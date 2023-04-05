https://crimea.ria.ru/20230405/v-krymu-zamglavy-sela-zastavlyala-podchinennykh-delitsya-premiyami-1127993988.html

В Крыму замглавы села заставляла подчиненных делиться премиями

В Крыму замглавы села заставляла подчиненных делиться премиями - РИА Новости Крым, 05.04.2023

В Крыму замглавы села заставляла подчиненных делиться премиями

Прокуратура Симферопольского района направила в суд уголовное дело о превышении полномочий заместителем главы администрации одного из сельских поселений. Как... РИА Новости Крым, 05.04.2023

2023-04-05T14:06

2023-04-05T14:06

2023-04-05T14:06

прокуратура республики крым

крым

происшествия

новости

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/15/1122725024_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_c7ce52a156c15d46b1b1b1651a5ff2e9.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр - РИА Новости Крым. Прокуратура Симферопольского района направила в суд уголовное дело о превышении полномочий заместителем главы администрации одного из сельских поселений. Как сообщает пресс-служба республиканского надзорного ведомства, женщина заставляла подчиненных делиться премиями.Находясь в служебной зависимости от обвиняемой, работники передали ей деньги, которыми она распорядилась по собственному усмотрению. Теперь в отношении бывшей чиновницы заведено уголовное дело о превышении должностных полномочий, с обвинительным заключением прокуратуры оно направлено для рассмотрения в суд.Читайте также на РИА Новости Крым:Начальника отдела "Парки и скверы" в Севастополе будут судить за растратуГлаву управления капстроительства Феодосии отправили под домашний арестЭкс-чиновник из Евпатории ответит за злоупотребление на 2 млн рублей

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

прокуратура республики крым, крым, происшествия, новости, новости крыма