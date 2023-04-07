https://crimea.ria.ru/20230407/sklady-s-boepripasami-komandnyy-punkt-i-tekhnika--poteri-vsu-za-sutki-1128041060.html

Склады с боеприпасами, командный пункт и техника – потери ВСУ за сутки

Склады с боеприпасами, командный пункт и техника – потери ВСУ за сутки - РИА Новости Крым, 07.04.2023

Склады с боеприпасами, командный пункт и техника – потери ВСУ за сутки

Командно-наблюдательный пункт вооруженных сил Украины, два склада боеприпасов и военная техника противника уничтожены российскими военными за минувшие сутки. Об РИА Новости Крым, 07.04.2023

2023-04-07T14:58

2023-04-07T14:58

2023-04-07T15:02

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр - РИА Новости Крым. Командно-наблюдательный пункт вооруженных сил Украины, два склада боеприпасов и военная техника противника уничтожены российскими военными за минувшие сутки. Об этом сообщили в Минобороны России.Российская авиация, ракетные войска и артиллерия группировок войск (сил) ВС РФ нанесли поражение 86-ти артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 102-х районах.Также российские средства противовоздушной обороны за сутки перехватили два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, уничтожили одиннадцать украинских беспилотников в районах населенных пунктов Ольгинка, Привольное Донецкой Народной Республики, Кармазиновка, Новокраснянка Луганской Народной Республики и Ремовка Запорожской области.Кроме того, на Херсонском направлении уничтожены два автомобиля, две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика" и одна самоходная артиллерийская установка "Акация", потери личного состава ВСУ составили 14 военнослужащих.Накануне в военном ведомстве России сообщили об уничтожении более 300 украинских боевиков на Купянском направлении.Читайте также на РИА Новости Крым:300 крупнокалиберных снарядов: подробности расстрела ВСУ своих солдатВ России создали новую двойную броню для военной техникиКрупная украинская ДРГ попыталась проникнуть в Брянскую область

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россия

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херсонская область

запорожская область

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, сво, всу (вооруженные силы украины), украина, россия, новости, армия и флот, луганская народная республика (лнр), херсонская область, запорожская область, донецкая народная республика (днр)