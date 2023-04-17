https://crimea.ria.ru/20230417/v-simferopole-bolshe-sutok-ne-budet-vody--prichina-i-adresa-1128216150.html

В Симферополе больше суток не будет воды – причина и адреса

В Симферополе больше суток не будет воды – причина и адреса - РИА Новости Крым, 17.04.2023

В Симферополе больше суток не будет воды – причина и адреса

Микрорайон Украинка в Симферополе с вечера понедельника более чем на сутки останется без водоснабжения. Об этом предупредили на предприятии "Вода Крыма". РИА Новости Крым, 17.04.2023

2023-04-17T10:16

2023-04-17T10:16

2023-04-17T10:17

крым

симферополь

вода в крыму

вода крыма

общество

жкх

жкх крыма и севастополя

городская среда

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111849/87/1118498728_0:25:1620:936_1920x0_80_0_0_31c4dc66fa740d3c87dd7eab25d6bcd7.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр – РИА Новости Крым. Микрорайон Украинка в Симферополе с вечера понедельника более чем на сутки останется без водоснабжения. Об этом предупредили на предприятии "Вода Крыма".Уточняется, что отключения связаны с переустройством водовода холодного водоснабжения.При этом полностью восстановить подачу воды абонентам планируют к 6 утра 19 апреля.На время выполнения работ будет осуществляться подвоз питьевой воды автоцистернами по графику."Симферопольский филиал приносит извинения за причиненные неудобства и рекомендует населению и организациям иметь запас питьевой воды на данный период времени", - добавили в "Воде Крыма".Читайте также на РИА Новости Крым:Плюс 8 млн кубометров: насколько заполнены водохранилища КрымаКак всем миром ведут воду в Ялту: по колено в воде, по уши в грязи Власти Симферополя объявили конец отопительного сезона

https://crimea.ria.ru/20230405/chp-na-shlyuze-krasnodarskogo-vodokhranilischa-podtopleny-60-uchastkov-1127986368.html

крым

симферополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, симферополь, вода в крыму, вода крыма, общество, жкх, жкх крыма и севастополя, городская среда, новости крыма