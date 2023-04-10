https://crimea.ria.ru/20230410/120-faktov-v-krymu-vetvrachi-obmanom-pomogali-fermeram-poluchat-gospomosch-1128088058.html

120 фактов: в Крыму ветврачи обманом помогали фермерам получать госпомощь

120 фактов: в Крыму ветврачи обманом помогали фермерам получать госпомощь - РИА Новости Крым, 10.04.2023

120 фактов: в Крыму ветврачи обманом помогали фермерам получать госпомощь

Крымские ветеринарные врачи выписали больше сотни недостоверных ветеринарных свидетельств на крупный рогатый скот. Как сообщает республиканский комитет по... РИА Новости Крым, 10.04.2023

2023-04-10T12:12

2023-04-10T12:12

2023-04-10T12:12

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр - РИА Новости Крым. Крымские ветеринарные врачи выписали больше сотни недостоверных ветеринарных свидетельств на крупный рогатый скот. Как сообщает республиканский комитет по противодействию коррупции, это позволило фермерам незаконно получать государственную помощь.Отмечается, что проверка подведомственного учреждения госкомветеринарии Республики Крым проводилась по поручению главы региона Сергея Аксенова. Всего зафиксировано более 120 недостоверных официальных документов.Теперь действия должностных лиц оценят правоохранители. Ранее в Минсельхозе Крыма выявлены факты мошенничества при выделении бюджетных средств сельхозпроизводителям. Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму локализовали очередной очаг бруцеллезаБольше ферм, коров и садов: итоги сельскохозяйственной переписи в КрымуКубанскому фермеру грозит 10 лет за мошенничество с субсидиями

https://crimea.ria.ru/20230327/krymskiy-fermer-obmanom-poluchil-subsidiyu-na-22-mln-rubley-1127784319.html

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, комитет по противодействию коррупции рк, новости крыма, происшествия, сельское хозяйство, животноводство в крыму, животные, финансы