошло около 800 пожаров, по большей части это возгорание травы на открытой территории и мусора на свалках. Рост числа пожаров на сегодняшний день незначительный - около 1,5%.
"При этом за пять лет число пожаров снизилось на 40%, в том числе благодаря проведенной разъяснительной работе, надзорным мероприятиям и благоприятной погоде", – продолжил замглавы республиканского главка МЧС.
Чтобы минимизировать число пожаров, ведомство с начала года проводит подготовку к пожароопасному сезону. Работа ведется совместно с руководителями органов местного самоуправления. Этот период дается местным властям и предприятиям, чтобы подготовиться к особому противопожарному режиму, который отличается более жесткими требованиями к противопожарной безопасности, и определяет запрет на посещение лесов, разведение костров и использование открытого огня как на частных территориях, так и в населенных пунктах.
В начале апреля сотрудники республиканского главка МЧС России привлекались
к ликвидации пожара в селе Перово под Симферополем. Возгорание произошло в пустующем здании на территории птицефабрики "Южная". Огонь охватил 400 квадратных метров.
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