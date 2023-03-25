https://crimea.ria.ru/20230325/zimnyaya-vishnya-pyat-let-posle-tragedii-1127761950.html

“Зимняя вишня”: пять лет после трагедии

“Зимняя вишня”: пять лет после трагедии - РИА Новости Крым, 25.03.2023

“Зимняя вишня”: пять лет после трагедии

Пять лет назад, 25 марта 2018 года, при пожаре в кемеровском торгово-развлекательном центре “Зимняя вишня” погибли 60 человек, в том числе 37 детей. Пострадали... РИА Новости Крым, 25.03.2023

2023-03-25T10:37

2023-03-25T10:37

2023-03-25T10:37

пожар в тц кемерово

пожар в тц "зимняя вишня"

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общество

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Пять лет назад, 25 марта 2018 года, при пожаре в кемеровском торгово-развлекательном центре “Зимняя вишня” погибли 60 человек, в том числе 37 детей. Пострадали 79 человек.Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где были расположены несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. После трагедии следователи возбудили четыре уголовных дела, приговоры по трем из них уже вынесены. Сроки наказания разные: от 5 до 18 лет. Здание "Зимней вишни" снесли. На территории построили мемориальный "Парк Ангелов". В память о каждом погибшем в сквере высажены 60 сосен, а также построена православная часовня.После пожара в "Зимней вишне" специалисты МЧС в Крыму совместно с органами прокуратуры проверили более 840 объектов массового пребывания людей, а так же все торговые и торгово-развлекательные центры. Было выявлено около 7 тыс нарушений. Ряд объектов пришлось закрыть до тех пор, пока не были устранены нарушения пожарной безопасности.Читайте также на РИА Новости Крым:Дело о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня": все фигуранты признаны виновнымиПочти 70 лет тюрьмы: суд вынес приговор по делу о пожаре в "Зимней вишне"Выходы "Зимней вишни" за пять минут заблокировали токсичные продукты - МЧС

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

“Зимняя вишня”: пять лет после трагедии Пять лет назад, 25 марта 2018 года, при пожаре в кемеровском ТРК “Зимняя вишня” погибли 60 человек, в том числе 37 детей. Очаг возгорания находился на верхнем, четвертом, этаже. Там были расположены несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. После трагедии следователи возбудили четыре уголовных дела, приговоры по трем из них уже вынесены. Сроки наказания разные: от 5 до 18 лет. На месте сгоревшего и снесенного торгового центра в Кемерово открыли парк Ангелов. 2023-03-25T10:37 true PT4M05S

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пожар в тц кемерово, пожар в тц "зимняя вишня", происшествия, россия, кемерово, видео, видео, безопасность, общество