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Конец отопительного сезона - где в Крыму сегодня выключат батареи - РИА Новости Крым, 18.04.2023
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Конец отопительного сезона - где в Крыму сегодня выключат батареи
Конец отопительного сезона - где в Крыму сегодня выключат батареи - РИА Новости Крым, 18.04.2023
Конец отопительного сезона - где в Крыму сегодня выключат батареи
В ряде городов Крыма с 18 апреля завершается отопительный сезон в связи с установлением среднесуточной температуры выше 8 градусов тепла, сообщили РИА Новости... РИА Новости Крым, 18.04.2023
2023-04-18T14:13
2023-04-18T14:13
жкх
жкх крыма и севастополя
симферополь
керчь
феодосия
курортный комплекс "новая евпатория"
джанкой
ялта
теплоснабжение
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр - РИА Новости Крым, Галина Оленева. В ряде городов Крыма с 18 апреля завершается отопительный сезон в связи с установлением среднесуточной температуры выше 8 градусов тепла, сообщили РИА Новости Крым в администрациях муниципалитетов.Как рассказал агентству в пресс-службе администрации Евпатории, в границах евпаторийского муниципалитета отопительный сезон завершен в 8 часов утра 18 апреля, в соответствии с постановлением местной мэрии.То же касается Керчи. "Сегодня с теплоснабжающих предприятий прекращена подача теплоносителя. Решение было принято в связи с установлением среднесуточной температуры наружного воздуха выше 8 градусов Цельсия в течение пяти суток подряд", - сообщается в официальном Telegram-канале керченской администрации.В Феодосии отопительный сезон пока продолжается, однако завершится уже в ближайшие дни."На территории Феодосийского городского округа окончание отопительного сезона планируется с 20 апреля", - уточнили РИА Новости Крым в администрации города.Как сообщили в мэрии Джанкоя, подача тепла для абонентов в городе уже остановлена с 15 апреля, детские сады, больницы, школы и другие объекты соцкультбыта планируют отключить с 27 числа.Ранее завершение отопительного сезона с 18 апреля анонсировала мэр Ялты Янина Павленко. В Симферополе подачу тепла потребителям остановили с полуночи 17 апреля. Как сообщал сайт РИА Новости Крым, до конца текущей рабочей недели на полуострове ожидаются опасные погодные условия - сильный ветер и ливневые дожди. В этой связи спасатели существуют большие риска возникновения чрезвычайных ситуаций на объектах энергетики, ЖКХ, возможны подтопления территорий. Читайте также на РИА Новости Крым:Все дома в Мариуполе подключат к отоплению до конца года – ХуснуллинВ Симферополе больше суток не будет воды – причина и адресаОбразование, медицина и ЖХК: как идет восстановление новых регионов РФ
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4.7
96
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жкх, жкх крыма и севастополя, симферополь, керчь, феодосия, курортный комплекс "новая евпатория", джанкой, ялта, теплоснабжение, крым, новости крыма
Конец отопительного сезона - где в Крыму сегодня выключат батареи

В Крыму завершается отопительный сезон

14:13 18.04.2023
 
© РИА Новости . Сергей Кузнецов / Перейти в фотобанкТепловая станция. Архивное фото
Тепловая станция. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 18.04.2023
© РИА Новости . Сергей Кузнецов
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Галина Оленева, собственный корреспондент МИА Россия сегодня
Галина Оленева
Собственный корреспондент
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр - РИА Новости Крым, Галина Оленева. В ряде городов Крыма с 18 апреля завершается отопительный сезон в связи с установлением среднесуточной температуры выше 8 градусов тепла, сообщили РИА Новости Крым в администрациях муниципалитетов.
Как рассказал агентству в пресс-службе администрации Евпатории, в границах евпаторийского муниципалитета отопительный сезон завершен в 8 часов утра 18 апреля, в соответствии с постановлением местной мэрии.
То же касается Керчи. "Сегодня с теплоснабжающих предприятий прекращена подача теплоносителя. Решение было принято в связи с установлением среднесуточной температуры наружного воздуха выше 8 градусов Цельсия в течение пяти суток подряд", - сообщается в официальном Telegram-канале керченской администрации.
В Феодосии отопительный сезон пока продолжается, однако завершится уже в ближайшие дни.
"На территории Феодосийского городского округа окончание отопительного сезона планируется с 20 апреля", - уточнили РИА Новости Крым в администрации города.
Как сообщили в мэрии Джанкоя, подача тепла для абонентов в городе уже остановлена с 15 апреля, детские сады, больницы, школы и другие объекты соцкультбыта планируют отключить с 27 числа.
Ранее завершение отопительного сезона с 18 апреля анонсировала мэр Ялты Янина Павленко. В Симферополе подачу тепла потребителям остановили с полуночи 17 апреля.
Как сообщал сайт РИА Новости Крым, до конца текущей рабочей недели на полуострове ожидаются опасные погодные условия - сильный ветер и ливневые дожди. В этой связи спасатели существуют большие риска возникновения чрезвычайных ситуаций на объектах энергетики, ЖКХ, возможны подтопления территорий.
Читайте также на РИА Новости Крым:
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Эксклюзивы РИА Новости КрымЖКХЖКХ Крыма и СевастополяСимферопольКерчьФеодосияКурортный комплекс "Новая Евпатория"ДжанкойЯлтаТеплоснабжениеКрымНовости Крыма
 
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