https://crimea.ria.ru/20230406/vremenami-dozhdi-prognoz-pogody-v-krymu-na-chetverg-1127997859.html

Временами дожди: прогноз погоды в Крыму на четверг

Временами дожди: прогноз погоды в Крыму на четверг - РИА Новости Крым, 05.04.2023

Временами дожди: прогноз погоды в Крыму на четверг

В ближайшие сутки холодный атмосферный фронтальный раздел вызовет в Крыму местами кратковременные дожди. В ночные и утренние часы вероятны туманы. Об этом... РИА Новости Крым, 05.04.2023

2023-04-06T00:01

2023-04-06T00:01

2023-04-05T16:21

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феодосия

судак

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр - РИА Новости Крым. В ближайшие сутки холодный атмосферный фронтальный раздел вызовет в Крыму местами кратковременные дожди. В ночные и утренние часы вероятны туманы. Об этом сообщает региональный гидрометцентр.В Симферополе облачно с прояснениями. Местами кратковременный дождь. Ветер юго-западный 7-12 м/с, ночью местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью +4…6, днем +7...9.В Севастополе облачно. Ночью и утром небольшой дождь, днем без существенных осадков. Ветер ночью западный 10-15 м/с, днем юго-западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +5…7, днем +9…11.В Ялте, Алуште временами дожди, ночью +5…7, днем до 12 градусов тепла.В Евпатории тоже ожидаются осадки, ночью +2…4, днем +10…12.В Судаке и Феодосии дожди. Ночью столбики термометров покажут +8...10 градусов, днем воздух прогреется до +12.Читайте также на РИА Новости Крым:Мощное потепление и новый виток холода: погода в Крыму на неделю от ФОБОСКаким будет апрель в КрымуСколько воды в водохранилищах Крыма: гидрологи посчитали запасы

симферополь

севастополь

феодосия

судак

ялта

алушта

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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