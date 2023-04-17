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В Симферополе больше суток не будет воды – причина и адреса - РИА Новости Крым, 17.04.2023
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В Симферополе больше суток не будет воды – причина и адреса
В Симферополе больше суток не будет воды – причина и адреса - РИА Новости Крым, 17.04.2023
В Симферополе больше суток не будет воды – причина и адреса
Микрорайон Украинка в Симферополе с вечера понедельника более чем на сутки останется без водоснабжения. Об этом предупредили на предприятии "Вода Крыма". РИА Новости Крым, 17.04.2023
2023-04-17T10:16
2023-04-17T10:17
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр – РИА Новости Крым. Микрорайон Украинка в Симферополе с вечера понедельника более чем на сутки останется без водоснабжения. Об этом предупредили на предприятии "Вода Крыма".Уточняется, что отключения связаны с переустройством водовода холодного водоснабжения.При этом полностью восстановить подачу воды абонентам планируют к 6 утра 19 апреля.На время выполнения работ будет осуществляться подвоз питьевой воды автоцистернами по графику."Симферопольский филиал приносит извинения за причиненные неудобства и рекомендует населению и организациям иметь запас питьевой воды на данный период времени", - добавили в "Воде Крыма".Читайте также на РИА Новости Крым:Плюс 8 млн кубометров: насколько заполнены водохранилища КрымаКак всем миром ведут воду в Ялту: по колено в воде, по уши в грязи Власти Симферополя объявили конец отопительного сезона
https://crimea.ria.ru/20230405/chp-na-shlyuze-krasnodarskogo-vodokhranilischa-podtopleny-60-uchastkov-1127986368.html
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В Симферополе больше суток не будет воды – причина и адреса

Микрорайон в Симферополе до среды останется без воды из-за переустройства водовода

10:16 17.04.2023 (обновлено: 10:17 17.04.2023)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевКрасноперекопск очередь за питьевой водой
Красноперекопск очередь за питьевой водой - РИА Новости, 1920, 17.04.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр – РИА Новости Крым. Микрорайон Украинка в Симферополе с вечера понедельника более чем на сутки останется без водоснабжения. Об этом предупредили на предприятии "Вода Крыма".
Уточняется, что отключения связаны с переустройством водовода холодного водоснабжения.
"С 23:00 17 апреля до 23:00 (ориентировочно) 18 апреля будет ограничено водоснабжение микрорайона Украинка по адресам: пер. Альпинистов, ул. Проводников, ул. Москалева, ул. Туристов, ул. Западная, ул. Строителей, ул. Альпинистов, пер. Туристов, пер. Проводников, ул. Азовская, ул. Локомотивная, ул. Летчиков, ул. Паровозная, ул. Новаторов, ул. Амурская, ул. Ухтомского, ул. Москалева, а также прилегающие улицы и переулки", - сказано в сообщении компании в Telegram.
При этом полностью восстановить подачу воды абонентам планируют к 6 утра 19 апреля.
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На время выполнения работ будет осуществляться подвоз питьевой воды автоцистернами по графику.
"Симферопольский филиал приносит извинения за причиненные неудобства и рекомендует населению и организациям иметь запас питьевой воды на данный период времени", - добавили в "Воде Крыма".
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