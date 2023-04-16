https://crimea.ria.ru/20230416/kerchenskaya-paromnaya-pereprava-stoit-pogoda-i-trafik-1128208058.html

Керченская паромная переправа стоит: погода и трафик

Керченская паромная переправа стоит: погода и трафик - РИА Новости Крым, 16.04.2023

Керченская паромная переправа стоит: погода и трафик

На Керченской переправе в воскресенье действует штормовое предупреждение в связи с сильным ветром. Работа паромов временно приостановлена, сообщает пресс-служба РИА Новости Крым, 16.04.2023

2023-04-16T11:39

2023-04-16T11:39

2023-04-16T11:40

керченская паромная переправа

ситуация на керченской переправе

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр - РИА Новости Крым. На Керченской переправе в воскресенье действует штормовое предупреждение в связи с сильным ветром. Работа паромов временно приостановлена, сообщает пресс-служба Минтранса России.В республиканском МЧС ранее сообщили об усилении ветра в проливе до 20 м/с и приостановке паромного сообщния.Погода в проливеПо данным крымского гидрометцентра, теплую погоду в Крыму в выходные принесут средиземноморские воздушные массы. В течение дня осадков не ожидается, ветер северо-восточный 8-13 м/с, местами порывы до 15-20 м/с.Работа паромовС начала работы Керченской паромной переправы с ночи на 9 октября по 16 апреля паромы выполнили 3 193 рейса.Сухопутный коридор в КрымСухопутный маршрут в Крым протяженностью 387 км проходит через Таганрог, Новоазовск, Мариуполь, Бердянск, Мелитополь и Джанкой. Дорогу сейчас ремонтируют и расширяют с учетом растущего трафика. В будущем она станет основной транспортной артерией из Крыма через новые регионы в сторону Ростовской области.Со стороны Краснодарского края на переправе действуют ограничения. Переправиться паромах в Крым могут только грузовые автомобили с приоритетными грузами. Водителям остальных грузовиков советуют ехать по сухопутному коридору через новые регионы РФ. Со стороны полуострова воспользоваться услугами переправы могут все без исключения авто.Читайте также на РИА Новости Крым:Туман в проливе: работа Керченской переправы приостановленаОтдых в Крыму: риски и тренды сезона 2023Морской грузовой путь в Крым – альтернатива парому и сухопутному коридору

керченский пролив

керчь

кубань

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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