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В Крыму замглавы села заставляла подчиненных делиться премиями - РИА Новости Крым, 05.04.2023
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В Крыму замглавы села заставляла подчиненных делиться премиями
В Крыму замглавы села заставляла подчиненных делиться премиями - РИА Новости Крым, 05.04.2023
В Крыму замглавы села заставляла подчиненных делиться премиями
Прокуратура Симферопольского района направила в суд уголовное дело о превышении полномочий заместителем главы администрации одного из сельских поселений. Как... РИА Новости Крым, 05.04.2023
2023-04-05T14:06
2023-04-05T14:06
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр - РИА Новости Крым. Прокуратура Симферопольского района направила в суд уголовное дело о превышении полномочий заместителем главы администрации одного из сельских поселений. Как сообщает пресс-служба республиканского надзорного ведомства, женщина заставляла подчиненных делиться премиями.Находясь в служебной зависимости от обвиняемой, работники передали ей деньги, которыми она распорядилась по собственному усмотрению. Теперь в отношении бывшей чиновницы заведено уголовное дело о превышении должностных полномочий, с обвинительным заключением прокуратуры оно направлено для рассмотрения в суд.Читайте также на РИА Новости Крым:Начальника отдела "Парки и скверы" в Севастополе будут судить за растратуГлаву управления капстроительства Феодосии отправили под домашний арестЭкс-чиновник из Евпатории ответит за злоупотребление на 2 млн рублей
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прокуратура республики крым, крым, происшествия, новости, новости крыма
В Крыму замглавы села заставляла подчиненных делиться премиями

Прокуратура: замглавы крымского села отбирала у подчиненных часть премий

14:06 05.04.2023
 
© Dmitry MakeevУголовный кодекс Российской Федерации
Уголовный кодекс Российской Федерации
© Dmitry Makeev
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр - РИА Новости Крым. Прокуратура Симферопольского района направила в суд уголовное дело о превышении полномочий заместителем главы администрации одного из сельских поселений. Как сообщает пресс-служба республиканского надзорного ведомства, женщина заставляла подчиненных делиться премиями.

"Обвиняемая, исполняя обязанности главы администрации сельского поселения, явно превышая свои полномочия, потребовала в декабре 2021 года у четверых подчиненных передать ей 20 процентов выплаченной им премии по итогам работы за год", - уточнили в прокуратуре обстоятельства дела.

Находясь в служебной зависимости от обвиняемой, работники передали ей деньги, которыми она распорядилась по собственному усмотрению. Теперь в отношении бывшей чиновницы заведено уголовное дело о превышении должностных полномочий, с обвинительным заключением прокуратуры оно направлено для рассмотрения в суд.
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