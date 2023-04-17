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Очереди на паромы в Крым ждут более сотни машин: как работает переправа - РИА Новости Крым, 17.04.2023
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Очереди на паромы в Крым ждут более сотни машин: как работает переправа
Очереди на паромы в Крым ждут более сотни машин: как работает переправа - РИА Новости Крым, 17.04.2023
Очереди на паромы в Крым ждут более сотни машин: как работает переправа
Более сотни машин ждут очереди со стороны Кубани на Керченскую паромную переправу, которая приостановила работу накануне днем из-за непогоды. Движение паромов... РИА Новости Крым, 17.04.2023
2023-04-17T09:43
2023-04-17T11:06
крым
керчь
краснодарский край
кубань
керченская паромная переправа
керченский пролив
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крымская погода
минтранс россии
морской транспорт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр - РИА Новости Крым. Более сотни машин ждут очереди со стороны Кубани на Керченскую паромную переправу, которая приостановила работу накануне днем из-за непогоды. Движение паромов возобновилось только в понедельник утром.Очередь на паромыС утра 17 апреля очереди на паромы в поселке Ильич ожидают 136 автомобилей. Об этом сообщает оперштаб Краснодарского края в Telegram."В основном это грузовики с продуктами питания и товарами первой необходимости. На месте дежурят волонтеры. Остальные накопительные площадки выведены в резерв", уточнили в оперштабе.И напомнили, что в Краснодарском крае по-прежнему действуют ограничения и особые правила проезда грузовиков к Керченской паромной переправе. Проехать по региону и переправиться в Крым на паромах могут только большегрузы с приоритетными грузами – продуктами питания и товарами первой необходимости.Погода и трафикВ понедельник действующих штормовых предупреждений в Керченском проливе нет. Переправа работает в штатном режиме, сообщили в пресс-службе Минтранса России."Согласно прогнозу Росгидромета, 17 апреля ветер северо-восточный, восточный 6-11 м/сек, местами порывы до 14 м/сек, без осадков, видимость хорошая, высота волн 30-80 см, температура воздуха +15...17, температура воды в море +10...12 градусов", - указывается в сообщении ведомства в Telegram.Всего с начала судоходства паромы перевезли в обе стороны более 127,7 тысяч пассажиров, 102,5 тысячи единиц автотранспорта и свыше 12,7 тысяч железнодорожных вагонов.Сухопутный коридор в КрымРабота Керченской паромной переправы зависит от погоды. Поэтому водителям, которые планируют поездки через паромную переправу, рекомендуют отслеживать оперативную обстановку в Керченском проливе и при необходимости воспользоваться сухопутным маршрутом через новые регионы России.Сухопутный маршрут в Крым протяженностью 387 км проходит через Таганрог, Новоазовск, Мариуполь, Бердянск, Мелитополь и Джанкой. Дорогу сейчас ремонтируют и расширяют с учетом растущего трафика. В будущем она станет основной транспортной артерией из Крыма через новые регионы в сторону Ростовской области.Читайте также на РИА Новости Крым:Керченская паромная переправа стоит: погода и трафикПеременная облачность и тепло: погода в Крыму на понедельникПропускная способность Крымского моста к маю увеличится в разы – власти
https://crimea.ria.ru/20230412/morskoy-gruzovoy-put-v-krym--alternativa-paromu-i-sukhoputnomu-koridoru-1128124498.html
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Очереди на паромы в Крым ждут более сотни машин: как работает переправа

17 апреля Керченская переправа возобновила работу – со стороны Кубани скопилось 136 авто

09:43 17.04.2023 (обновлено: 11:06 17.04.2023)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевНакопитель в районе посёлка Ильич
Накопитель в районе посёлка Ильич - РИА Новости, 1920, 17.04.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр - РИА Новости Крым. Более сотни машин ждут очереди со стороны Кубани на Керченскую паромную переправу, которая приостановила работу накануне днем из-за непогоды. Движение паромов возобновилось только в понедельник утром.

Очередь на паромы

С утра 17 апреля очереди на паромы в поселке Ильич ожидают 136 автомобилей. Об этом сообщает оперштаб Краснодарского края в Telegram.
"В основном это грузовики с продуктами питания и товарами первой необходимости. На месте дежурят волонтеры. Остальные накопительные площадки выведены в резерв", уточнили в оперштабе.
И напомнили, что в Краснодарском крае по-прежнему действуют ограничения и особые правила проезда грузовиков к Керченской паромной переправе. Проехать по региону и переправиться в Крым на паромах могут только большегрузы с приоритетными грузами – продуктами питания и товарами первой необходимости.
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Погода и трафик

В понедельник действующих штормовых предупреждений в Керченском проливе нет. Переправа работает в штатном режиме, сообщили в пресс-службе Минтранса России.
"Согласно прогнозу Росгидромета, 17 апреля ветер северо-восточный, восточный 6-11 м/сек, местами порывы до 14 м/сек, без осадков, видимость хорошая, высота волн 30-80 см, температура воздуха +15...17, температура воды в море +10...12 градусов", - указывается в сообщении ведомства в Telegram.
Всего с начала судоходства паромы перевезли в обе стороны более 127,7 тысяч пассажиров, 102,5 тысячи единиц автотранспорта и свыше 12,7 тысяч железнодорожных вагонов.

Сухопутный коридор в Крым

Работа Керченской паромной переправы зависит от погоды. Поэтому водителям, которые планируют поездки через паромную переправу, рекомендуют отслеживать оперативную обстановку в Керченском проливе и при необходимости воспользоваться сухопутным маршрутом через новые регионы России.
Сухопутный маршрут в Крым протяженностью 387 км проходит через Таганрог, Новоазовск, Мариуполь, Бердянск, Мелитополь и Джанкой. Дорогу сейчас ремонтируют и расширяют с учетом растущего трафика. В будущем она станет основной транспортной артерией из Крыма через новые регионы в сторону Ростовской области.
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