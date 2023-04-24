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Работа морского транспорта в Севастополе возобновлена - РИА Новости Крым, 24.04.2023
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Работа морского транспорта в Севастополе возобновлена
Работа морского транспорта в Севастополе возобновлена - РИА Новости Крым, 24.04.2023
Работа морского транспорта в Севастополе возобновлена
Работа морского транспорта в Севастополе возобновлена в полном объеме. Об этом сообщает департамент транспорта города. РИА Новости Крым, 24.04.2023
2023-04-24T07:56
2023-04-24T08:11
морской транспорт
севастополь
северная сторона
паромы и катера в севастополе
транспорт
беспилотник (дрон)
происшествия
крым
новости крыма
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СЕВАСТОПОЛЬ, 24 апр - РИА Новости Крым. Работа морского транспорта в Севастополе возобновлена в полном объеме. Об этом сообщает департамент транспорта города.Ранее, утром понедельника, катера и паромы, осуществляющие перевозку пассажиров и автомобилей между Северной стороной, площадью Нахимова и Артбухтой, приостановили работу после ночной атаки дронов на город.О произошедшем сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. По его информации, атака полностью отбита, беспилотников было несколько. Один из них уничтожили силы противоподводно-диверсионного обеспечения, второй взорвался сам на внешнем рейде.Читайте также на РИА Новости Крым:Беспилотники атаковали СевастопольПочему в Севастополе остановился морской транспорт – ответ губернатораПогода и трафик: как работает Керченская переправа в воскресенье
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морской транспорт, севастополь, северная сторона, паромы и катера в севастополе, транспорт, беспилотник (дрон), происшествия, крым, новости крыма

Работа морского транспорта в Севастополе возобновлена

07:56 24.04.2023 (обновлено: 08:11 24.04.2023)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевНа Северной стороне Севастополя
На Северной стороне Севастополя - РИА Новости, 1920, 24.04.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СЕВАСТОПОЛЬ, 24 апр - РИА Новости Крым. Работа морского транспорта в Севастополе возобновлена в полном объеме. Об этом сообщает департамент транспорта города.
"Работа морского пассажирского транспорта возобновлена в штатном режиме", - говорится в сообщении.
Ранее, утром понедельника, катера и паромы, осуществляющие перевозку пассажиров и автомобилей между Северной стороной, площадью Нахимова и Артбухтой, приостановили работу после ночной атаки дронов на город.
О произошедшем сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. По его информации, атака полностью отбита, беспилотников было несколько. Один из них уничтожили силы противоподводно-диверсионного обеспечения, второй взорвался сам на внешнем рейде.
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Морской транспортСевастопольСеверная сторонаПаромы и катера в СевастополеТранспортБеспилотник (дрон)ПроисшествияКрымНовости Крыма
 
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