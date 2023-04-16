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Керченская паромная переправа стоит: погода и трафик
Керченская паромная переправа стоит: погода и трафик - РИА Новости Крым, 16.04.2023
Керченская паромная переправа стоит: погода и трафик
На Керченской переправе в воскресенье действует штормовое предупреждение в связи с сильным ветром. Работа паромов временно приостановлена, сообщает пресс-служба РИА Новости Крым, 16.04.2023
2023-04-16T11:39
2023-04-16T11:39
2023-04-16T11:40
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр - РИА Новости Крым. На Керченской переправе в воскресенье действует штормовое предупреждение в связи с сильным ветром. Работа паромов временно приостановлена, сообщает пресс-служба Минтранса России.В республиканском МЧС ранее сообщили об усилении ветра в проливе до 20 м/с и приостановке паромного сообщния.Погода в проливеПо данным крымского гидрометцентра, теплую погоду в Крыму в выходные принесут средиземноморские воздушные массы. В течение дня осадков не ожидается, ветер северо-восточный 8-13 м/с, местами порывы до 15-20 м/с.Работа паромовС начала работы Керченской паромной переправы с ночи на 9 октября по 16 апреля паромы выполнили 3 193 рейса.Сухопутный коридор в КрымСухопутный маршрут в Крым протяженностью 387 км проходит через Таганрог, Новоазовск, Мариуполь, Бердянск, Мелитополь и Джанкой. Дорогу сейчас ремонтируют и расширяют с учетом растущего трафика. В будущем она станет основной транспортной артерией из Крыма через новые регионы в сторону Ростовской области.Со стороны Краснодарского края на переправе действуют ограничения. Переправиться паромах в Крым могут только грузовые автомобили с приоритетными грузами. Водителям остальных грузовиков советуют ехать по сухопутному коридору через новые регионы РФ. Со стороны полуострова воспользоваться услугами переправы могут все без исключения авто.Читайте также на РИА Новости Крым:Туман в проливе: работа Керченской переправы приостановленаОтдых в Крыму: риски и тренды сезона 2023Морской грузовой путь в Крым – альтернатива парому и сухопутному коридору
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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Керченская паромная переправа стоит: погода и трафик
Минтранс: работа Керченской переправы приостановлена из-за сильного ветра
11:39 16.04.2023 (обновлено: 11:40 16.04.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр - РИА Новости Крым. На Керченской переправе в воскресенье действует штормовое предупреждение в связи с сильным ветром. Работа паромов временно приостановлена, сообщает пресс-служба Минтранса России.
В республиканском МЧС ранее сообщили
об усилении ветра в проливе до 20 м/с и приостановке паромного сообщния.
Погода в проливе
"Согласно прогнозу Росгидромета, 16 апреля ветер северо-восточный 12-17 м/сек, без осадков, видимость хорошая, высота волн 70-120 см, температура воздуха +13…+15 градусов, температура воды в море +10…+11 градусов", – говорится в Telegram-канале ведомства.
По данным крымского гидрометцентра, теплую погоду в Крыму в выходные принесут средиземноморские воздушные массы. В течение дня осадков не ожидается, ветер северо-восточный 8-13 м/с, местами порывы до 15-20 м/с.
Работа паромов
С начала работы Керченской паромной переправы с ночи на 9 октября по 16 апреля паромы выполнили 3 193 рейса.
"В обе стороны перевезено 127 712 пассажиров, 102 550 единиц автотранспорта и 12 799 железнодорожных вагонов", – уточнили в Минтрансе.
Сухопутный коридор в Крым
Сухопутный маршрут в Крым протяженностью 387 км проходит через Таганрог, Новоазовск, Мариуполь, Бердянск, Мелитополь и Джанкой. Дорогу сейчас ремонтируют и расширяют с учетом растущего трафика. В будущем она станет основной транспортной артерией из Крыма через новые регионы в сторону Ростовской области.
Со стороны Краснодарского края на переправе действуют ограничения. Переправиться паромах в Крым могут только грузовые автомобили с приоритетными грузами. Водителям остальных грузовиков советуют ехать по сухопутному коридору через новые регионы РФ. Со стороны полуострова воспользоваться услугами переправы могут все без исключения авто.
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