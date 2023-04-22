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Въезд на кладбища Симферополя ограничат в поминальные дни - РИА Новости Крым, 22.04.2023
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Въезд на кладбища Симферополя ограничат в поминальные дни
Въезд на кладбища Симферополя ограничат в поминальные дни - РИА Новости Крым, 22.04.2023
Въезд на кладбища Симферополя ограничат в поминальные дни
В Симферополе в поминальные дни ограничат въезд транспорта на кладбища. Об этом сообщили в пресс-службе администрации крымской столицы. РИА Новости Крым, 22.04.2023
2023-04-22T09:16
2023-04-22T09:16
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр – РИА Новости Крым. В Симферополе в поминальные дни ограничат въезд транспорта на кладбища. Об этом сообщили в пресс-службе администрации крымской столицы.Также 23 апреля с 7:00 до 16:00 будет ограничен проезд транспорта по улице Куйбышева, на участке от Кечкеметской до съездов на Объездную дорогу. В этот же период времени 23 и 25 апреля на этом участке улицы Куйбышева запретят парковку, на месте будет дежурить эвакуатор.Как сообщалось, в поминальные дни в Симферополе запустят временный маршрут от площади Московской до кладбища Абдал-2. Для удобства горожан на новом маршруте будет работать 12 автобусов. Посадка пассажиров будет осуществляться на остановке возле универмага "Крым".Читайте также на РИА Новости Крым:В Симферополе запустят дополнительные автобусы в поминальные дниАксенов призвал мэров активизировать уборку кладбищ к ПасхеВ Симферополе разрабатывают новый маршрут общественного транспорта
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симферополь, новости, новости крыма, крым, транспорт, общество
Въезд на кладбища Симферополя ограничат в поминальные дни

Администрация Симферополя: въезд транспорта на кладбища ограничат в поминальные дни

09:16 22.04.2023
 
© РИА Новости Крым . Александр ПолегенькоДорожный знак "Проезд запрещен"
Дорожный знак Проезд запрещен - РИА Новости, 1920, 22.04.2023
© РИА Новости Крым . Александр Полегенько
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр – РИА Новости Крым. В Симферополе в поминальные дни ограничат въезд транспорта на кладбища. Об этом сообщили в пресс-службе администрации крымской столицы.
"Временное ограничение с 23 по 25 апреля вводится на движение транспортных средств на территории кладбищ Абдал-1 (улица Куйбышева, 251), Абдал-2 (улица Куйбышева, 261), ГРЭС (поселок Комсомольское)", - сообщается в Telegram-канале ведомства.
Также 23 апреля с 7:00 до 16:00 будет ограничен проезд транспорта по улице Куйбышева, на участке от Кечкеметской до съездов на Объездную дорогу. В этот же период времени 23 и 25 апреля на этом участке улицы Куйбышева запретят парковку, на месте будет дежурить эвакуатор.
Как сообщалось, в поминальные дни в Симферополе запустят временный маршрут от площади Московской до кладбища Абдал-2. Для удобства горожан на новом маршруте будет работать 12 автобусов. Посадка пассажиров будет осуществляться на остановке возле универмага "Крым".
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