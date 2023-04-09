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Как работает Керченская паромная переправа 9 апреля

Как работает Керченская паромная переправа 9 апреля - РИА Новости Крым, 09.04.2023

Как работает Керченская паромная переправа 9 апреля

В воскресенье Керченская паромная паромная переправа работает штатно. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса России. РИА Новости Крым, 09.04.2023

2023-04-09T11:42

2023-04-09T11:42

2023-04-09T11:42

керченская паромная переправа

транспорт

морской транспорт

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керченский пролив

новости крыма

минтранс россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр - РИА Новости Крым. В воскресенье Керченская паромная паромная переправа работает штатно. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса России."Действующих штормовых предупреждений нет", - говорится в сообщении.Накануне было выполнено 18 рейсов, паромы перевезли 809 пассажиров и 683 автомобиля. "С начала работы Керченской паромной переправы через пролив в обе стороны перевезено в общей сложности 122 789 пассажиров, 98 433 единицы автотранспорта и 12 267 железнодорожных вагонов. В общей сложности паромы выполнили 3 078 рейсов", - уточнили в ведомстве.В профильном ведомстве напоминают, что работа паромов во многом зависит от погоды, по этой причине водителям рекомендуют следить за прогнозами и обстановкой в Керченском проливе. В случае, если морское сообщение приостановлено из-за погоды, можно воспользоваться сухопутным маршрутом, пролегающим через новые российские области.Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов рассказал, как будут досматривать авто на Крымском мосту в сезонКогда сократится время проезда через сухопутный коридор в КрымПутин одобрил запуск пустых грузовиков по Крымскому мосту

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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