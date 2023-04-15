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Тепло и без осадков: прогноз погоды в Крыму на субботу
Тепло и без осадков: прогноз погоды в Крыму на субботу - РИА Новости Крым, 15.04.2023
Тепло и без осадков: прогноз погоды в Крыму на субботу
В выходные дни средиземноморские воздушные массы обусловят в Крыму теплую погоду, без осадков. Об этом сообщает региональный гидрометцентр. РИА Новости Крым, 15.04.2023
2023-04-15T00:01
2023-04-15T00:01
2023-04-15T00:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр – РИА Новости Крым. В выходные дни средиземноморские воздушные массы обусловят в Крыму теплую погоду, без осадков. Об этом сообщает региональный гидрометцентр.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +7…9, днем +20...22.В Севастополепеременная облачность. Без осадков. Ветер южный ночью 5-10 м/с, днем 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +10…12, днем +20…22.В Ялте и Алуште без осадков, ночью +11…+13, днем воздух успеет прогреться до +17…+19.В Евпатории, Судаке и Феодосии, ночью столбики термометров покажут +10…+13 градусов, днем +16…+18, переменная облачность, без осадков.Читайте также на РИА Новости Крым:Ждать ли в Крыму потепления после ПасхиКаким будет апрель в КрымуКак похолодание в Крыму повлияет на урожай плодовых и зерновых
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Тепло и без осадков: прогноз погоды в Крыму на субботу
Прогноз погоды в Крыму на субботу, 15 апреля
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр – РИА Новости Крым. В выходные дни средиземноморские воздушные массы обусловят в Крыму теплую погоду, без осадков. Об этом сообщает региональный гидрометцентр.
"В субботу ветер юго-восточный, восточный 8-13 м/с, местами порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +5…10, на побережье до +13, днем воздух прогреется до +17…22, в горах до +11…+16", - уточнили синоптики.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +7…9, днем +20...22.
В Севастополепеременная облачность. Без осадков. Ветер южный ночью 5-10 м/с, днем 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +10…12, днем +20…22.
В Ялте и Алуште без осадков, ночью +11…+13, днем воздух успеет прогреться до +17…+19.
В Евпатории, Судаке и Феодосии, ночью столбики термометров покажут +10…+13 градусов, днем +16…+18, переменная облачность, без осадков.
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