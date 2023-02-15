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Как музыкальная династия Лундстремов связана с Крымом и Тарасом Шевченко
Как музыкальная династия Лундстремов связана с Крымом и Тарасом Шевченко - РИА Новости Крым, 15.02.2023
Как музыкальная династия Лундстремов связана с Крымом и Тарасом Шевченко
Создатель и руководитель Творческой мастерской Леонида Лундстрема и его сын, музыкант Петр Лундстрем рассказали о своих крымских корнях и планах посетить... РИА Новости Крым, 15.02.2023
2023-02-15T19:35
2023-02-15T19:35
2023-02-15T20:35
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ГЕНИЧЕСК, 15 фев – РИА Новости Крым. Создатель и руководитель Творческой мастерской Леонида Лундстрема и его сын, музыкант Петр Лундстрем рассказали о своих крымских корнях и планах посетить полуостров.Петр, в свою очередь, выразил надежду, что коллектив обязательно побывает на полуострове и привезет на свою историческую родину классическую камерную музыку."Мы с огромным удовольствием сыграем и концерты в Крыму. Просто вопрос в том, что сейчас у нас очень плотный график, но все возможно. Будет возможность и контакты – приедем", - сказал Петр Лундстрем.Сейчас скрипач-виртуоз Петр Лундстрем вместе с артистами Творческой мастерской Леонида Лундстрема дают концерты для мирных жителей и солдат в городах Херсонской области. За последний год музыкант проехал почти по всей зоне СВО, побывав в десятках населенных пунктов Донбасса и не только, но на Херсонщине он вместе с коллективом классической камерной музыки выступает впервые.Читайте также на РИА Новости Крым:Не рассыпаться внутри: о чем и зачем поют на фронте – от Афгана до СВОКнижная война шариковых: как "перепрошивают" русскоязычных украинцев"Гитаре есть место на фронте": крымский боец пишет песни и стихи об СВО
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Известный музыкант Леонид Лундстрем рассказал о крымских корнях и предке Тарасе Шевченко
Известный музыкант Леонид Лундстрем рассказал о крымских корнях и предке Тарасе Шевченко
2023-02-15T19:35
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PT0M29S
РИА Новости Крым
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новые регионы россии, крым, леонид лундстрем, петр лундстрем, культура, общество, херсонская область, геническ
Как музыкальная династия Лундстремов связана с Крымом и Тарасом Шевченко
Известный музыкант Леонид Лундстрем рассказал о крымских корнях и предке Тарасе Шевченко
19:35 15.02.2023 (обновлено: 20:35 15.02.2023)
ГЕНИЧЕСК, 15 фев – РИА Новости Крым. Создатель и руководитель Творческой мастерской Леонида Лундстрема и его сын, музыкант Петр Лундстрем рассказали о своих крымских корнях и планах посетить полуостров.
"Несмотря на то, что у нас шведская фамилия, прапрадед Петра был благочинным Севастопольского округа, отец Владимир Баженов. В свое время он на собранные деньги построил знаменитый Покровский собор в Севастополе. А другой его прапрапрапрадед – это Тарас Григорьевич Шевченко. Так что пусть наша фамилия не путает никого, у нас корни везде. Я сам еще наполовину татарин, так что у нас много предков. И греки, и шведы, и малороссы, и великороссы, и татары – а в общем мы русские", - рассказал Леонид Лундстрем в комментарии РИА Новости Крым.
Петр, в свою очередь, выразил надежду, что коллектив обязательно побывает на полуострове и привезет на свою историческую родину классическую камерную музыку.
"Мы с огромным удовольствием сыграем и концерты в Крыму. Просто вопрос в том, что сейчас у нас очень плотный график, но все возможно. Будет возможность и контакты – приедем", - сказал Петр Лундстрем.
Сейчас скрипач-виртуоз Петр Лундстрем вместе с артистами Творческой мастерской Леонида Лундстрема дают концерты для мирных жителей и солдат в городах Херсонской области. За последний год музыкант проехал почти по всей зоне СВО, побывав в десятках населенных пунктов Донбасса и не только, но на Херсонщине он вместе с коллективом классической камерной музыки выступает впервые.
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