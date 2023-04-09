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Как работает Керченская паромная переправа 9 апреля
Как работает Керченская паромная переправа 9 апреля - РИА Новости Крым, 09.04.2023
Как работает Керченская паромная переправа 9 апреля
В воскресенье Керченская паромная паромная переправа работает штатно. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса России. РИА Новости Крым, 09.04.2023
2023-04-09T11:42
2023-04-09T11:42
2023-04-09T11:42
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр - РИА Новости Крым. В воскресенье Керченская паромная паромная переправа работает штатно. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса России."Действующих штормовых предупреждений нет", - говорится в сообщении.Накануне было выполнено 18 рейсов, паромы перевезли 809 пассажиров и 683 автомобиля. "С начала работы Керченской паромной переправы через пролив в обе стороны перевезено в общей сложности 122 789 пассажиров, 98 433 единицы автотранспорта и 12 267 железнодорожных вагонов. В общей сложности паромы выполнили 3 078 рейсов", - уточнили в ведомстве.В профильном ведомстве напоминают, что работа паромов во многом зависит от погоды, по этой причине водителям рекомендуют следить за прогнозами и обстановкой в Керченском проливе. В случае, если морское сообщение приостановлено из-за погоды, можно воспользоваться сухопутным маршрутом, пролегающим через новые российские области.Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов рассказал, как будут досматривать авто на Крымском мосту в сезонКогда сократится время проезда через сухопутный коридор в КрымПутин одобрил запуск пустых грузовиков по Крымскому мосту
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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керченская паромная переправа, транспорт, морской транспорт, керчь, крым, кубань, керченский пролив, новости крыма, минтранс россии
Как работает Керченская паромная переправа 9 апреля
Минтранс РФ: в воскресенье Керченская паромная переправа работает в штатном режиме
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр - РИА Новости Крым. В воскресенье Керченская паромная паромная переправа работает штатно. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса России.
"Действующих штормовых предупреждений нет", - говорится в сообщении.
По прогнозу Росгидромета, в это воскресенье направление ветра будет юго-восточным и южным 5-10 м/сек, существенных осадков не ожидается. В эти сутки в Керченском проливе видимость хорошая, волна 10-60 см, воздух прогреется до +13…+15 градусов, температура морской воды достигает +9…+10.
Накануне было выполнено 18 рейсов, паромы перевезли 809 пассажиров и 683 автомобиля.
"С начала работы Керченской паромной переправы через пролив в обе стороны перевезено в общей сложности 122 789 пассажиров, 98 433 единицы автотранспорта и 12 267 железнодорожных вагонов. В общей сложности паромы выполнили 3 078 рейсов", - уточнили в ведомстве.
В профильном ведомстве напоминают, что работа паромов во многом зависит от погоды, по этой причине водителям рекомендуют следить за прогнозами и обстановкой в Керченском проливе. В случае, если морское сообщение приостановлено из-за погоды, можно воспользоваться сухопутным маршрутом, пролегающим через новые российские области.
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