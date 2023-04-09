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В воскресенье в Крыму распогодится - РИА Новости Крым, 09.04.2023
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В воскресенье в Крыму распогодится
В воскресенье в Крыму распогодится - РИА Новости Крым, 09.04.2023
В воскресенье в Крыму распогодится
В воскресенье в Крыму осадки прекратятся и потеплеет до +17 градусов. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 09.04.2023
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр - РИА Новости Крым. В воскресенье в Крыму осадки прекратятся и потеплеет до +17 градусов. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер восточный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +2…4, днем +15...17.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью восточный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +4…6, днем +12…14.В Ялте и Алуште переменная облачность, без осадков. Днем температура воздуха составит +5...7, днем потеплеет до 16 градусов.В Евпатории, Судаке и Феодосии также осадков не ожидается. Ночью до +7 градусов, днем +15...17.Ранее ведущий специалист центра погоды "ФОБОС" Евгений Тишковец сообщил, что в Крым после Пасхи придет потепление до +20 градусов.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму на выходных пройдут дожди и потеплеет - ФОБОСВ проливе дымка: как работает Керченская паромная переправа 8 апреляЖдать ли в Крыму потепления после Пасхи
https://crimea.ria.ru/20230325/kakim-budet-aprel-v-krymu-1127764226.html
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РИА Новости Крым
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В воскресенье в Крыму распогодится

В воскресенье в Крыму будет сухо и тепло до +17 градусов

00:01 09.04.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЦветение сакуры в ботаническом саду имени Н.В. Багрова при Крымском федеральном университете имени В.И. Вернадского
Цветение сакуры в ботаническом саду имени Н.В. Багрова при Крымском федеральном университете имени В.И. Вернадского - РИА Новости, 1920, 09.04.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр - РИА Новости Крым. В воскресенье в Крыму осадки прекратятся и потеплеет до +17 градусов. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"В воскресенье в Крыму без существенных осадков, в ночные и утренние часы вероятны туманы. Ветер северо-восточный, восточный умеренный. Температура воздуха ночью +2…7; днем 12…17; в горах +6…11", - уточнили синоптики.
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В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер восточный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +2…4, днем +15...17.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью восточный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +4…6, днем +12…14.
В Ялте и Алуште переменная облачность, без осадков. Днем температура воздуха составит +5...7, днем потеплеет до 16 градусов.
В Евпатории, Судаке и Феодосии также осадков не ожидается. Ночью до +7 градусов, днем +15...17.
Ранее ведущий специалист центра погоды "ФОБОС" Евгений Тишковец сообщил, что в Крым после Пасхи придет потепление до +20 градусов.
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КрымПогода в КрымуКрымская погодаКрымский гидрометцентрСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаЕвпаторияФеодосияСудакНовости Крыма
 
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Заголовок открываемого материала
00:01В воскресенье в Крыму распогодится
00:00Какой сегодня праздник: 9 апреля
20:09Главные новости Крыма: 8 апреля
19:46В Белгородской области подростки подорвались при попытке распилить снаряд
19:34Главные события и заявления дня: 8 апреля
19:13Ждать ли в Крыму потепления после Пасхи
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