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Сильный ветер остановил работу Керченской паромной переправы

Сильный ветер остановил работу Керченской паромной переправы - РИА Новости Крым, 16.04.2023

Сильный ветер остановил работу Керченской паромной переправы

В воскресенье утром Керченская паромная переправа временно приостановила работу из-за ухудшения погодных условий. Об этом сообщает пресс-служба республиканского РИА Новости Крым, 16.04.2023

2023-04-16T10:07

2023-04-16T10:07

2023-04-16T10:07

керченская паромная переправа

ситуация на керченской переправе

кубань

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морской транспорт

керченский пролив

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр - РИА Новости Крым. В воскресенье утром Керченская паромная переправа временно приостановила работу из-за ухудшения погодных условий. Об этом сообщает пресс-служба республиканского главка МЧС России.В субботу утром работу Керченской переправы приостанавливали из-за сильного тумана и плохой видимости.Со стороны Краснодарского края на переправе действуют ограничения. Переправиться на паромах в Крым могут только грузовые автомобили с приоритетными грузами. Водителям остальных грузовиков советуют ехать по сухопутному коридору через новые регионы РФ. Со стороны полуострова воспользоваться услугами переправы могут все без исключения авто.Водителям, которые планируют поездки через паромную переправу, рекомендуют отслеживать оперативную обстановку в Керченском проливе и при необходимости воспользоваться сухопутным маршрутом через новые регионы России.Читайте также на РИА Новости Крым:Работа Керченской переправы приостановленаНа Керченской переправе ожидается усиление ветра Пропускная способность Крымского моста к маю увеличится в разы – власти

кубань

керчь

керченский пролив

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