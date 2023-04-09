https://crimea.ria.ru/20230409/v-voskresene-v-krymu-raspogoditsya-1128066329.html

В воскресенье в Крыму распогодится

В воскресенье в Крыму распогодится - РИА Новости Крым, 09.04.2023

В воскресенье в Крыму распогодится

В воскресенье в Крыму осадки прекратятся и потеплеет до +17 градусов. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 09.04.2023

2023-04-09T00:01

2023-04-09T00:01

2023-04-09T00:01

крым

погода в крыму

крымская погода

крымский гидрометцентр

симферополь

севастополь

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алушта

евпатория

феодосия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр - РИА Новости Крым. В воскресенье в Крыму осадки прекратятся и потеплеет до +17 градусов. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер восточный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +2…4, днем +15...17.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью восточный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +4…6, днем +12…14.В Ялте и Алуште переменная облачность, без осадков. Днем температура воздуха составит +5...7, днем потеплеет до 16 градусов.В Евпатории, Судаке и Феодосии также осадков не ожидается. Ночью до +7 градусов, днем +15...17.Ранее ведущий специалист центра погоды "ФОБОС" Евгений Тишковец сообщил, что в Крым после Пасхи придет потепление до +20 градусов.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму на выходных пройдут дожди и потеплеет - ФОБОСВ проливе дымка: как работает Керченская паромная переправа 8 апреляЖдать ли в Крыму потепления после Пасхи

https://crimea.ria.ru/20230325/kakim-budet-aprel-v-krymu-1127764226.html

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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