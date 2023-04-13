https://crimea.ria.ru/20230413/dvizhenie-professionaly--udachnyy-start-dlya-vypusknikov-kolledzhey-kryma-1128166453.html

Движение "Профессионалы" – удачный старт для выпускников колледжей Крыма

Движение "Профессионалы" – удачный старт для выпускников колледжей Крыма - РИА Новости Крым, 13.04.2023

Движение "Профессионалы" – удачный старт для выпускников колледжей Крыма

Крымское движение профессионального мастерства "Профессионалы" позволяет студентам колледжей получить уникальный практический опыт по выбранной специальности, а РИА Новости Крым, 13.04.2023

2023-04-13T20:54

2023-04-13T20:54

2023-04-13T21:06

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр – РИА Новости Крым. Крымское движение профессионального мастерства "Профессионалы" позволяет студентам колледжей получить уникальный практический опыт по выбранной специальности, а также пройти стажировку на лучших предприятиях Крыма и получить первую в их жизни работу по специальности. Об этом во время пресс-конференции в пресс-центра РИА Новости Крым сообщила директор Крымского центра развития профессионального образования Ольга Панова.Особенностью движения "Профессионалы" стала связка работодателей и образовательных организаций. Обязательным условием чемпионата было присутствие работодателей на площадках в качестве экспертов, которые оценивали работу конкурсантов, их умения и навыки, пояснила она.В качестве примеров успешного опыта победителей конкурса, Панова назвала участника по имени Тимур.От предложения молодой человек отказался, потому как мечтал поступить в медицинский университет им. Пирогова в Москве и стать нейрохирургом. Поставленной цели молодой человек добился – сейчас он заканчивает четвертый курс выбранного вуза, добавила руководитель центра.Еще один пример – выпускник Романовкого колледжа индустрии и гостеприимства по специальности ресторанный сервис и администрирование отелей. Благодаря конкурсу получил работу в одном из ведущих предприятий Крыма. Он также принимает активное участие в чемпионатном движении, а в этом году выступал экспертом, оценивал сегодняшних конкурсантов.Ранее эксперт в области рынка труда, HR-специалист Оксана Волкина заявила, что в Крыму особенно остро ощущается нехватка так называемых "синих воротничков" – сотрудников сферы услуг и людей рабочих специальностей – токарей, монтажников, сварщиков.Читайте также на РИА Новости Крым:Как спецоперация повлияла на рынок труда в КрымуКак новая методика расчета среднего заработка отразится на пособияхРоссиян будут бесплатно обучать для трудоустройства в оборонной сфере

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Движение "Профессионалы" – легкий старт карьеры для студентов колледжей Крыма Движение "Профессионалы" – легкий старт карьеры для студентов колледжей Крыма 2023-04-13T20:54 true PT1M41S

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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