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Переменная облачность и тепло: погода в Крыму на понедельник - РИА Новости Крым, 17.04.2023
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Переменная облачность и тепло: погода в Крыму на понедельник
Переменная облачность и тепло: погода в Крыму на понедельник - РИА Новости Крым, 17.04.2023
Переменная облачность и тепло: погода в Крыму на понедельник
В понедельник в Крыму ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Температура воздуха ночью +5…+10, днем – до +20 градусов, сообщает... РИА Новости Крым, 17.04.2023
2023-04-17T00:01
2023-04-17T00:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр - РИА Новости Крым. В понедельник в Крыму ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Температура воздуха ночью +5…+10, днем – до +20 градусов, сообщает республиканский гидрометцентр.В Симферополе переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с, местами до 18 м/с. Температура воздуха ночью +7…+9 градусов, днем +18...+20 градусов.В Севастополе также ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер ночью восточный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +8…+10, днем +16…+18 градусов.В Ялте и Алуште также без осадков, переменная облачность. Температура ночью +10…+12, днем теплее +18…+20 градусов.Судаке, Евпатории и Феодосии осадков не ожидается. Ночью столбики термометров покажут +10...12, днем воздух прогреется до +20 градусов.Ранее ведущий специалист центра погоды "ФОБОС" Евгений Тишковец в эфире радио "Спутник в Крыму" заверил, что начало недели в Крыму будет относительно комфортным – преимущественно без осадков, температура воздуха ночью +8…+13 градусов, днем столбики термометров поднимутся до отметки +18…+23 градуса.Читайте также на РИА Новости Крым:Керченская паромная переправа стоит: погода и трафикСто тысяч цветов: апофеоз парада тюльпанов в Никитском садуВ Симферополе объявлен режим повышенной готовности - что происходит
https://crimea.ria.ru/20230416/pokholodanie-i-livni-prognoz-na-nedelyu-dlya-kryma-1128210362.html
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Переменная облачность и тепло: погода в Крыму на понедельник

В понедельник в Крыму до +20 и переменная облачность

00:01 17.04.2023
 
© Пресс-служба администрации СимферополяКрымскую столицу украсят более тысячи цветочных кашпо
Крымскую столицу украсят более тысячи цветочных кашпо
© Пресс-служба администрации Симферополя
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр - РИА Новости Крым. В понедельник в Крыму ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Температура воздуха ночью +5…+10, днем – до +20 градусов, сообщает республиканский гидрометцентр.
"В начале рабочей недели в Крыму будут определять средиземноморские воздушные массы. В понедельник в Крыму ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с, местами порывы до 15-20 м/с", – уточнили синоптики.
В Симферополе переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с, местами до 18 м/с. Температура воздуха ночью +7…+9 градусов, днем +18...+20 градусов.
В Севастополе также ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер ночью восточный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +8…+10, днем +16…+18 градусов.
В Ялте и Алуште также без осадков, переменная облачность. Температура ночью +10…+12, днем теплее +18…+20 градусов.
Судаке, Евпатории и Феодосии осадков не ожидается. Ночью столбики термометров покажут +10...12, днем воздух прогреется до +20 градусов.
Ранее ведущий специалист центра погоды "ФОБОС" Евгений Тишковец в эфире радио "Спутник в Крыму" заверил, что начало недели в Крыму будет относительно комфортным – преимущественно без осадков, температура воздуха ночью +8…+13 градусов, днем столбики термометров поднимутся до отметки +18…+23 градуса.
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