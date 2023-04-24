https://crimea.ria.ru/20230424/rabota-morskogo-transporta-v-sevastopole-vozobnovlena-1128324114.html

Работа морского транспорта в Севастополе возобновлена

Работа морского транспорта в Севастополе возобновлена - РИА Новости Крым, 24.04.2023

Работа морского транспорта в Севастополе возобновлена

Работа морского транспорта в Севастополе возобновлена в полном объеме. Об этом сообщает департамент транспорта города. РИА Новости Крым, 24.04.2023

2023-04-24T07:56

2023-04-24T07:56

2023-04-24T08:11

морской транспорт

севастополь

северная сторона

паромы и катера в севастополе

транспорт

беспилотник (дрон)

происшествия

крым

новости крыма

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СЕВАСТОПОЛЬ, 24 апр - РИА Новости Крым. Работа морского транспорта в Севастополе возобновлена в полном объеме. Об этом сообщает департамент транспорта города.Ранее, утром понедельника, катера и паромы, осуществляющие перевозку пассажиров и автомобилей между Северной стороной, площадью Нахимова и Артбухтой, приостановили работу после ночной атаки дронов на город.О произошедшем сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. По его информации, атака полностью отбита, беспилотников было несколько. Один из них уничтожили силы противоподводно-диверсионного обеспечения, второй взорвался сам на внешнем рейде.Читайте также на РИА Новости Крым:Беспилотники атаковали СевастопольПочему в Севастополе остановился морской транспорт – ответ губернатораПогода и трафик: как работает Керченская переправа в воскресенье

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

морской транспорт, севастополь, северная сторона, паромы и катера в севастополе, транспорт, беспилотник (дрон), происшествия, крым, новости крыма