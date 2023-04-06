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Временами дожди: прогноз погоды в Крыму на четверг
Временами дожди: прогноз погоды в Крыму на четверг - РИА Новости Крым, 05.04.2023
Временами дожди: прогноз погоды в Крыму на четверг
В ближайшие сутки холодный атмосферный фронтальный раздел вызовет в Крыму местами кратковременные дожди. В ночные и утренние часы вероятны туманы. Об этом... РИА Новости Крым, 05.04.2023
2023-04-06T00:01
2023-04-06T00:01
2023-04-05T16:21
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр - РИА Новости Крым. В ближайшие сутки холодный атмосферный фронтальный раздел вызовет в Крыму местами кратковременные дожди. В ночные и утренние часы вероятны туманы. Об этом сообщает региональный гидрометцентр.В Симферополе облачно с прояснениями. Местами кратковременный дождь. Ветер юго-западный 7-12 м/с, ночью местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью +4…6, днем +7...9.В Севастополе облачно. Ночью и утром небольшой дождь, днем без существенных осадков. Ветер ночью западный 10-15 м/с, днем юго-западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +5…7, днем +9…11.В Ялте, Алуште временами дожди, ночью +5…7, днем до 12 градусов тепла.В Евпатории тоже ожидаются осадки, ночью +2…4, днем +10…12.В Судаке и Феодосии дожди. Ночью столбики термометров покажут +8...10 градусов, днем воздух прогреется до +12.Читайте также на РИА Новости Крым:Мощное потепление и новый виток холода: погода в Крыму на неделю от ФОБОСКаким будет апрель в КрымуСколько воды в водохранилищах Крыма: гидрологи посчитали запасы
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Временами дожди: прогноз погоды в Крыму на четверг
Прогноз погоды в Крыму на четверг, 6 апреля
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр - РИА Новости Крым. В ближайшие сутки холодный атмосферный фронтальный раздел вызовет в Крыму местами кратковременные дожди. В ночные и утренние часы вероятны туманы. Об этом сообщает региональный гидрометцентр.
"Ветер юго-западный 7-12 м/с, ночью в западных, центральных и восточных районах порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью +2…7, днем +7…12, в горах ночью -1…+1, днем +2…4", - говорится в прогнозе.
В Симферополе облачно с прояснениями. Местами кратковременный дождь. Ветер юго-западный 7-12 м/с, ночью местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью +4…6, днем +7...9.
В Севастополе облачно. Ночью и утром небольшой дождь, днем без существенных осадков. Ветер ночью западный 10-15 м/с, днем юго-западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +5…7, днем +9…11.
В Ялте, Алуште временами дожди, ночью +5…7, днем до 12 градусов тепла.
В Евпатории тоже ожидаются осадки, ночью +2…4, днем +10…12.
В Судаке и Феодосии дожди. Ночью столбики термометров покажут +8...10 градусов, днем воздух прогреется до +12.
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