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Коронавирус в Крыму и Севастополе - оперативная сводка - РИА Новости Крым, 21.04.2023
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Коронавирус в Крыму и Севастополе - оперативная сводка
Коронавирус в Крыму и Севастополе - оперативная сводка - РИА Новости Крым, 21.04.2023
Коронавирус в Крыму и Севастополе - оперативная сводка
В Крыму и Севастополе за сутки подтверждено 72 новых случая заражения коронавирусом. Днем ранее болезнь была выявлена у 65 человек. РИА Новости Крым, 21.04.2023
2023-04-21T12:36
2023-04-21T12:36
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр - РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе за сутки подтверждено 72 новых случая заражения коронавирусом. Днем ранее болезнь была выявлена у 65 человек.COVID-19 в КрымуНа территории Республики Крым зарегистрировано 57 новых заболевших, всего с начала пандемии выявлено 215 866 положительных на COVID-19."За истекшие сутки госпитализированы 15 пациентов, за все время на стационарном лечении находились 63 775 человека. Количество выздоровевших за сутки составляет 40 человек, за весь период – 208 216", - говорится на сайте регионального минздрава.Летальных исходов за день не зарегистрировано. Общее количество жертв пандемии в регионе - 5428.COVID-сводка по СевастополюВ городе заболели еще 18 человек, летальных исходов среди пациентов с подтвержденным диагнозом не было."В ковидные стационары города госпитализированы три человека, выздоровели 20 пациентов", - говорится в сообщении оперштаба по борьбе с коронавирусом.Всего, по данным Роспотребнадзора, за время пандемии в Севастополе заболели ковидом 101 351 человек, выздоровели – 98 586. Скончался за весь период 2 591 человек.COVID-сводка по РоссииВ России за минувшие сутки выявлено 7 409 новых случаев заражения, умерли за сутки 33 человека. В медучреждения страны госпитализированы 1108 пациентов. Выздоровели за сутки 7 409 человек."Увеличение числа госпитализаций отмечено в 32 регионах. Снижение - в 38 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в 15 субъектах РФ", - сообщается на сайте оперштаба.Всего с начала пандемии в стране коронавирусом переболели 22 796 845 человек, 22 189 176 из них выздоровели, остальные 398 007 не смогли справиться с болезнью и скончались.Читайте также на РИА Новости Крым:В России выявлены четыре случая заражения коронавирусом "Арктур"Коронавирус в Крыму отступает: эксперт оценил уровень заболеваемостиКрымстат: почти 40% крымчан придерживаются здорового образа жизни
https://crimea.ria.ru/20230420/v-rossiyu-prishel-novyy-shtamm-kovida-est-li-v-krymu-vaktsina---onischenko-1128286570.html
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РИА Новости Крым
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коронавирус в крыму, коронавирус, распространение коронавируса в рф, крым, новости крыма, севастополь, здравоохранение в крыму и севастополе, здоровье
Коронавирус в Крыму и Севастополе - оперативная сводка

В Крыму и Севастополе выявили 72 новых случая заражения COVID-19

12:36 21.04.2023
 
© РИА Новости КрымКоронавирус
Коронавирус - РИА Новости, 1920, 21.04.2023
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр - РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе за сутки подтверждено 72 новых случая заражения коронавирусом. Днем ранее болезнь была выявлена у 65 человек.

COVID-19 в Крыму

На территории Республики Крым зарегистрировано 57 новых заболевших, всего с начала пандемии выявлено 215 866 положительных на COVID-19.
"За истекшие сутки госпитализированы 15 пациентов, за все время на стационарном лечении находились 63 775 человека. Количество выздоровевших за сутки составляет 40 человек, за весь период – 208 216", - говорится на сайте регионального минздрава.
Летальных исходов за день не зарегистрировано. Общее количество жертв пандемии в регионе - 5428.

COVID-сводка по Севастополю

В городе заболели еще 18 человек, летальных исходов среди пациентов с подтвержденным диагнозом не было.
"В ковидные стационары города госпитализированы три человека, выздоровели 20 пациентов", - говорится в сообщении оперштаба по борьбе с коронавирусом.
Всего, по данным Роспотребнадзора, за время пандемии в Севастополе заболели ковидом 101 351 человек, выздоровели – 98 586. Скончался за весь период 2 591 человек.
Лаборатория исследования крови - РИА Новости, 1920, 20.04.2023
Вчера, 17:34Эксклюзивы РИА Новости Крым
В Россию пришел новый штамм ковида: есть ли в Крыму вакцинаГипертрофированный интерес к новому штамму коронавируса "Арктур" вызван неосторожными заявлениями представителей ученого сообщества. При этом появление очередной разновидности вируса – совершенно естественное явление. Об этом в комментарии РИА Новости Крым сообщил академик РАН, врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко.

COVID-сводка по России

В России за минувшие сутки выявлено 7 409 новых случаев заражения, умерли за сутки 33 человека. В медучреждения страны госпитализированы 1108 пациентов. Выздоровели за сутки 7 409 человек.
"Увеличение числа госпитализаций отмечено в 32 регионах. Снижение - в 38 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в 15 субъектах РФ", - сообщается на сайте оперштаба.
Всего с начала пандемии в стране коронавирусом переболели 22 796 845 человек, 22 189 176 из них выздоровели, остальные 398 007 не смогли справиться с болезнью и скончались.
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