https://crimea.ria.ru/20230407/sto-chelovek-ispolnyat-operu-rakhmaninova-v-simferopole-i-sevastopole-1128037264.html

Сто человек исполнят оперу Рахманинова в Симферополе и Севастополе

Сто человек исполнят оперу Рахманинова в Симферополе и Севастополе - РИА Новости Крым, 07.04.2023

Сто человек исполнят оперу Рахманинова в Симферополе и Севастополе

Более ста музыкантов из Севастополя и Симферополя исполнят в Крыму оперу "Алеко" Сергея Рахманинова. Большой концерт, запланированный на площадках двух городов, РИА Новости Крым, 07.04.2023

2023-04-07T18:56

2023-04-07T18:56

2023-04-07T18:56

крым

культура

симферополь

севастополь

крымская филармония

пасха

театр

крымско-татарский академический драматический театр

камерный хор крымской филармонии "таврический благовест"

сергей рахманинов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр – РИА Новости Крым. Более ста музыкантов из Севастополя и Симферополя исполнят в Крыму оперу "Алеко" Сергея Рахманинова. Большой концерт, запланированный на площадках двух городов, приурочен к 150-летию великого русского композитора, который музыкальный мир отмечал 1 апреля. В постановке оперы принимали участие артисты камерного хора Крымской филармонии "Таврический благовест", Севастопольского государственного филармонического оркестра, Севастопольский камерный хор, артисты Крымско-татарского академического драматического театра.Как на пресс-конференции в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал художественный руководитель "Таврического благовеста", заслуженный деятель искусств Республики Крым Владимир Николенко, имя Рахманинова неотвязно от Крыма. Рахманинов, будучи очень молодым человеком, побывал в Крыму и дал свой первый концерт в Ялте. И свой последний концерт перед эмиграцией в Соединенные штаты тоже дал в Крыму.В свою очередь дирижер Севастопольского государственного симфонического оркестра, заслуженный деятель искусств Украины и России Владимир Ким подчеркнул, что опера "Алеко" подразумевает и хореографическую составляющую, но ее в этой постановке не будет, что не испортит зрительского впечатления:Также он упомянул, что Рахманинов, по его мнению, - самый религиозный композитор России, и это отчетливо проявляется в опере "Алеко" - одном из ранних произведений Рахманинова, которое он написал как дипломную работу при выпуске из Московской консерватории. И это особенно актуально в дни Великого поста и предшествующей Пасхи.В настоящий момент сводный состав активно репетирует сложные партитуры в Севастополе, так как подходящего по размерам помещения в Симферополе нет, как и концертного зала у филармонии. Как идет восстановление разрушенного здания Крымской филармонии >>На пресс-конференции также добавили, что билеты на оперу также можно приобрести по Пушкинской карте.Читайте также на РИА Новости Крым:"Все правильно происходит": Юрий Башмет о Крыме, России и жизни Полунин сравнил балет с армией и высказался об "анти-России" в культуреКак музыкальная династия Лундстремов связана с Крымом и Тарасом Шевченко

https://crimea.ria.ru/20170829/1111740752.html

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симферополь

севастополь

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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