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Многоуровневая парковка появится в центре Ялты: когда и где - РИА Новости Крым, 25.04.2023
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Многоуровневая парковка появится в центре Ялты: когда и где
Многоуровневая парковка появится в центре Ялты: когда и где - РИА Новости Крым, 25.04.2023
Многоуровневая парковка появится в центре Ялты: когда и где
Многоуровневая парковка на 280 мест появится в центре Ялты до конца 2024 года, ее построят за счет частных инвестиций. Об этом в комментарии РИА Новости Крым... РИА Новости Крым, 25.04.2023
2023-04-25T18:11
2023-04-25T18:11
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр – РИА Новости Крым. Многоуровневая парковка на 280 мест появится в центре Ялты до конца 2024 года, ее построят за счет частных инвестиций. Об этом в комментарии РИА Новости Крым сообщил заместитель главы администрации города Виталий Оганесян.Инвестор разработал проект объекта, и сейчас документы находятся на стадии получения разрешения на строительство. Он уточнил, что парковка будет платная. Она, по мнению ялтинских властей, разгрузит город от автомобилей и позволит туристам и местным жителям не переживать за сохранность своих машин."Парковка предусмотрена для жителей и гостей города, которые смогут на своем транспорте доехать до самого центра и безопасно оставить свой автомобиль и далее прогуливаться по городу", - добавил Оганесян.Ранее глава администрации Ялты Янина Павленко сообщила, что в центре курорта появится офис Сбербанка. Его построят рядом с обновленной площадью Советской, в том числе на территории действующей 18-местной парковки. При этом она проинформировала, что вместо этого в городе инвестор построит многоуровневый и вместительный паркинг на 280 мест.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму начали строить студию кинопроизводстваПутин призвал идти навстречу инвесторам в Крыму и СевастополеДля инвесторов в Крыму подготовили более 150 земельных участков
https://crimea.ria.ru/20230306/kakie-dorogi-otremontiruyut-v-yalte-1127369810.html
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ялта, крым, новости крыма, транспорт, туризм в крыму, парковки, городская среда, общество, виталий оганесян
Многоуровневая парковка появится в центре Ялты: когда и где

Власти Ялты: многоуровневая парковка на 280 мест появится в центре до конца 2024 года

18:11 25.04.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЯлта карантин набережная
Ялта карантин набережная - РИА Новости, 1920, 25.04.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр – РИА Новости Крым. Многоуровневая парковка на 280 мест появится в центре Ялты до конца 2024 года, ее построят за счет частных инвестиций. Об этом в комментарии РИА Новости Крым сообщил заместитель главы администрации города Виталий Оганесян.
"В настоящее время утверждена документация по планировке территории в районе ул.Московская, 15, в рамках которой предусмотрено строительство многоуровневой перехватывающей парковки на 280 мест. Проект реализуется участником свободной экономической зоны за счет частных инвестиций. Софинансирование из муниципального бюджета не предусмотрено", - сообщил он.
Инвестор разработал проект объекта, и сейчас документы находятся на стадии получения разрешения на строительство. Он уточнил, что парковка будет платная. Она, по мнению ялтинских властей, разгрузит город от автомобилей и позволит туристам и местным жителям не переживать за сохранность своих машин.
"Парковка предусмотрена для жителей и гостей города, которые смогут на своем транспорте доехать до самого центра и безопасно оставить свой автомобиль и далее прогуливаться по городу", - добавил Оганесян.
Ранее глава администрации Ялты Янина Павленко сообщила, что в центре курорта появится офис Сбербанка. Его построят рядом с обновленной площадью Советской, в том числе на территории действующей 18-местной парковки. При этом она проинформировала, что вместо этого в городе инвестор построит многоуровневый и вместительный паркинг на 280 мест.
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