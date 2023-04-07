https://crimea.ria.ru/20230407/sklady-s-boepripasami-komandnyy-punkt-i-tekhnika--poteri-vsu-za-sutki-1128041060.html
Склады с боеприпасами, командный пункт и техника – потери ВСУ за сутки
Склады с боеприпасами, командный пункт и техника – потери ВСУ за сутки - РИА Новости Крым, 07.04.2023
Склады с боеприпасами, командный пункт и техника – потери ВСУ за сутки
Командно-наблюдательный пункт вооруженных сил Украины, два склада боеприпасов и военная техника противника уничтожены российскими военными за минувшие сутки. Об РИА Новости Крым, 07.04.2023
2023-04-07T14:58
2023-04-07T14:58
2023-04-07T15:02
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр - РИА Новости Крым. Командно-наблюдательный пункт вооруженных сил Украины, два склада боеприпасов и военная техника противника уничтожены российскими военными за минувшие сутки. Об этом сообщили в Минобороны России.Российская авиация, ракетные войска и артиллерия группировок войск (сил) ВС РФ нанесли поражение 86-ти артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 102-х районах.Также российские средства противовоздушной обороны за сутки перехватили два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, уничтожили одиннадцать украинских беспилотников в районах населенных пунктов Ольгинка, Привольное Донецкой Народной Республики, Кармазиновка, Новокраснянка Луганской Народной Республики и Ремовка Запорожской области.Кроме того, на Херсонском направлении уничтожены два автомобиля, две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика" и одна самоходная артиллерийская установка "Акация", потери личного состава ВСУ составили 14 военнослужащих.Накануне в военном ведомстве России сообщили об уничтожении более 300 украинских боевиков на Купянском направлении.Читайте также на РИА Новости Крым:300 крупнокалиберных снарядов: подробности расстрела ВСУ своих солдатВ России создали новую двойную броню для военной техникиКрупная украинская ДРГ попыталась проникнуть в Брянскую область
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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министерство обороны рф, сво, всу (вооруженные силы украины), украина, россия, новости, армия и флот, луганская народная республика (лнр), херсонская область, запорожская область, донецкая народная республика (днр)
Склады с боеприпасами, командный пункт и техника – потери ВСУ за сутки
Минобороны о потерях ВСУ за сутки: склады с боеприпасами, командный пункт и техника
14:58 07.04.2023 (обновлено: 15:02 07.04.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр - РИА Новости Крым. Командно-наблюдательный пункт вооруженных сил Украины, два склада боеприпасов и военная техника противника уничтожены российскими военными за минувшие сутки. Об этом сообщили в Минобороны России.
"В районе населенного пункта Новоберислав Херсонской области поражен командно-наблюдательный пункт подразделения 126-й бригады теробороны. Кроме того, в районах населенных пунктов Ивановка Донецкой народной республики и Новолюбовка Луганской народной республики уничтожены два склада боеприпасов ВСУ", – говорится в сообщении.
Российская авиация, ракетные войска и артиллерия группировок войск (сил) ВС РФ нанесли поражение 86-ти артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 102-х районах.
Также российские средства противовоздушной обороны за сутки перехватили два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, уничтожили одиннадцать украинских беспилотников в районах населенных пунктов Ольгинка, Привольное Донецкой Народной Республики, Кармазиновка, Новокраснянка Луганской Народной Республики и Ремовка Запорожской области.
Кроме того, на Херсонском направлении уничтожены два автомобиля, две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика" и одна самоходная артиллерийская установка "Акация", потери личного состава ВСУ составили 14 военнослужащих.
Накануне в военном ведомстве России сообщили
об уничтожении более 300 украинских боевиков на Купянском направлении.
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