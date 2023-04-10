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120 фактов: в Крыму ветврачи обманом помогали фермерам получать госпомощь
120 фактов: в Крыму ветврачи обманом помогали фермерам получать госпомощь - РИА Новости Крым, 10.04.2023
120 фактов: в Крыму ветврачи обманом помогали фермерам получать госпомощь
Крымские ветеринарные врачи выписали больше сотни недостоверных ветеринарных свидетельств на крупный рогатый скот. Как сообщает республиканский комитет по... РИА Новости Крым, 10.04.2023
2023-04-10T12:12
2023-04-10T12:12
2023-04-10T12:12
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр - РИА Новости Крым. Крымские ветеринарные врачи выписали больше сотни недостоверных ветеринарных свидетельств на крупный рогатый скот. Как сообщает республиканский комитет по противодействию коррупции, это позволило фермерам незаконно получать государственную помощь.Отмечается, что проверка подведомственного учреждения госкомветеринарии Республики Крым проводилась по поручению главы региона Сергея Аксенова. Всего зафиксировано более 120 недостоверных официальных документов.Теперь действия должностных лиц оценят правоохранители. Ранее в Минсельхозе Крыма выявлены факты мошенничества при выделении бюджетных средств сельхозпроизводителям. Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму локализовали очередной очаг бруцеллезаБольше ферм, коров и садов: итоги сельскохозяйственной переписи в КрымуКубанскому фермеру грозит 10 лет за мошенничество с субсидиями
https://crimea.ria.ru/20230327/krymskiy-fermer-obmanom-poluchil-subsidiyu-na-22-mln-rubley-1127784319.html
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крым, комитет по противодействию коррупции рк, новости крыма, происшествия, сельское хозяйство, животноводство в крыму, животные, финансы
120 фактов: в Крыму ветврачи обманом помогали фермерам получать госпомощь
В Крыму ветврачи попались на массовой фальсификации документов