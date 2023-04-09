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Перевалило за сотню: сводка по заболевшим COVID в Крыму и Севастополе - РИА Новости Крым, 09.04.2023
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Перевалило за сотню: сводка по заболевшим COVID в Крыму и Севастополе
Перевалило за сотню: сводка по заболевшим COVID в Крыму и Севастополе - РИА Новости Крым, 09.04.2023
Перевалило за сотню: сводка по заболевшим COVID в Крыму и Севастополе
В Крыму и Севастополе за сутки коронавирус подтвердился у 112 человек, двое умерли от последствий болезни. Днем ранее ковид диагностировали у 114 человек. РИА Новости Крым, 09.04.2023
2023-04-09T12:45
2023-04-09T12:45
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр - РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе за сутки коронавирус подтвердился у 112 человек, двое умерли от последствий болезни. Днем ранее ковид диагностировали у 114 человек.Сводка по КрымуПо информации минздрава Крыма, за сутки в республике медики зарегистрировали 60 случаев коронавируса, в общей сложности выявили 215 127 положительных на Covid-19."За истекшие сутки госпитализированы 25 пациентов, за все время на стационарном лечении находились 63 597 человек", - говорится в сообщении.За минувшие сутки выписаны 46 человек, всего выздоровевших с начала пандемии - 207 461.Сводка по СевастополюЗа сутки Covid-19 диагностировали у 52 севастопольцев, двое скончались от осложнений, вызванных болезнью, сообщает оперштаб по борьбе с коронавирусом.Уточняется, что в ковидные стационары города госпитализированы два человека. Выздоровевших за сутки 11 человек.Ситуация с COVID-19 в регионах РоссииВ регионах страны за минувшие сутки заболели ковидом 8 008 человек. Скончались от последствий болезни 36 россиян. В ковидных стационарах сегодня находится 602 человека. Выписку в связи с выздоровлением получили 7 307 россиян."По состоянию на 9 апреля 2023 года в России за сутки госпитализировано 602 человека, на 50,7% меньше по сравнению с 8 апреля. Выписано в связи с выздоровлением 7 307 человек, на 26,6% меньше по сравнению с 8 апреля", - уточнили в оперштабе.Читайте также на РИА Новости Крым:COVID растет: в Крыму и Севастополе выросло число заболевшихМедики прогнозируют вспышку туберкулеза из-за ковидаЧто с ОРВИ в Крыму и Севастополе – данные Роспотребнадзора
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РИА Новости Крым
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Перевалило за сотню: сводка по заболевшим COVID в Крыму и Севастополе

В Крыму и Севастополе за сутки ковидом заболели 112 человек, двое скончались

12:45 09.04.2023
 
Коронавирус
Коронавирус
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр - РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе за сутки коронавирус подтвердился у 112 человек, двое умерли от последствий болезни. Днем ранее ковид диагностировали у 114 человек.

Сводка по Крыму

По информации минздрава Крыма, за сутки в республике медики зарегистрировали 60 случаев коронавируса, в общей сложности выявили 215 127 положительных на Covid-19.
"За истекшие сутки госпитализированы 25 пациентов, за все время на стационарном лечении находились 63 597 человек", - говорится в сообщении.
За минувшие сутки выписаны 46 человек, всего выздоровевших с начала пандемии - 207 461.

Сводка по Севастополю

За сутки Covid-19 диагностировали у 52 севастопольцев, двое скончались от осложнений, вызванных болезнью, сообщает оперштаб по борьбе с коронавирусом.
Уточняется, что в ковидные стационары города госпитализированы два человека. Выздоровевших за сутки 11 человек.

Ситуация с COVID-19 в регионах России

В регионах страны за минувшие сутки заболели ковидом 8 008 человек. Скончались от последствий болезни 36 россиян. В ковидных стационарах сегодня находится 602 человека. Выписку в связи с выздоровлением получили 7 307 россиян.
"По состоянию на 9 апреля 2023 года в России за сутки госпитализировано 602 человека, на 50,7% меньше по сравнению с 8 апреля. Выписано в связи с выздоровлением 7 307 человек, на 26,6% меньше по сравнению с 8 апреля", - уточнили в оперштабе.
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