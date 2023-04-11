https://crimea.ria.ru/20230411/glavnye-novosti-kryma-11-aprelya-1128125060.html

Главные новости Крыма: 11 апреля

Главные новости Крыма: 11 апреля - РИА Новости Крым, 11.04.2023

Главные новости Крыма: 11 апреля

В Крыму отпраздновали День Конституции республики. Аксенов оценил защищенность Крыма в случае контрнаступления ВСУ. В Симферополе откроют офис Сбербанка. Крым и РИА Новости Крым, 11.04.2023

2023-04-11T21:55

2023-04-11T21:55

2023-04-11T21:55

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр – РИА Новости Крым. В Крыму отпраздновали День Конституции республики. Аксенов оценил защищенность Крыма в случае контрнаступления ВСУ. В Симферополе откроют офис Сбербанка. Крым и новые регионы свяжет новая дорога на Арабатской стрелке. Двух ялтинцев будут судить за хищение 88 млн рублей.О главных событиях и заявлениях дня на полуострове – в подборке РИА Новости Крым.В Крыму отпраздновали День Конституции республики11 апреля исполнилось девять лет со дня принятия Конституции Республики Крым. Документ гарантировал региону реальный статус, полномочия и учет интересов региона федеральной властью. Юрист, специалист по конституционному праву Григорий Демидов в комментарии РИА Новости Крым рассказал об отличиях Основного закона республики от Конституции Автономной Республики Крым (АРК), действовавшей в период нахождения полуострова в составе Украины.Так, сегодня статус Крыма, как и его территория, закреплены в конституциях РК и РФ и не могут быть изменены без согласия республики, вплоть до проведения референдума. Тогда как на Украине не было никаких гарантий того, что Киев не изменит границы той или иной территориально-административной единицы, в том числе Крыма.Кроме того, если при Украине Крым был лишен права распоряжаться хотя бы землями своего ведения, то в России право собственности на землю и другое госимущество региона гарантированы.Также в действующей Конституции РК закреплена норма о трех государственных языках на территории республики – русском, украинском и крымско-татарском. В составе Украины Крым был административно-территориальной автономией, поэтому у него не было права иметь государственные языки.Аксенов оценил защищенность Крыма в случае контрнаступления ВСУВ Крыму приняты меры по усилению обороны и подготовке к любому развитию событий в ходе специальной военной операции, заявил глава республики Сергей Аксенов.Он отметил, что недооценивать противника нельзя, но совершенно точно можно сказать, что никакой катастрофы не будет.Глава региона добавил, что считает решение о строительстве оборонительных сооружений в Крыму и на подступах к полуострову правильным и обоснованным. По его словам, Вооруженные силы выстроили современную, глубоко эшелонированную оборону полуострова.В Симферополе откроют офис СбербанкаОфис Сбербанка в Симферополе будет открыт в течение нескольких месяцев, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. По его словам, модульное здание возведут возле Государственного академического музыкального театра в центре города. В дальнейшем отделения банка будут открыты в Ялте, Евпатории и других городах Крыма, добавил руководитель региона.Крым и новые регионы свяжет новая дорога на Арабатской стрелкеКрым с освобожденными регионами свяжет новая дорога, которую построят на Арабатской стрелке, сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо. По его словам, этот путь станет альтернативной существующему сухопутному коридору.Существующий сухопутный коридор в Крым протяженностью 387 км проходит через Таганрог, Новоазовск, Мариуполь, Бердянск, Мелитополь и Джанкой. Дорогу сейчас ремонтируют и расширяют с учетом растущего трафика. В будущем она станет основной транспортной артерией из Крыма через новые регионы в сторону Ростовской области.Двух крымчан будут судить за хищение 88 млн рублейЯлтинская прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении двоих крымчан, обвиняемых в хищении у граждан более 88 млн рублей.Злоумышленники под видом работников одного из жилищно-строительных кооперативов в течение четырех лет заключали договоры о вступлении в организацию. От людей они получали деньги в качестве взносов на проведение очередных этапов строительства домов, однако выполнять свои обязательства не собирались. Потерпевшими оказались 65 граждан.

https://crimea.ria.ru/20230411/fregat-chf-provel-odinochnyy-boy-s-protivnikom-na-ucheniyakh-v-chernom-more-1128116352.html

https://crimea.ria.ru/20230411/avtobusnykh-reysov-sankt-peterburg---simferopol-stanet-v-dva-raza-bolshe-1128122385.html

https://crimea.ria.ru/20230411/v-krymu-otvetili-generalu-khodzhesu-po-povodu-skorogo-zakhvata-poluostrova-1128123092.html

https://crimea.ria.ru/20230411/kak-posobiya-vliyayut-na-rozhdaemost-v-krymu-1128123510.html

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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