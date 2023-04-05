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В Брянской области упал украинский самолет - что известно - РИА Новости Крым, 05.04.2023
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В Брянской области упал украинский самолет - что известно
В Брянской области упал украинский самолет - что известно - РИА Новости Крым, 05.04.2023
В Брянской области упал украинский самолет - что известно
Сотрудники пограничного управления ФСБ России по Брянской области в среду зафиксировали нарушение государственной границы РФ украинским легкомоторным самолетом, РИА Новости Крым, 05.04.2023
2023-04-05T19:47
2023-04-05T19:51
украина
брянская область
пограничная служба фсб
медиакампус миа "россия сегодня" в мдц "артек"
граница
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр — РИА Новости Крым. Сотрудники пограничного управления ФСБ России по Брянской области в среду зафиксировали нарушение государственной границы РФ украинским легкомоторным самолетом, который впоследствии упал на территории области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.Отмечается, что пилот является гражданином Украины, в его отношении проводится разбирательство. По результатам будет принято процессуальное решение.Ранее в среду беспилотник ВСУ сбросил взрывчатку на Брянскую область, в результате пострадал один из местных жителей.В приграничных регионах России действует "желтый" уровень террористической опасности. Кроме того, президент РФ Владимир Путин своим указом ввел на этих территориях "средний уровень реагирования". Главы субъектов федерации наделены дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионах.Читайте также на РИА Новости Крым:Беспилотники и артиллерия: ВСУ снова бьют по приграничью РоссииУспехи авиации: над Донбассом сбит еще один истребитель ВСУРоссийские истребители сбили над Донбассом самолет и вертолет ВСУ
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Новости
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РИА Новости Крым
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5
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96
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украина, брянская область, пограничная служба фсб, медиакампус миа "россия сегодня" в мдц "артек", граница, происшествия, новости
В Брянской области упал украинский самолет - что известно

ФСБ: в Брянской области упал украинский легкомоторный самолет

19:47 05.04.2023 (обновлено: 19:51 05.04.2023)
 
© РИА Новости . Владислав Сергиенко / Перейти в фотобанкШеврон на форме пограничника
Шеврон на форме пограничника - РИА Новости, 1920, 05.04.2023
© РИА Новости . Владислав Сергиенко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр — РИА Новости Крым. Сотрудники пограничного управления ФСБ России по Брянской области в среду зафиксировали нарушение государственной границы РФ украинским легкомоторным самолетом, который впоследствии упал на территории области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
"Самолет по неустановленным причинам потерпел крушение в районе населенного пункта Бутовск Брянской области. Пытавшийся скрыться на украинскую территорию пилот задержан пограничным нарядом", - приводит сообщение Погрануправления РИА Новости.
Отмечается, что пилот является гражданином Украины, в его отношении проводится разбирательство. По результатам будет принято процессуальное решение.
Ранее в среду беспилотник ВСУ сбросил взрывчатку на Брянскую область, в результате пострадал один из местных жителей.
В приграничных регионах России действует "желтый" уровень террористической опасности. Кроме того, президент РФ Владимир Путин своим указом ввел на этих территориях "средний уровень реагирования". Главы субъектов федерации наделены дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионах.
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