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В Симферополе запустят дополнительные автобусы в поминальные дни - РИА Новости Крым, 20.04.2023
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В Симферополе запустят дополнительные автобусы в поминальные дни
В Симферополе запустят дополнительные автобусы в поминальные дни - РИА Новости Крым, 20.04.2023
В Симферополе запустят дополнительные автобусы в поминальные дни
В Симферополе в поминальные дни, которые в этом году выпадают на 23 и 25 апреля, запустят дополнительный автобусный маршрут. Об этом сообщили в администрации... РИА Новости Крым, 20.04.2023
2023-04-20T08:13
2023-04-20T08:13
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр – РИА Новости Крым. В Симферополе в поминальные дни, которые в этом году выпадают на 23 и 25 апреля, запустят дополнительный автобусный маршрут. Об этом сообщили в администрации крымской столицы.Отмечается, что временные маршрут будет следовать с площади Московской на Абдал-2.И напомнили, что в городе также действует постоянный маршрут с Пневматики к Живописному, который проезжает кладбища. Ежедневно в рейс выходят восемь автобусов большого класса.Читайте также на РИА Новости Крым:В Симферополе разрабатывают новый маршрут общественного транспортаСтроительство восьмого участка "Тавриды" в Севастополе стало дорожеВ Крыму на ремонт дорог направят еще 100 млн рублей – где и что починят
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крым, симферополь, транспорт, городская среда, автобусное сообщение, новости крыма, общество
В Симферополе запустят дополнительные автобусы в поминальные дни

В поминальные дни в Симферополе запустят дополнительный автобус к городским кладбищам

08:13 20.04.2023
 
© РИА Новости . Александр ПолегенькоНовые автобусы ЛиАЗ
Новые автобусы ЛиАЗ - РИА Новости, 1920, 20.04.2023
© РИА Новости . Александр Полегенько
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр – РИА Новости Крым. В Симферополе в поминальные дни, которые в этом году выпадают на 23 и 25 апреля, запустят дополнительный автобусный маршрут. Об этом сообщили в администрации крымской столицы.
Отмечается, что временные маршрут будет следовать с площади Московской на Абдал-2.

"Для удобства горожан 23 и 25 апреля на новом маршруте будет работать 12 автобусов. Посадка пассажиров будет осуществляться на остановке пл. Московская (универмаг "Крым")", - уточнили в мэрии.

И напомнили, что в городе также действует постоянный маршрут с Пневматики к Живописному, который проезжает кладбища. Ежедневно в рейс выходят восемь автобусов большого класса.
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КрымСимферопольТранспортГородская средаАвтобусное сообщениеНовости КрымаОбщество
 
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