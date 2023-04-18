https://crimea.ria.ru/20230418/konets-otopitelnogo-sezona---gde-v-krymu-segodnya-vyklyuchat-batarei-1128238336.html

Конец отопительного сезона - где в Крыму сегодня выключат батареи

Конец отопительного сезона - где в Крыму сегодня выключат батареи - РИА Новости Крым, 18.04.2023

Конец отопительного сезона - где в Крыму сегодня выключат батареи

В ряде городов Крыма с 18 апреля завершается отопительный сезон в связи с установлением среднесуточной температуры выше 8 градусов тепла, сообщили РИА Новости... РИА Новости Крым, 18.04.2023

2023-04-18T14:13

2023-04-18T14:13

2023-04-18T14:13

жкх

жкх крыма и севастополя

симферополь

керчь

феодосия

курортный комплекс "новая евпатория"

джанкой

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крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр - РИА Новости Крым, Галина Оленева. В ряде городов Крыма с 18 апреля завершается отопительный сезон в связи с установлением среднесуточной температуры выше 8 градусов тепла, сообщили РИА Новости Крым в администрациях муниципалитетов.Как рассказал агентству в пресс-службе администрации Евпатории, в границах евпаторийского муниципалитета отопительный сезон завершен в 8 часов утра 18 апреля, в соответствии с постановлением местной мэрии.То же касается Керчи. "Сегодня с теплоснабжающих предприятий прекращена подача теплоносителя. Решение было принято в связи с установлением среднесуточной температуры наружного воздуха выше 8 градусов Цельсия в течение пяти суток подряд", - сообщается в официальном Telegram-канале керченской администрации.В Феодосии отопительный сезон пока продолжается, однако завершится уже в ближайшие дни."На территории Феодосийского городского округа окончание отопительного сезона планируется с 20 апреля", - уточнили РИА Новости Крым в администрации города.Как сообщили в мэрии Джанкоя, подача тепла для абонентов в городе уже остановлена с 15 апреля, детские сады, больницы, школы и другие объекты соцкультбыта планируют отключить с 27 числа.Ранее завершение отопительного сезона с 18 апреля анонсировала мэр Ялты Янина Павленко. В Симферополе подачу тепла потребителям остановили с полуночи 17 апреля. Как сообщал сайт РИА Новости Крым, до конца текущей рабочей недели на полуострове ожидаются опасные погодные условия - сильный ветер и ливневые дожди. В этой связи спасатели существуют большие риска возникновения чрезвычайных ситуаций на объектах энергетики, ЖКХ, возможны подтопления территорий. Читайте также на РИА Новости Крым:Все дома в Мариуполе подключат к отоплению до конца года – ХуснуллинВ Симферополе больше суток не будет воды – причина и адресаОбразование, медицина и ЖХК: как идет восстановление новых регионов РФ

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2023

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Галина Оленева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0b/1123202584_276:0:1356:1080_100x100_80_0_0_05e62ebe044d26cdd489a8c57948ca83.jpg

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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Галина Оленева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0b/1123202584_276:0:1356:1080_100x100_80_0_0_05e62ebe044d26cdd489a8c57948ca83.jpg

жкх, жкх крыма и севастополя, симферополь, керчь, феодосия, курортный комплекс "новая евпатория", джанкой, ялта, теплоснабжение, крым, новости крыма