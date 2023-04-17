https://crimea.ria.ru/20230417/peremennaya-oblachnost-i-teplo-pogoda-v-krymu-na-ponedelnik-1128210982.html

Переменная облачность и тепло: погода в Крыму на понедельник

Переменная облачность и тепло: погода в Крыму на понедельник - РИА Новости Крым, 17.04.2023

Переменная облачность и тепло: погода в Крыму на понедельник

В понедельник в Крыму ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Температура воздуха ночью +5…+10, днем – до +20 градусов, сообщает... РИА Новости Крым, 17.04.2023

2023-04-17T00:01

2023-04-17T00:01

2023-04-17T00:01

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр - РИА Новости Крым. В понедельник в Крыму ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Температура воздуха ночью +5…+10, днем – до +20 градусов, сообщает республиканский гидрометцентр.В Симферополе переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с, местами до 18 м/с. Температура воздуха ночью +7…+9 градусов, днем +18...+20 градусов.В Севастополе также ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер ночью восточный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +8…+10, днем +16…+18 градусов.В Ялте и Алуште также без осадков, переменная облачность. Температура ночью +10…+12, днем теплее +18…+20 градусов.Судаке, Евпатории и Феодосии осадков не ожидается. Ночью столбики термометров покажут +10...12, днем воздух прогреется до +20 градусов.Ранее ведущий специалист центра погоды "ФОБОС" Евгений Тишковец в эфире радио "Спутник в Крыму" заверил, что начало недели в Крыму будет относительно комфортным – преимущественно без осадков, температура воздуха ночью +8…+13 градусов, днем столбики термометров поднимутся до отметки +18…+23 градуса.Читайте также на РИА Новости Крым:Керченская паромная переправа стоит: погода и трафикСто тысяч цветов: апофеоз парада тюльпанов в Никитском садуВ Симферополе объявлен режим повышенной готовности - что происходит

https://crimea.ria.ru/20230416/pokholodanie-i-livni-prognoz-na-nedelyu-dlya-kryma-1128210362.html

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севастополь

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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