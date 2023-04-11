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Главные новости Крыма: 11 апреля - РИА Новости Крым, 11.04.2023
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Главные новости Крыма: 11 апреля
Главные новости Крыма: 11 апреля - РИА Новости Крым, 11.04.2023
Главные новости Крыма: 11 апреля
В Крыму отпраздновали День Конституции республики. Аксенов оценил защищенность Крыма в случае контрнаступления ВСУ. В Симферополе откроют офис Сбербанка. Крым и РИА Новости Крым, 11.04.2023
2023-04-11T21:55
2023-04-11T21:55
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр – РИА Новости Крым. В Крыму отпраздновали День Конституции республики. Аксенов оценил защищенность Крыма в случае контрнаступления ВСУ. В Симферополе откроют офис Сбербанка. Крым и новые регионы свяжет новая дорога на Арабатской стрелке. Двух ялтинцев будут судить за хищение 88 млн рублей.О главных событиях и заявлениях дня на полуострове – в подборке РИА Новости Крым.В Крыму отпраздновали День Конституции республики11 апреля исполнилось девять лет со дня принятия Конституции Республики Крым. Документ гарантировал региону реальный статус, полномочия и учет интересов региона федеральной властью. Юрист, специалист по конституционному праву Григорий Демидов в комментарии РИА Новости Крым рассказал об отличиях Основного закона республики от Конституции Автономной Республики Крым (АРК), действовавшей в период нахождения полуострова в составе Украины.Так, сегодня статус Крыма, как и его территория, закреплены в конституциях РК и РФ и не могут быть изменены без согласия республики, вплоть до проведения референдума. Тогда как на Украине не было никаких гарантий того, что Киев не изменит границы той или иной территориально-административной единицы, в том числе Крыма.Кроме того, если при Украине Крым был лишен права распоряжаться хотя бы землями своего ведения, то в России право собственности на землю и другое госимущество региона гарантированы.Также в действующей Конституции РК закреплена норма о трех государственных языках на территории республики – русском, украинском и крымско-татарском. В составе Украины Крым был административно-территориальной автономией, поэтому у него не было права иметь государственные языки.Аксенов оценил защищенность Крыма в случае контрнаступления ВСУВ Крыму приняты меры по усилению обороны и подготовке к любому развитию событий в ходе специальной военной операции, заявил глава республики Сергей Аксенов.Он отметил, что недооценивать противника нельзя, но совершенно точно можно сказать, что никакой катастрофы не будет.Глава региона добавил, что считает решение о строительстве оборонительных сооружений в Крыму и на подступах к полуострову правильным и обоснованным. По его словам, Вооруженные силы выстроили современную, глубоко эшелонированную оборону полуострова.В Симферополе откроют офис СбербанкаОфис Сбербанка в Симферополе будет открыт в течение нескольких месяцев, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. По его словам, модульное здание возведут возле Государственного академического музыкального театра в центре города. В дальнейшем отделения банка будут открыты в Ялте, Евпатории и других городах Крыма, добавил руководитель региона.Крым и новые регионы свяжет новая дорога на Арабатской стрелкеКрым с освобожденными регионами свяжет новая дорога, которую построят на Арабатской стрелке, сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо. По его словам, этот путь станет альтернативной существующему сухопутному коридору.Существующий сухопутный коридор в Крым протяженностью 387 км проходит через Таганрог, Новоазовск, Мариуполь, Бердянск, Мелитополь и Джанкой. Дорогу сейчас ремонтируют и расширяют с учетом растущего трафика. В будущем она станет основной транспортной артерией из Крыма через новые регионы в сторону Ростовской области.Двух крымчан будут судить за хищение 88 млн рублейЯлтинская прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении двоих крымчан, обвиняемых в хищении у граждан более 88 млн рублей.Злоумышленники под видом работников одного из жилищно-строительных кооперативов в течение четырех лет заключали договоры о вступлении в организацию. От людей они получали деньги в качестве взносов на проведение очередных этапов строительства домов, однако выполнять свои обязательства не собирались. Потерпевшими оказались 65 граждан.
https://crimea.ria.ru/20230411/fregat-chf-provel-odinochnyy-boy-s-protivnikom-na-ucheniyakh-v-chernom-more-1128116352.html
https://crimea.ria.ru/20230411/avtobusnykh-reysov-sankt-peterburg---simferopol-stanet-v-dva-raza-bolshe-1128122385.html
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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7 495 645-6601
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главное за день, крым, новости, новости крыма, общество, сергей аксенов, политика, контрнаступление всу
Главные новости Крыма: 11 апреля

Новости Крыма: главные события и заявления вторника, 11 апреля

21:55 11.04.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевАлушта. Ранняя весна
Алушта. Ранняя весна - РИА Новости, 1920, 11.04.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр – РИА Новости Крым. В Крыму отпраздновали День Конституции республики. Аксенов оценил защищенность Крыма в случае контрнаступления ВСУ. В Симферополе откроют офис Сбербанка. Крым и новые регионы свяжет новая дорога на Арабатской стрелке. Двух ялтинцев будут судить за хищение 88 млн рублей.
О главных событиях и заявлениях дня на полуострове – в подборке РИА Новости Крым.
Фрегат Адмирал Макаров
14:29
Фрегат ЧФ провел одиночный бой с противником на учениях в Черном море

В Крыму отпраздновали День Конституции республики

11 апреля исполнилось девять лет со дня принятия Конституции Республики Крым. Документ гарантировал региону реальный статус, полномочия и учет интересов региона федеральной властью. Юрист, специалист по конституционному праву Григорий Демидов в комментарии РИА Новости Крым рассказал об отличиях Основного закона республики от Конституции Автономной Республики Крым (АРК), действовавшей в период нахождения полуострова в составе Украины.
Так, сегодня статус Крыма, как и его территория, закреплены в конституциях РК и РФ и не могут быть изменены без согласия республики, вплоть до проведения референдума. Тогда как на Украине не было никаких гарантий того, что Киев не изменит границы той или иной территориально-административной единицы, в том числе Крыма.
Кроме того, если при Украине Крым был лишен права распоряжаться хотя бы землями своего ведения, то в России право собственности на землю и другое госимущество региона гарантированы.
Также в действующей Конституции РК закреплена норма о трех государственных языках на территории республики – русском, украинском и крымско-татарском. В составе Украины Крым был административно-территориальной автономией, поэтому у него не было права иметь государственные языки.
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ДВОРЦОВЫЙ МОСТ ПЕТРОПАВЛОВСКАЯ КРЕПОСТЬ - РИА Новости, 1920, 11.04.2023
19:10Эксклюзивы РИА Новости Крым
Автобусных рейсов Санкт-Петербург - Симферополь станет в два раза больше

Аксенов оценил защищенность Крыма в случае контрнаступления ВСУ

В Крыму приняты меры по усилению обороны и подготовке к любому развитию событий в ходе специальной военной операции, заявил глава республики Сергей Аксенов.
Он отметил, что недооценивать противника нельзя, но совершенно точно можно сказать, что никакой катастрофы не будет.
Глава региона добавил, что считает решение о строительстве оборонительных сооружений в Крыму и на подступах к полуострову правильным и обоснованным. По его словам, Вооруженные силы выстроили современную, глубоко эшелонированную оборону полуострова.

В Симферополе откроют офис Сбербанка

Офис Сбербанка в Симферополе будет открыт в течение нескольких месяцев, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. По его словам, модульное здание возведут возле Государственного академического музыкального театра в центре города. В дальнейшем отделения банка будут открыты в Ялте, Евпатории и других городах Крыма, добавил руководитель региона.
Ласточкино гнездо - РИА Новости, 1920, 11.04.2023
19:39Радио "Спутник в Крыму"
В Крыму ответили генералу Ходжесу по поводу скорого "захвата" полуострова

Крым и новые регионы свяжет новая дорога на Арабатской стрелке

Крым с освобожденными регионами свяжет новая дорога, которую построят на Арабатской стрелке, сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо. По его словам, этот путь станет альтернативной существующему сухопутному коридору.
Существующий сухопутный коридор в Крым протяженностью 387 км проходит через Таганрог, Новоазовск, Мариуполь, Бердянск, Мелитополь и Джанкой. Дорогу сейчас ремонтируют и расширяют с учетом растущего трафика. В будущем она станет основной транспортной артерией из Крыма через новые регионы в сторону Ростовской области.

Двух крымчан будут судить за хищение 88 млн рублей

Ялтинская прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении двоих крымчан, обвиняемых в хищении у граждан более 88 млн рублей.
Злоумышленники под видом работников одного из жилищно-строительных кооперативов в течение четырех лет заключали договоры о вступлении в организацию. От людей они получали деньги в качестве взносов на проведение очередных этапов строительства домов, однако выполнять свои обязательства не собирались. Потерпевшими оказались 65 граждан.
В ДНР начали выплаты пенсий и социальных пособий - РИА Новости, 1920, 11.04.2023
20:20
Как пособия влияют на рождаемость в Крыму
 
Главное за деньКрымНовостиНовости КрымаОбществоСергей АксеновПолитикаКонтрнаступление ВСУ
 
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Заголовок открываемого материала
21:55Главные новости Крыма: 11 апреля
21:22Главные события и заявления дня: 11 апреля
20:38Венгрия хочет отказаться от транзита нефти и газа через Украину
20:20Как пособия влияют на рождаемость в Крыму
19:39В Крыму ответили генералу Ходжесу по поводу скорого "захвата" полуострова
19:15Вагон-столовая появится в поездах в Крым
19:10Автобусных рейсов Санкт-Петербург - Симферополь станет в два раза больше
18:42Получит ли Польша земли Западной Украины – политолог
18:27Севастополец получил 7 лет колонии за совращение пятилетней девочки
18:20Сильный ветер и дождь могут нарушить системы жизнеобеспечения Крыма
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18:02Как в Крыму будут увеличивать доходы населения до средних по стране
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17:42ДТП с автобусом на трассе Симферополь-Севастополь: есть пострадавший
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15:45Запрет на вейпы для несовершеннолетних одобрен в первом чтении
15:31"Умную бомбу" и девять украинских дронов сбила российская ПВО
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