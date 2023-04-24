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Погода и трафик: работа Керченской переправы 24 апреля - РИА Новости Крым, 24.04.2023
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Погода и трафик: работа Керченской переправы 24 апреля
Погода и трафик: работа Керченской переправы 24 апреля - РИА Новости Крым, 24.04.2023
Погода и трафик: работа Керченской переправы 24 апреля
Керченская паромная переправа в понедельник работает в штатном режиме, действующих штормовых предупреждений нет. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса России.
2023-04-24T09:33
2023-04-24T09:33
керченская паромная переправа
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"Согласно прогнозу Росгидромета, 24 апреля ветер северный, северо-западный 5-10 м/с, местами небольшой дождь. Видимость хорошая, высота волн 10-60 см, температура воздуха +15...17 градусов", - говорится в Telegram-канале ведомства.Работа Керченской переправыПосле запуска морского сообщения работающие на линии паромы выполнили 3 339 рейсов."С начала работы Керченской паромной переправы паромы перевезли в обе стороны 133 431 пассажира, 107 294 единицы автотранспорта и 13 641 железнодорожный вагон", - уточнили в Минтрансе.С кубанской стороны на переправе действуют ограничения. Переправиться на паромах в Крым могут только грузовые автомобили с приоритетными грузами. Водителям остальных фур рекомендуют ехать по сухопутному коридору через новые регионы РФ. Со стороны полуострова воспользоваться услугами переправы могут все без исключения авто.Сухопутный коридор в КрымСухопутный маршрут в Крым протяженностью 387 км проходит через Таганрог, Новоазовск, Мариуполь, Бердянск, Мелитополь и Джанкой. Дорогу сейчас ремонтируют и расширяют с учетом растущего трафика. В будущем она станет основной транспортной артерией из Крыма через новые регионы в сторону Ростовской области.Минтранс Крыма совместно с коллегами из федерального министерства и Пограничной службы ФСБ занимаются оптимизацией времени прохождения транспорта между республикой, Херсонской областью и другими регионами России. К курортному сезону планируется увеличить пропускную способность КПП.Читайте также на РИА Новости Крым:Хуснуллин предложил открыть Крымский мост для небольших грузовиковАксенов доложил Путину о работе сухопутного коридора в КрымРабота морского транспорта в Севастополе возобновлена
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РИА Новости Крым
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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керченская паромная переправа, инфографика
Погода и трафик: работа Керченской переправы 24 апреля

Минтранс: Керченская переправа 24 апреля работает в штатном режиме

09:33 24.04.2023
 
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Керченская паромная переправа в понедельник работает в штатном режиме, действующих штормовых предупреждений нет. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса России.
Работа Керченской переправы 24.04.2023
"Согласно прогнозу Росгидромета, 24 апреля ветер северный, северо-западный 5-10 м/с, местами небольшой дождь. Видимость хорошая, высота волн 10-60 см, температура воздуха +15...17 градусов", - говорится в Telegram-канале ведомства.

Работа Керченской переправы

После запуска морского сообщения работающие на линии паромы выполнили 3 339 рейсов.
"С начала работы Керченской паромной переправы паромы перевезли в обе стороны 133 431 пассажира, 107 294 единицы автотранспорта и 13 641 железнодорожный вагон", - уточнили в Минтрансе.
С кубанской стороны на переправе действуют ограничения. Переправиться на паромах в Крым могут только грузовые автомобили с приоритетными грузами. Водителям остальных фур рекомендуют ехать по сухопутному коридору через новые регионы РФ. Со стороны полуострова воспользоваться услугами переправы могут все без исключения авто.

Сухопутный коридор в Крым

Сухопутный маршрут в Крым протяженностью 387 км проходит через Таганрог, Новоазовск, Мариуполь, Бердянск, Мелитополь и Джанкой. Дорогу сейчас ремонтируют и расширяют с учетом растущего трафика. В будущем она станет основной транспортной артерией из Крыма через новые регионы в сторону Ростовской области.
Минтранс Крыма совместно с коллегами из федерального министерства и Пограничной службы ФСБ занимаются оптимизацией времени прохождения транспорта между республикой, Херсонской областью и другими регионами России. К курортному сезону планируется увеличить пропускную способность КПП.
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