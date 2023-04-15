https://crimea.ria.ru/20230415/kak-prokhodili-sorevnovaniya-dvizheniya-professionaly-v-krymu-1128193525.html
Как проходили соревнования движения "Профессионалы" в Крыму
Как проходили соревнования движения "Профессионалы" в Крыму - РИА Новости Крым, 15.04.2023
Как проходили соревнования движения "Профессионалы" в Крыму
Умение вести деловую переписку, найти подход к каждому гостю, а при необходимости оказать первую медицинскую помощь – это только часть заданий, которые... РИА Новости Крым, 15.04.2023
2023-04-15T11:32
2023-04-15T11:32
2023-04-15T11:32
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр – РИА Новости Крым. Умение вести деловую переписку, найти подход к каждому гостю, а при необходимости оказать первую медицинскую помощь – это только часть заданий, которые выполнили конкурсанты регионального этапа чемпионата профессионального мастерства "Профессионалы" по компетенции "Администрирование отелей". О ходе конкурса и заданиях в пресс-центре РИА Новости Крым рассказала студентка Романовского колледжа индустрии гостеприимства Анастасия Логвиновская.Чемпионат был организован на базе Романовского колледжа индустрии и гостеприимства, работа проходила в специально оборудованной лаборатории администрирования отелей. В течение трех дней конкурсанты выполняли устные и письменные модули, 60% заданий в которых были указаны на английском языке."Участники приезжали с утра, регистрировались и приступали к выполнению заданий. Работа делилась на два модуля: до обеда участник выходил за стойку и выполнял устный модуль, затем уходил писать письменный. После перерыва конкурсанты выполняли еще один письменный и один устный модуль", – пояснила Логвиновская.По оценке конкурсантки, этап соревнования вполне можно сравнить с полноценной работой в отеле. Устные модули содержали задания по общению с гостем и выполнялись непосредственно за стойкой.По словам конкурсантки, качество выполнения заданий судьи оценивали по критериям, которые представляют собой определенный стандарт: как администратор поздоровался, как обращается с гостем, насколько поставлена его речь. Но и это не все – важно, как конкурсант представляет себя, его харизма, эмпатия, умение сопереживать, общаться с гостем не просто заученными фразами, а "чувствовать его".Письменные задания содержали вопросы по ведению деловой переписки, выполнению расчетов экономической эффективности отелей и многим другим аспектам отельного дела. Таким образом, письменные и устные модули проверяли очень широкий спектр знаний и навыков, которые конкурсанты могут применить не только за стойкой, но и в роли управленцев, резюмировала Логвиновская.Ранее директор Крымского центра развития профессионального образования Ольга Панова заявила, что крымское движение профессионального мастерства "Профессионалы" позволяет студентам колледжей получить уникальный практический опыт по выбранной специальности, а также пройти стажировку на лучших предприятиях Крыма и получить первую в их жизни работу по специальности.Читайте также на РИА Новости Крым:Как спецоперация повлияла на рынок труда в КрымуКак новая методика расчета среднего заработка отразится на пособияхРоссиян будут бесплатно обучать для трудоустройства в оборонной сфере
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Как проходили соревнования движения "Профессионалы" в Крыму
Как проходили соревнования движения "Профессионалы" в Крыму
2023-04-15T11:32
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PT2M15S
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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Как проходили соревнования движения "Профессионалы" в Крыму
Харизма, первая помощь и деловая переписка: критерии оценки в конкурсе "Профессионалы"
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр – РИА Новости Крым. Умение вести деловую переписку, найти подход к каждому гостю, а при необходимости оказать первую медицинскую помощь – это только часть заданий, которые выполнили конкурсанты регионального этапа чемпионата профессионального мастерства "Профессионалы" по компетенции "Администрирование отелей". О ходе конкурса и заданиях в пресс-центре РИА Новости Крым рассказала студентка Романовского колледжа индустрии гостеприимства Анастасия Логвиновская.
Чемпионат был организован на базе Романовского колледжа индустрии и гостеприимства, работа проходила в специально оборудованной лаборатории администрирования отелей. В течение трех дней конкурсанты выполняли устные и письменные модули, 60% заданий в которых были указаны на английском языке.
"Участники приезжали с утра, регистрировались и приступали к выполнению заданий. Работа делилась на два модуля: до обеда участник выходил за стойку и выполнял устный модуль, затем уходил писать письменный. После перерыва конкурсанты выполняли еще один письменный и один устный модуль", – пояснила Логвиновская.
По оценке конкурсантки, этап соревнования вполне можно сравнить с полноценной работой в отеле. Устные модули содержали задания по общению с гостем и выполнялись непосредственно за стойкой.
"Во-первых, конкурсант не знает, на каком языке будет говорить гость, неизвестна и суть просьбы гостя. Вариантов множество: от простого заезда или информации об отеле до "падения" гостя в обморок, когда администратор должен оказать первую медицинскую помощь. Это может быть пожар или звонок мошенников по телефону – что угодно", – продолжила студентка.
По словам конкурсантки, качество выполнения заданий судьи оценивали по критериям, которые представляют собой определенный стандарт: как администратор поздоровался, как обращается с гостем, насколько поставлена его речь. Но и это не все – важно, как конкурсант представляет себя, его харизма, эмпатия, умение сопереживать, общаться с гостем не просто заученными фразами, а "чувствовать его".
Письменные задания содержали вопросы по ведению деловой переписки, выполнению расчетов экономической эффективности отелей и многим другим аспектам отельного дела. Таким образом, письменные и устные модули проверяли очень широкий спектр знаний и навыков, которые конкурсанты могут применить не только за стойкой, но и в роли управленцев, резюмировала Логвиновская.
Ранее директор Крымского центра развития профессионального образования Ольга Панова заявила
, что крымское движение профессионального мастерства "Профессионалы" позволяет студентам колледжей получить уникальный практический опыт по выбранной специальности, а также пройти стажировку на лучших предприятиях Крыма и получить первую в их жизни работу по специальности.
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