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В Симферополе запустят дополнительные автобусы в поминальные дни

В Симферополе запустят дополнительные автобусы в поминальные дни - РИА Новости Крым, 20.04.2023

В Симферополе запустят дополнительные автобусы в поминальные дни

В Симферополе в поминальные дни, которые в этом году выпадают на 23 и 25 апреля, запустят дополнительный автобусный маршрут. Об этом сообщили в администрации... РИА Новости Крым, 20.04.2023

2023-04-20T08:13

2023-04-20T08:13

2023-04-20T08:13

крым

симферополь

транспорт

городская среда

автобусное сообщение

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общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр – РИА Новости Крым. В Симферополе в поминальные дни, которые в этом году выпадают на 23 и 25 апреля, запустят дополнительный автобусный маршрут. Об этом сообщили в администрации крымской столицы.Отмечается, что временные маршрут будет следовать с площади Московской на Абдал-2.И напомнили, что в городе также действует постоянный маршрут с Пневматики к Живописному, который проезжает кладбища. Ежедневно в рейс выходят восемь автобусов большого класса.Читайте также на РИА Новости Крым:В Симферополе разрабатывают новый маршрут общественного транспортаСтроительство восьмого участка "Тавриды" в Севастополе стало дорожеВ Крыму на ремонт дорог направят еще 100 млн рублей – где и что починят

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, симферополь, транспорт, городская среда, автобусное сообщение, новости крыма, общество