https://crimea.ria.ru/20230215/kak-muzykalnaya-dinastiya-lundstremov-svyazana-s-krymom-i-tarasom-shevchenko-1126997106.html

Как музыкальная династия Лундстремов связана с Крымом и Тарасом Шевченко

Как музыкальная династия Лундстремов связана с Крымом и Тарасом Шевченко - РИА Новости Крым, 15.02.2023

Как музыкальная династия Лундстремов связана с Крымом и Тарасом Шевченко

Создатель и руководитель Творческой мастерской Леонида Лундстрема и его сын, музыкант Петр Лундстрем рассказали о своих крымских корнях и планах посетить... РИА Новости Крым, 15.02.2023

2023-02-15T19:35

2023-02-15T19:35

2023-02-15T20:35

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ГЕНИЧЕСК, 15 фев – РИА Новости Крым. Создатель и руководитель Творческой мастерской Леонида Лундстрема и его сын, музыкант Петр Лундстрем рассказали о своих крымских корнях и планах посетить полуостров.Петр, в свою очередь, выразил надежду, что коллектив обязательно побывает на полуострове и привезет на свою историческую родину классическую камерную музыку."Мы с огромным удовольствием сыграем и концерты в Крыму. Просто вопрос в том, что сейчас у нас очень плотный график, но все возможно. Будет возможность и контакты – приедем", - сказал Петр Лундстрем.Сейчас скрипач-виртуоз Петр Лундстрем вместе с артистами Творческой мастерской Леонида Лундстрема дают концерты для мирных жителей и солдат в городах Херсонской области. За последний год музыкант проехал почти по всей зоне СВО, побывав в десятках населенных пунктов Донбасса и не только, но на Херсонщине он вместе с коллективом классической камерной музыки выступает впервые.Читайте также на РИА Новости Крым:Не рассыпаться внутри: о чем и зачем поют на фронте – от Афгана до СВОКнижная война шариковых: как "перепрошивают" русскоязычных украинцев"Гитаре есть место на фронте": крымский боец пишет песни и стихи об СВО

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Известный музыкант Леонид Лундстрем рассказал о крымских корнях и предке Тарасе Шевченко Известный музыкант Леонид Лундстрем рассказал о крымских корнях и предке Тарасе Шевченко 2023-02-15T19:35 true PT0M29S

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новые регионы россии, крым, леонид лундстрем, петр лундстрем, культура, общество, херсонская область, геническ