Главные новости Крыма: 5 апреля
Новости Крыма: главные события и заявления среды
© Telegram Владимир ЗеленскийСолдаты ВСУ
© Telegram Владимир Зеленский
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр – РИА Новости Крым. Наступление ВСУ и новые заявления о "захвате" Крыма. Работа силовиков в Евпатории. Уголовное дело на замглавы крымского села. Убивающий раковые клетки препарат от крымских ученых.
О главных событиях в Крыму и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.
Новые заявления Киева о Крыме
Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил в среду, что Украина намерена "деоккупировать" Крым за пять-семь месяцев, а также "зачистить" все русское на полуострове и "демонтировать Крымской мост". По мнению политика, у России "нет достаточного ресурса, чтобы удержать ситуацию".
Комментируя это заявление, депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заметил, что в Крыму все готово для встречи украинских нацистов, в том числе и ямы для их захоронения.
По мнению командира спецназа "Ахмат" Апты Алаудинова, собранных киевским режимом 60 тысяч военнослужащих абсолютно не достаточно для того чтобы прорваться к Крыму и захватить полуостров. Он полагает, что сформированными тремя корпусами Киев может нанести удар лишь на каком-то одном участке. Вооруженные силы РФ воспринимают эту угрозу серьезно и готовятся к такому сценарию развития событий, заверил командир "Ахмата".
В свою очередь представители крымских татар в комментарии РИА Новости Крым отметили, что каждый крымчанин сделает все от него зависящее, чтобы не допустить силового захвата Крыма украинскими войсками.
Работа силовиков в Евпатории
В среду днем в Евпатории было громко. Как сообщила глава администрации города Елена Демидова, на территории муниципалитета проходят плановые учения силовых структур.
Уголовное дело главы сельсовета
Прокуратура Симферопольского района направила в суд уголовное дело о превышении полномочий заместителем главы администрации одного из сельских поселений. Женщина заставила подчиненных передать ей 20 процентов выплаченной им премии по итогам работы за год. С обвинительным заключением прокуратуры дело направлено для рассмотрения в суд.
Саперы из Севастополя поехали разминировать Донбасс
Пиротехники спецотряда севастопольского главка МЧС России возвращаются в зону специальной военной операции для проведения работ по разминированию. Особое внимания саперы уделят жилым микрорайонам, объектам энергоснабжения и линиям электропередачи, водоводам, мостам, путепроводам и ж/д магистралям, уточнили в ведомстве.
Фитопрепарат от рака от крымских ученых
Ученые Крымского федерального университета разработали фитопрепарат из листьев маслины, способный убивать раковые клетки. Полученный сотрудниками КФУ препарат представляет собой капсулу с измельченными листьями маслины. Их высушивают в инфракрасной сушильной камере, затем измельчают на травяной мельнице, а полученный порошок просеивают через сито и засыпают в капсулы, которые фасуют и упаковывают в банки.
Препараты на основе листьев маслины также могут применяться для приготовления чайной смеси и при производстве косметических кремов с отбеливающим эффектом