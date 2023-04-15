https://crimea.ria.ru/20230415/teplo-i-bez-osadkov-prognoz-pogody-v-krymu-na-subbotu-1128180943.html

Тепло и без осадков: прогноз погоды в Крыму на субботу

Тепло и без осадков: прогноз погоды в Крыму на субботу - РИА Новости Крым, 15.04.2023

Тепло и без осадков: прогноз погоды в Крыму на субботу

В выходные дни средиземноморские воздушные массы обусловят в Крыму теплую погоду, без осадков. Об этом сообщает региональный гидрометцентр. РИА Новости Крым, 15.04.2023

2023-04-15T00:01

2023-04-15T00:01

2023-04-15T00:01

погода

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крымская погода

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крым

крымский гидрометцентр

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севастополь

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алушта

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр – РИА Новости Крым. В выходные дни средиземноморские воздушные массы обусловят в Крыму теплую погоду, без осадков. Об этом сообщает региональный гидрометцентр.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +7…9, днем +20...22.В Севастополепеременная облачность. Без осадков. Ветер южный ночью 5-10 м/с, днем 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +10…12, днем +20…22.В Ялте и Алуште без осадков, ночью +11…+13, днем воздух успеет прогреться до +17…+19.В Евпатории, Судаке и Феодосии, ночью столбики термометров покажут +10…+13 градусов, днем +16…+18, переменная облачность, без осадков.Читайте также на РИА Новости Крым:Ждать ли в Крыму потепления после ПасхиКаким будет апрель в КрымуКак похолодание в Крыму повлияет на урожай плодовых и зерновых

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2023

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