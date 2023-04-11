https://crimea.ria.ru/20230411/glavnye-novosti-kryma-11-aprelya-1128125060.html
Главные новости Крыма: 11 апреля
Главные новости Крыма: 11 апреля - РИА Новости Крым, 11.04.2023
Главные новости Крыма: 11 апреля
В Крыму отпраздновали День Конституции республики. Аксенов оценил защищенность Крыма в случае контрнаступления ВСУ. В Симферополе откроют офис Сбербанка. Крым и РИА Новости Крым, 11.04.2023
2023-04-11T21:55
2023-04-11T21:55
2023-04-11T21:55
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр – РИА Новости Крым. В Крыму отпраздновали День Конституции республики. Аксенов оценил защищенность Крыма в случае контрнаступления ВСУ. В Симферополе откроют офис Сбербанка. Крым и новые регионы свяжет новая дорога на Арабатской стрелке. Двух ялтинцев будут судить за хищение 88 млн рублей.О главных событиях и заявлениях дня на полуострове – в подборке РИА Новости Крым.В Крыму отпраздновали День Конституции республики11 апреля исполнилось девять лет со дня принятия Конституции Республики Крым. Документ гарантировал региону реальный статус, полномочия и учет интересов региона федеральной властью. Юрист, специалист по конституционному праву Григорий Демидов в комментарии РИА Новости Крым рассказал об отличиях Основного закона республики от Конституции Автономной Республики Крым (АРК), действовавшей в период нахождения полуострова в составе Украины.Так, сегодня статус Крыма, как и его территория, закреплены в конституциях РК и РФ и не могут быть изменены без согласия республики, вплоть до проведения референдума. Тогда как на Украине не было никаких гарантий того, что Киев не изменит границы той или иной территориально-административной единицы, в том числе Крыма.Кроме того, если при Украине Крым был лишен права распоряжаться хотя бы землями своего ведения, то в России право собственности на землю и другое госимущество региона гарантированы.Также в действующей Конституции РК закреплена норма о трех государственных языках на территории республики – русском, украинском и крымско-татарском. В составе Украины Крым был административно-территориальной автономией, поэтому у него не было права иметь государственные языки.Аксенов оценил защищенность Крыма в случае контрнаступления ВСУВ Крыму приняты меры по усилению обороны и подготовке к любому развитию событий в ходе специальной военной операции, заявил глава республики Сергей Аксенов.Он отметил, что недооценивать противника нельзя, но совершенно точно можно сказать, что никакой катастрофы не будет.Глава региона добавил, что считает решение о строительстве оборонительных сооружений в Крыму и на подступах к полуострову правильным и обоснованным. По его словам, Вооруженные силы выстроили современную, глубоко эшелонированную оборону полуострова.В Симферополе откроют офис СбербанкаОфис Сбербанка в Симферополе будет открыт в течение нескольких месяцев, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. По его словам, модульное здание возведут возле Государственного академического музыкального театра в центре города. В дальнейшем отделения банка будут открыты в Ялте, Евпатории и других городах Крыма, добавил руководитель региона.Крым и новые регионы свяжет новая дорога на Арабатской стрелкеКрым с освобожденными регионами свяжет новая дорога, которую построят на Арабатской стрелке, сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо. По его словам, этот путь станет альтернативной существующему сухопутному коридору.Существующий сухопутный коридор в Крым протяженностью 387 км проходит через Таганрог, Новоазовск, Мариуполь, Бердянск, Мелитополь и Джанкой. Дорогу сейчас ремонтируют и расширяют с учетом растущего трафика. В будущем она станет основной транспортной артерией из Крыма через новые регионы в сторону Ростовской области.Двух крымчан будут судить за хищение 88 млн рублейЯлтинская прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении двоих крымчан, обвиняемых в хищении у граждан более 88 млн рублей.Злоумышленники под видом работников одного из жилищно-строительных кооперативов в течение четырех лет заключали договоры о вступлении в организацию. От людей они получали деньги в качестве взносов на проведение очередных этапов строительства домов, однако выполнять свои обязательства не собирались. Потерпевшими оказались 65 граждан.
https://crimea.ria.ru/20230411/fregat-chf-provel-odinochnyy-boy-s-protivnikom-na-ucheniyakh-v-chernom-more-1128116352.html
https://crimea.ria.ru/20230411/avtobusnykh-reysov-sankt-peterburg---simferopol-stanet-v-dva-raza-bolshe-1128122385.html
https://crimea.ria.ru/20230411/v-krymu-otvetili-generalu-khodzhesu-po-povodu-skorogo-zakhvata-poluostrova-1128123092.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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главное за день, крым, новости, новости крыма, общество, сергей аксенов, политика, контрнаступление всу
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр – РИА Новости Крым. В Крыму отпраздновали День Конституции республики. Аксенов оценил защищенность Крыма в случае контрнаступления ВСУ. В Симферополе откроют офис Сбербанка. Крым и новые регионы свяжет новая дорога на Арабатской стрелке. Двух ялтинцев будут судить за хищение 88 млн рублей.
О главных событиях и заявлениях дня на полуострове – в подборке РИА Новости Крым.
В Крыму отпраздновали День Конституции республики
11 апреля исполнилось девять лет со дня принятия Конституции Республики Крым
. Документ гарантировал региону реальный статус, полномочия и учет интересов региона федеральной властью. Юрист, специалист по конституционному праву Григорий Демидов в комментарии РИА Новости Крым рассказал об отличиях Основного закона республики от Конституции Автономной Республики Крым (АРК), действовавшей в период нахождения полуострова в составе Украины.
Так, сегодня статус Крыма, как и его территория, закреплены в конституциях РК и РФ и не могут быть изменены без согласия республики, вплоть до проведения референдума. Тогда как на Украине не было никаких гарантий того, что Киев не изменит границы той или иной территориально-административной единицы, в том числе Крыма.
Кроме того, если при Украине Крым был лишен права распоряжаться хотя бы землями своего ведения, то в России право собственности на землю и другое госимущество региона гарантированы.
Также в действующей Конституции РК закреплена норма о трех государственных языках на территории республики – русском, украинском и крымско-татарском. В составе Украины Крым был административно-территориальной автономией, поэтому у него не было права иметь государственные языки.
Аксенов оценил защищенность Крыма в случае контрнаступления ВСУ
В Крыму приняты меры по усилению обороны
и подготовке к любому развитию событий в ходе специальной военной операции, заявил глава республики Сергей Аксенов.
Он отметил, что недооценивать противника нельзя, но совершенно точно можно сказать, что никакой катастрофы не будет.
Глава региона добавил, что считает решение о строительстве оборонительных сооружений в Крыму и на подступах к полуострову правильным и обоснованным. По его словам, Вооруженные силы выстроили современную, глубоко эшелонированную оборону полуострова.
В Симферополе откроют офис Сбербанка
Офис Сбербанка в Симферополе будет открыт в течение нескольких месяцев, сообщил
глава Крыма Сергей Аксенов. По его словам, модульное здание возведут возле Государственного академического музыкального театра в центре города. В дальнейшем отделения банка будут открыты в Ялте, Евпатории и других городах Крыма, добавил руководитель региона.
Крым и новые регионы свяжет новая дорога на Арабатской стрелке
Крым с освобожденными регионами свяжет новая дорога
, которую построят на Арабатской стрелке, сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо. По его словам, этот путь станет альтернативной существующему сухопутному коридору.
Существующий сухопутный коридор в Крым протяженностью 387 км проходит через Таганрог, Новоазовск, Мариуполь, Бердянск, Мелитополь и Джанкой. Дорогу сейчас ремонтируют и расширяют с учетом растущего трафика. В будущем она станет основной транспортной артерией из Крыма через новые регионы в сторону Ростовской области.
Двух крымчан будут судить за хищение 88 млн рублей
Ялтинская прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении двоих крымчан, обвиняемых в хищении у граждан более 88 млн рублей
.
Злоумышленники под видом работников одного из жилищно-строительных кооперативов в течение четырех лет заключали договоры о вступлении в организацию. От людей они получали деньги в качестве взносов на проведение очередных этапов строительства домов, однако выполнять свои обязательства не собирались. Потерпевшими оказались 65 граждан.