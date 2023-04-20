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В центре Севастополя громкие звуки - что происходит
В центре Севастополя громкие звуки - что происходит - РИА Новости Крым, 20.04.2023
В центре Севастополя громкие звуки - что происходит
В Севастополе вечером в четверг слышны громкие звуки. Как сообщает губернатор города Михаил Развожаев, происходит отработка мероприятий в рамках ППДО. РИА Новости Крым, 20.04.2023
2023-04-20T23:12
2023-04-20T23:12
2023-04-20T23:18
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр - РИА Новости Крым. В Севастополе вечером в четверг слышны громкие звуки. Как сообщает губернатор города Михаил Развожаев, происходит отработка мероприятий в рамках ППДО. Также он сообщил о присшествии в одном из кафе, расположенных в центральной части Севастополя. Накануне подразделения Черноморского флота в Севастополе проводили тренировки по обороне рейда. В Севастополе и Крыму регулярно проходят тренировки военных, в том числе с привлечением расчетов ПВО. Как и других граничащих с Украиной регионах России здесь действует желтый (высокий) режим террористической угрозы. Кроме того, в соответствии с указом президента, введен средний уровень реагирования.Читайте также на РИА Новости Крым:Громкие звуки в Евпатории – что происходитБудет громко: в Севастополе уничтожат крупный арсенал времен войныВ акватории Черного моря подлодка "Алроса" провела торпедные стрельбы
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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михаил развожаев, севастополь, крым, безопасность республики крым и севастополя, безопасность, новости, новости крыма, правительство севастополя
Материал дополняется
В центре Севастополя громкие звуки - что происходит
Развожаев: в Севастополе проходит отработка мероприятий в рамках ППДО
23:12 20.04.2023 (обновлено: 23:18 20.04.2023)