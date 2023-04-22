https://crimea.ria.ru/20230422/vezd-na-kladbischa-simferopolya-ogranichat-v-pominalnye-dni-1128286370.html

Въезд на кладбища Симферополя ограничат в поминальные дни

Въезд на кладбища Симферополя ограничат в поминальные дни - РИА Новости Крым, 22.04.2023

Въезд на кладбища Симферополя ограничат в поминальные дни

В Симферополе в поминальные дни ограничат въезд транспорта на кладбища. Об этом сообщили в пресс-службе администрации крымской столицы. РИА Новости Крым, 22.04.2023

2023-04-22T09:16

2023-04-22T09:16

2023-04-22T09:16

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр – РИА Новости Крым. В Симферополе в поминальные дни ограничат въезд транспорта на кладбища. Об этом сообщили в пресс-службе администрации крымской столицы.Также 23 апреля с 7:00 до 16:00 будет ограничен проезд транспорта по улице Куйбышева, на участке от Кечкеметской до съездов на Объездную дорогу. В этот же период времени 23 и 25 апреля на этом участке улицы Куйбышева запретят парковку, на месте будет дежурить эвакуатор.Как сообщалось, в поминальные дни в Симферополе запустят временный маршрут от площади Московской до кладбища Абдал-2. Для удобства горожан на новом маршруте будет работать 12 автобусов. Посадка пассажиров будет осуществляться на остановке возле универмага "Крым".Читайте также на РИА Новости Крым:В Симферополе запустят дополнительные автобусы в поминальные дниАксенов призвал мэров активизировать уборку кладбищ к ПасхеВ Симферополе разрабатывают новый маршрут общественного транспорта

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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