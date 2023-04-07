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Сто человек исполнят оперу Рахманинова в Симферополе и Севастополе - РИА Новости Крым, 07.04.2023
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Сто человек исполнят оперу Рахманинова в Симферополе и Севастополе
Сто человек исполнят оперу Рахманинова в Симферополе и Севастополе - РИА Новости Крым, 07.04.2023
Сто человек исполнят оперу Рахманинова в Симферополе и Севастополе
Более ста музыкантов из Севастополя и Симферополя исполнят в Крыму оперу "Алеко" Сергея Рахманинова. Большой концерт, запланированный на площадках двух городов, РИА Новости Крым, 07.04.2023
2023-04-07T18:56
2023-04-07T18:56
крым
культура
симферополь
севастополь
крымская филармония
пасха
театр
крымско-татарский академический драматический театр
камерный хор крымской филармонии "таврический благовест"
сергей рахманинов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр – РИА Новости Крым. Более ста музыкантов из Севастополя и Симферополя исполнят в Крыму оперу "Алеко" Сергея Рахманинова. Большой концерт, запланированный на площадках двух городов, приурочен к 150-летию великого русского композитора, который музыкальный мир отмечал 1 апреля. В постановке оперы принимали участие артисты камерного хора Крымской филармонии "Таврический благовест", Севастопольского государственного филармонического оркестра, Севастопольский камерный хор, артисты Крымско-татарского академического драматического театра.Как на пресс-конференции в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал художественный руководитель "Таврического благовеста", заслуженный деятель искусств Республики Крым Владимир Николенко, имя Рахманинова неотвязно от Крыма. Рахманинов, будучи очень молодым человеком, побывал в Крыму и дал свой первый концерт в Ялте. И свой последний концерт перед эмиграцией в Соединенные штаты тоже дал в Крыму.В свою очередь дирижер Севастопольского государственного симфонического оркестра, заслуженный деятель искусств Украины и России Владимир Ким подчеркнул, что опера "Алеко" подразумевает и хореографическую составляющую, но ее в этой постановке не будет, что не испортит зрительского впечатления:Также он упомянул, что Рахманинов, по его мнению, - самый религиозный композитор России, и это отчетливо проявляется в опере "Алеко" - одном из ранних произведений Рахманинова, которое он написал как дипломную работу при выпуске из Московской консерватории. И это особенно актуально в дни Великого поста и предшествующей Пасхи.В настоящий момент сводный состав активно репетирует сложные партитуры в Севастополе, так как подходящего по размерам помещения в Симферополе нет, как и концертного зала у филармонии. Как идет восстановление разрушенного здания Крымской филармонии &gt;&gt;На пресс-конференции также добавили, что билеты на оперу также можно приобрести по Пушкинской карте.Читайте также на РИА Новости Крым:"Все правильно происходит": Юрий Башмет о Крыме, России и жизни Полунин сравнил балет с армией и высказался об "анти-России" в культуреКак музыкальная династия Лундстремов связана с Крымом и Тарасом Шевченко
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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крым, культура, симферополь, севастополь, крымская филармония, пасха, театр, крымско-татарский академический драматический театр, камерный хор крымской филармонии "таврический благовест", сергей рахманинов, владимир николенко, 150-летие со дня рождения рахманинова
Сто человек исполнят оперу Рахманинова в Симферополе и Севастополе

Крым и Севастополь совместно ставят оперу Рахманинова

18:56 07.04.2023
 
© РИА Новости . Михаил Озерский / Перейти в фотобанкРусский композитор и пианист Сергей Рахманинов
Русский композитор и пианист Сергей Рахманинов - РИА Новости, 1920, 07.04.2023
© РИА Новости . Михаил Озерский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр – РИА Новости Крым. Более ста музыкантов из Севастополя и Симферополя исполнят в Крыму оперу "Алеко" Сергея Рахманинова. Большой концерт, запланированный на площадках двух городов, приурочен к 150-летию великого русского композитора, который музыкальный мир отмечал 1 апреля.
В постановке оперы принимали участие артисты камерного хора Крымской филармонии "Таврический благовест", Севастопольского государственного филармонического оркестра, Севастопольский камерный хор, артисты Крымско-татарского академического драматического театра.
Как на пресс-конференции в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал художественный руководитель "Таврического благовеста", заслуженный деятель искусств Республики Крым Владимир Николенко, имя Рахманинова неотвязно от Крыма. Рахманинов, будучи очень молодым человеком, побывал в Крыму и дал свой первый концерт в Ялте. И свой последний концерт перед эмиграцией в Соединенные штаты тоже дал в Крыму.

"Кроме того, композитор еще был виднейшим общественным деятелем и возглавлял Русское музыкальное общество. И в 1909 году Рахманинов, будучи председателем этого общества, подписал декрет о создании в Симферополе музыкальных классов. Тогда в Крыму системы музыкального образования не было. Ровно через год на базе этих классов было создано музыкальное училище, работающее до сего времени", - сказал он.

В свою очередь дирижер Севастопольского государственного симфонического оркестра, заслуженный деятель искусств Украины и России Владимир Ким подчеркнул, что опера "Алеко" подразумевает и хореографическую составляющую, но ее в этой постановке не будет, что не испортит зрительского впечатления:

"У нас, к сожалению, нет возможности ее сценически поставить. Но сама музыка Рахманинова так колоритна, что хореография и не нужна".

Также он упомянул, что Рахманинов, по его мнению, - самый религиозный композитор России, и это отчетливо проявляется в опере "Алеко" - одном из ранних произведений Рахманинова, которое он написал как дипломную работу при выпуске из Московской консерватории. И это особенно актуально в дни Великого поста и предшествующей Пасхи.
В настоящий момент сводный состав активно репетирует сложные партитуры в Севастополе, так как подходящего по размерам помещения в Симферополе нет, как и концертного зала у филармонии.
Как идет восстановление разрушенного здания Крымской филармонии >>
На пресс-конференции также добавили, что билеты на оперу также можно приобрести по Пушкинской карте.
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29 августа 2017, 16:11
Подземный концерт: музыканты сыграли классику в Мраморной пещере в КрымуКонцерт классической музыки впервые прошел в Мраморной пещере в Крыму. Музыканты из России, Италии и Южной Кореи исполнили произведения всемирно известных авторов. Оркестранты спустились на глубину 40 метров, где температура воздуха составляет девять градусов, а влажность достигает 100%.
 
КрымКультураСимферопольСевастопольКрымская филармонияПасхаТеатрКрымско-татарский академический драматический театрКамерный хор Крымской филармонии "Таврический благовест"Сергей РахманиновВладимир Николенко150-летие со дня рождения Рахманинова
 
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