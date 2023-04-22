https://crimea.ria.ru/20230422/aviatsiya-rossii-razgromila-ukrainskiy-sklad-s-sotnyami-snaryadov-dlya-rszo-1128312279.html

Авиация России разгромила украинский склад с сотнями снарядов для РСЗО

Авиация России разгромила украинский склад с сотнями снарядов для РСЗО - РИА Новости Крым, 22.04.2023

Авиация России разгромила украинский склад с сотнями снарядов для РСЗО

На южном направлении российская авиация нанесла удар по складу боеприпасов, артиллеристы поразили значительное количество опорных пунктов и техники врага,... РИА Новости Крым, 22.04.2023

2023-04-22T17:54

2023-04-22T17:54

2023-04-22T17:54

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр – РИА Новости Крым. На южном направлении российская авиация нанесла удар по складу боеприпасов, артиллеристы поразили значительное количество опорных пунктов и техники врага, сообщает начальник пресс-центра группировки "Юг". На востоке пресечена попытка разведки боем, уничтожено пять боевиков, врагу нанесены значительные потери в живой силе и технике. Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны России.Работа авиацииВозле населенного пункта Сергеевка на Александро-Калиновском направлении фронта российская авиация разбила склад ракетно-артиллерийского вооружения противника. В результате авиационного удара было уничтожено до 600 снарядов для реактивных систем залпового огня.В районе Авдеевки артиллеристы Южного военного округа поразили опорный и наблюдательный пункты 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ.Попытка ВСУ разведки боем провалиласьНаши войска пресекли попытку врага провести разведку передовых позиций боем, ликвидированы пять боевиков, сообщает начальник пресс-центра группировки "Восток". Экипажем тяжелой огневой системы "ТОС-1" уничтожен опорный пункт противника с живой силой в районе Угледара.Кроме того, в направлении Запорожья артиллерией группировки "Восток" поразили четыре опорных пункта и два пункта временной дислокации противника. Ликвидированы более 50 боевиков.Огнем из стрелкового оружия сбит ударный беспилотник ВСУ самолетного типа. Артиллерия уничтожила три минометных расчета противника в районах сел Новоукраинка, Белогорье, Дорожнянка и Луговское."Кочующий Василек"Одним из помощников российских бойцов в зоне СВО является так называемый "кочующий миномет" – 82-мм автоматический миномет "Василек". Плюсы этого вооружения - точность поражения целей и быстрая смена позиций. Он помог группировке войск "Западной" поразить наращиваемые противником силы на одном из направлений боев.Ранее в Минобороны проинформировали о ситуации в Артемовске, где противник предпринимает безуспешные попытки контратаковать, но несет большие потери. Военнослужащий из Крыма с позывным "Барселона" рассказал, почему Украина никогда не возьмет Крым и как бойцы на передовой оберегают покой жителей полуострова.Читайте также на РИА Новости Крым:Наступление ВСУ и Крым: как полуостров защищен от возможных атак УкраиныАрмия России ударила по объединенному штабу группировки ВСУ "Бахмут"Почему беспилотники США больше не летают возле Крыма – военный эксперт

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https://crimea.ria.ru/20230422/poteri-vsu-za-sutki-prevysili-400-boevikov-1128310627.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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