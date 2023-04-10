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120 фактов: в Крыму ветврачи обманом помогали фермерам получать госпомощь - РИА Новости Крым, 10.04.2023
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120 фактов: в Крыму ветврачи обманом помогали фермерам получать госпомощь
120 фактов: в Крыму ветврачи обманом помогали фермерам получать госпомощь - РИА Новости Крым, 10.04.2023
120 фактов: в Крыму ветврачи обманом помогали фермерам получать госпомощь
Крымские ветеринарные врачи выписали больше сотни недостоверных ветеринарных свидетельств на крупный рогатый скот. Как сообщает республиканский комитет по... РИА Новости Крым, 10.04.2023
2023-04-10T12:12
2023-04-10T12:12
крым
комитет по противодействию коррупции рк
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр - РИА Новости Крым. Крымские ветеринарные врачи выписали больше сотни недостоверных ветеринарных свидетельств на крупный рогатый скот. Как сообщает республиканский комитет по противодействию коррупции, это позволило фермерам незаконно получать государственную помощь.Отмечается, что проверка подведомственного учреждения госкомветеринарии Республики Крым проводилась по поручению главы региона Сергея Аксенова. Всего зафиксировано более 120 недостоверных официальных документов.Теперь действия должностных лиц оценят правоохранители. Ранее в Минсельхозе Крыма выявлены факты мошенничества при выделении бюджетных средств сельхозпроизводителям. Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму локализовали очередной очаг бруцеллезаБольше ферм, коров и садов: итоги сельскохозяйственной переписи в КрымуКубанскому фермеру грозит 10 лет за мошенничество с субсидиями
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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крым, комитет по противодействию коррупции рк, новости крыма, происшествия, сельское хозяйство, животноводство в крыму, животные, финансы
120 фактов: в Крыму ветврачи обманом помогали фермерам получать госпомощь

В Крыму ветврачи попались на массовой фальсификации документов

12:12 10.04.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевКоровы на пастбище в Крыму
Коровы на пастбище в Крыму - РИА Новости, 1920, 10.04.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр - РИА Новости Крым. Крымские ветеринарные врачи выписали больше сотни недостоверных ветеринарных свидетельств на крупный рогатый скот. Как сообщает республиканский комитет по противодействию коррупции, это позволило фермерам незаконно получать государственную помощь.
Отмечается, что проверка подведомственного учреждения госкомветеринарии Республики Крым проводилась по поручению главы региона Сергея Аксенова. Всего зафиксировано более 120 недостоверных официальных документов.
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"Указанные действия способствовали недобросовестным сельхозпроизводителям в неправомерном получении мер финансовой поддержки от государства на приобретение, содержание и убой одних и тех же животных", - сказано в сообщении.
Теперь действия должностных лиц оценят правоохранители.
Ранее в Минсельхозе Крыма выявлены факты мошенничества при выделении бюджетных средств сельхозпроизводителям.
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КрымКомитет по противодействию коррупции РКНовости КрымаПроисшествияСельское хозяйствоЖивотноводство в КрымуЖивотныеФинансы
 
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