https://crimea.ria.ru/20230420/v-tsentre-sevastopolya-gromkie-zvuki---chto-proiskhodit-1128292496.html

В центре Севастополя громкие звуки - что происходит

В центре Севастополя громкие звуки - что происходит - РИА Новости Крым, 20.04.2023

В центре Севастополя громкие звуки - что происходит

В Севастополе вечером в четверг слышны громкие звуки. Как сообщает губернатор города Михаил Развожаев, происходит отработка мероприятий в рамках ППДО. РИА Новости Крым, 20.04.2023

2023-04-20T23:12

2023-04-20T23:12

2023-04-20T23:18

михаил развожаев

севастополь

крым

безопасность республики крым и севастополя

безопасность

новости

новости крыма

правительство севастополя

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/01/07/1126279480_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_eb929fc87ab0f61bc0e0353270f33532.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр - РИА Новости Крым. В Севастополе вечером в четверг слышны громкие звуки. Как сообщает губернатор города Михаил Развожаев, происходит отработка мероприятий в рамках ППДО. Также он сообщил о присшествии в одном из кафе, расположенных в центральной части Севастополя. Накануне подразделения Черноморского флота в Севастополе проводили тренировки по обороне рейда. В Севастополе и Крыму регулярно проходят тренировки военных, в том числе с привлечением расчетов ПВО. Как и других граничащих с Украиной регионах России здесь действует желтый (высокий) режим террористической угрозы. Кроме того, в соответствии с указом президента, введен средний уровень реагирования.Читайте также на РИА Новости Крым:Громкие звуки в Евпатории – что происходитБудет громко: в Севастополе уничтожат крупный арсенал времен войныВ акватории Черного моря подлодка "Алроса" провела торпедные стрельбы

севастополь

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил развожаев, севастополь, крым, безопасность республики крым и севастополя, безопасность, новости, новости крыма, правительство севастополя