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Работа морского транспорта в Севастополе возобновлена
Работа морского транспорта в Севастополе возобновлена - РИА Новости Крым, 24.04.2023
Работа морского транспорта в Севастополе возобновлена
Работа морского транспорта в Севастополе возобновлена в полном объеме. Об этом сообщает департамент транспорта города. РИА Новости Крым, 24.04.2023
2023-04-24T07:56
2023-04-24T07:56
2023-04-24T08:11
морской транспорт
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северная сторона
паромы и катера в севастополе
транспорт
беспилотник (дрон)
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крым
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СЕВАСТОПОЛЬ, 24 апр - РИА Новости Крым. Работа морского транспорта в Севастополе возобновлена в полном объеме. Об этом сообщает департамент транспорта города.Ранее, утром понедельника, катера и паромы, осуществляющие перевозку пассажиров и автомобилей между Северной стороной, площадью Нахимова и Артбухтой, приостановили работу после ночной атаки дронов на город.О произошедшем сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. По его информации, атака полностью отбита, беспилотников было несколько. Один из них уничтожили силы противоподводно-диверсионного обеспечения, второй взорвался сам на внешнем рейде.Читайте также на РИА Новости Крым:Беспилотники атаковали СевастопольПочему в Севастополе остановился морской транспорт – ответ губернатораПогода и трафик: как работает Керченская переправа в воскресенье
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морской транспорт, севастополь, северная сторона, паромы и катера в севастополе, транспорт, беспилотник (дрон), происшествия, крым, новости крыма