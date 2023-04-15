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Как проходили соревнования движения "Профессионалы" в Крыму

Как проходили соревнования движения "Профессионалы" в Крыму - РИА Новости Крым, 15.04.2023

Как проходили соревнования движения "Профессионалы" в Крыму

Умение вести деловую переписку, найти подход к каждому гостю, а при необходимости оказать первую медицинскую помощь – это только часть заданий, которые... РИА Новости Крым, 15.04.2023

2023-04-15T11:32

2023-04-15T11:32

2023-04-15T11:32

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр – РИА Новости Крым. Умение вести деловую переписку, найти подход к каждому гостю, а при необходимости оказать первую медицинскую помощь – это только часть заданий, которые выполнили конкурсанты регионального этапа чемпионата профессионального мастерства "Профессионалы" по компетенции "Администрирование отелей". О ходе конкурса и заданиях в пресс-центре РИА Новости Крым рассказала студентка Романовского колледжа индустрии гостеприимства Анастасия Логвиновская.Чемпионат был организован на базе Романовского колледжа индустрии и гостеприимства, работа проходила в специально оборудованной лаборатории администрирования отелей. В течение трех дней конкурсанты выполняли устные и письменные модули, 60% заданий в которых были указаны на английском языке."Участники приезжали с утра, регистрировались и приступали к выполнению заданий. Работа делилась на два модуля: до обеда участник выходил за стойку и выполнял устный модуль, затем уходил писать письменный. После перерыва конкурсанты выполняли еще один письменный и один устный модуль", – пояснила Логвиновская.По оценке конкурсантки, этап соревнования вполне можно сравнить с полноценной работой в отеле. Устные модули содержали задания по общению с гостем и выполнялись непосредственно за стойкой.По словам конкурсантки, качество выполнения заданий судьи оценивали по критериям, которые представляют собой определенный стандарт: как администратор поздоровался, как обращается с гостем, насколько поставлена его речь. Но и это не все – важно, как конкурсант представляет себя, его харизма, эмпатия, умение сопереживать, общаться с гостем не просто заученными фразами, а "чувствовать его".Письменные задания содержали вопросы по ведению деловой переписки, выполнению расчетов экономической эффективности отелей и многим другим аспектам отельного дела. Таким образом, письменные и устные модули проверяли очень широкий спектр знаний и навыков, которые конкурсанты могут применить не только за стойкой, но и в роли управленцев, резюмировала Логвиновская.Ранее директор Крымского центра развития профессионального образования Ольга Панова заявила, что крымское движение профессионального мастерства "Профессионалы" позволяет студентам колледжей получить уникальный практический опыт по выбранной специальности, а также пройти стажировку на лучших предприятиях Крыма и получить первую в их жизни работу по специальности.Читайте также на РИА Новости Крым:Как спецоперация повлияла на рынок труда в КрымуКак новая методика расчета среднего заработка отразится на пособияхРоссиян будут бесплатно обучать для трудоустройства в оборонной сфере

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, образование в крыму и севастополе, туризм в крыму, внутренний туризм, общество, новости крыма, профессия