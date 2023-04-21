https://crimea.ria.ru/20230421/koronavirus-v-krymu-i-sevastopole---operativnaya-svodka-1128298495.html

Коронавирус в Крыму и Севастополе - оперативная сводка

Коронавирус в Крыму и Севастополе - оперативная сводка - РИА Новости Крым, 21.04.2023

Коронавирус в Крыму и Севастополе - оперативная сводка

В Крыму и Севастополе за сутки подтверждено 72 новых случая заражения коронавирусом. Днем ранее болезнь была выявлена у 65 человек. РИА Новости Крым, 21.04.2023

2023-04-21T12:36

2023-04-21T12:36

2023-04-21T12:36

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр - РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе за сутки подтверждено 72 новых случая заражения коронавирусом. Днем ранее болезнь была выявлена у 65 человек.COVID-19 в КрымуНа территории Республики Крым зарегистрировано 57 новых заболевших, всего с начала пандемии выявлено 215 866 положительных на COVID-19."За истекшие сутки госпитализированы 15 пациентов, за все время на стационарном лечении находились 63 775 человека. Количество выздоровевших за сутки составляет 40 человек, за весь период – 208 216", - говорится на сайте регионального минздрава.Летальных исходов за день не зарегистрировано. Общее количество жертв пандемии в регионе - 5428.COVID-сводка по СевастополюВ городе заболели еще 18 человек, летальных исходов среди пациентов с подтвержденным диагнозом не было."В ковидные стационары города госпитализированы три человека, выздоровели 20 пациентов", - говорится в сообщении оперштаба по борьбе с коронавирусом.Всего, по данным Роспотребнадзора, за время пандемии в Севастополе заболели ковидом 101 351 человек, выздоровели – 98 586. Скончался за весь период 2 591 человек.COVID-сводка по РоссииВ России за минувшие сутки выявлено 7 409 новых случаев заражения, умерли за сутки 33 человека. В медучреждения страны госпитализированы 1108 пациентов. Выздоровели за сутки 7 409 человек."Увеличение числа госпитализаций отмечено в 32 регионах. Снижение - в 38 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в 15 субъектах РФ", - сообщается на сайте оперштаба.Всего с начала пандемии в стране коронавирусом переболели 22 796 845 человек, 22 189 176 из них выздоровели, остальные 398 007 не смогли справиться с болезнью и скончались.Читайте также на РИА Новости Крым:В России выявлены четыре случая заражения коронавирусом "Арктур"Коронавирус в Крыму отступает: эксперт оценил уровень заболеваемостиКрымстат: почти 40% крымчан придерживаются здорового образа жизни

https://crimea.ria.ru/20230420/v-rossiyu-prishel-novyy-shtamm-kovida-est-li-v-krymu-vaktsina---onischenko-1128286570.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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