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Главные новости Крыма: 5 апреля - РИА Новости Крым, 05.04.2023
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Главные новости Крыма: 5 апреля
Главные новости Крыма: 5 апреля - РИА Новости Крым, 05.04.2023
Главные новости Крыма: 5 апреля
Наступление ВСУ и новые заявления о "захвате" Крыма. Работа силовиков в Евпатории. Уголовное дело на замглавы крымского села. Убивающий раковые клетки препарат... РИА Новости Крым, 05.04.2023
2023-04-05T21:36
2023-04-05T21:24
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр – РИА Новости Крым. Наступление ВСУ и новые заявления о "захвате" Крыма. Работа силовиков в Евпатории. Уголовное дело на замглавы крымского села. Убивающий раковые клетки препарат от крымских ученых.О главных событиях в Крыму и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Новые заявления Киева о КрымеСоветник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил в среду, что Украина намерена "деоккупировать" Крым за пять-семь месяцев, а также "зачистить" все русское на полуострове и "демонтировать Крымской мост". По мнению политика, у России "нет достаточного ресурса, чтобы удержать ситуацию".Комментируя это заявление, депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заметил, что в Крыму все готово для встречи украинских нацистов, в том числе и ямы для их захоронения. По мнению командира спецназа "Ахмат" Апты Алаудинова, собранных киевским режимом 60 тысяч военнослужащих абсолютно не достаточно для того чтобы прорваться к Крыму и захватить полуостров. Он полагает, что сформированными тремя корпусами Киев может нанести удар лишь на каком-то одном участке. Вооруженные силы РФ воспринимают эту угрозу серьезно и готовятся к такому сценарию развития событий, заверил командир "Ахмата". В свою очередь представители крымских татар в комментарии РИА Новости Крым отметили, что каждый крымчанин сделает все от него зависящее, чтобы не допустить силового захвата Крыма украинскими войсками.Работа силовиков в ЕвпаторииВ среду днем в Евпатории было громко. Как сообщила глава администрации города Елена Демидова, на территории муниципалитета проходят плановые учения силовых структур. Уголовное дело главы сельсоветаПрокуратура Симферопольского района направила в суд уголовное дело о превышении полномочий заместителем главы администрации одного из сельских поселений. Женщина заставила подчиненных передать ей 20 процентов выплаченной им премии по итогам работы за год. С обвинительным заключением прокуратуры дело направлено для рассмотрения в суд. Саперы из Севастополя поехали разминировать ДонбассПиротехники спецотряда севастопольского главка МЧС России возвращаются в зону специальной военной операции для проведения работ по разминированию. Особое внимания саперы уделят жилым микрорайонам, объектам энергоснабжения и линиям электропередачи, водоводам, мостам, путепроводам и ж/д магистралям, уточнили в ведомстве.Фитопрепарат от рака от крымских ученыхУченые Крымского федерального университета разработали фитопрепарат из листьев маслины, способный убивать раковые клетки. Полученный сотрудниками КФУ препарат представляет собой капсулу с измельченными листьями маслины. Их высушивают в инфракрасной сушильной камере, затем измельчают на травяной мельнице, а полученный порошок просеивают через сито и засыпают в капсулы, которые фасуют и упаковывают в банки. Препараты на основе листьев маслины также могут применяться для приготовления чайной смеси и при производстве косметических кремов с отбеливающим эффектом
https://crimea.ria.ru/20230405/v-gosdume-zhestko-otvetili-podolyaku-na-obeschanie-vernut-krym-ukraine-1127991877.html
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главное за день, новости крыма, крым, севастополь, наука и технологии, наука в крыму: открытия и изобретения, безопасность республики крым и севастополя, безопасность, михаил шеремет, апты алаудинов, ибраим ширин
Главные новости Крыма: 5 апреля

Новости Крыма: главные события и заявления среды

21:36 05.04.2023
 
© Telegram Владимир ЗеленскийСолдаты ВСУ
Солдаты ВСУ
© Telegram Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр – РИА Новости Крым. Наступление ВСУ и новые заявления о "захвате" Крыма. Работа силовиков в Евпатории. Уголовное дело на замглавы крымского села. Убивающий раковые клетки препарат от крымских ученых.
О главных событиях в Крыму и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Новые заявления Киева о Крыме

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил в среду, что Украина намерена "деоккупировать" Крым за пять-семь месяцев, а также "зачистить" все русское на полуострове и "демонтировать Крымской мост". По мнению политика, у России "нет достаточного ресурса, чтобы удержать ситуацию".
Комментируя это заявление, депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заметил, что в Крыму все готово для встречи украинских нацистов, в том числе и ямы для их захоронения.
По мнению командира спецназа "Ахмат" Апты Алаудинова, собранных киевским режимом 60 тысяч военнослужащих абсолютно не достаточно для того чтобы прорваться к Крыму и захватить полуостров. Он полагает, что сформированными тремя корпусами Киев может нанести удар лишь на каком-то одном участке. Вооруженные силы РФ воспринимают эту угрозу серьезно и готовятся к такому сценарию развития событий, заверил командир "Ахмата".
В свою очередь представители крымских татар в комментарии РИА Новости Крым отметили, что каждый крымчанин сделает все от него зависящее, чтобы не допустить силового захвата Крыма украинскими войсками.
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Работа силовиков в Евпатории

В среду днем в Евпатории было громко. Как сообщила глава администрации города Елена Демидова, на территории муниципалитета проходят плановые учения силовых структур.

Уголовное дело главы сельсовета

Прокуратура Симферопольского района направила в суд уголовное дело о превышении полномочий заместителем главы администрации одного из сельских поселений. Женщина заставила подчиненных передать ей 20 процентов выплаченной им премии по итогам работы за год. С обвинительным заключением прокуратуры дело направлено для рассмотрения в суд.

Саперы из Севастополя поехали разминировать Донбасс

Пиротехники спецотряда севастопольского главка МЧС России возвращаются в зону специальной военной операции для проведения работ по разминированию. Особое внимания саперы уделят жилым микрорайонам, объектам энергоснабжения и линиям электропередачи, водоводам, мостам, путепроводам и ж/д магистралям, уточнили в ведомстве.
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Фитопрепарат от рака от крымских ученых

Ученые Крымского федерального университета разработали фитопрепарат из листьев маслины, способный убивать раковые клетки. Полученный сотрудниками КФУ препарат представляет собой капсулу с измельченными листьями маслины. Их высушивают в инфракрасной сушильной камере, затем измельчают на травяной мельнице, а полученный порошок просеивают через сито и засыпают в капсулы, которые фасуют и упаковывают в банки.
Препараты на основе листьев маслины также могут применяться для приготовления чайной смеси и при производстве косметических кремов с отбеливающим эффектом
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