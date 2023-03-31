Рейтинг@Mail.ru
Главу управления капстроительства Феодосии отправили под домашний арест - РИА Новости Крым, 31.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230331/glavu-upravleniya-kapstroitelstva-feodosii-otpravili-pod-domashniy-arest-1127910230.html
Главу управления капстроительства Феодосии отправили под домашний арест
Главу управления капстроительства Феодосии отправили под домашний арест - РИА Новости Крым, 31.03.2023
Главу управления капстроительства Феодосии отправили под домашний арест
Суд отправил под домашний арест начальника управления капитального строительства администрации Феодосии, которая обвиняется в злоупотреблении должностными... РИА Новости Крым, 31.03.2023
2023-03-31T18:46
2023-03-31T18:46
крым
феодосия
прокуратура республики крым
происшествия
новости крыма
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/1e/1127874830_0:116:1600:1016_1920x0_80_0_0_32ed43f03c3ae234f1fbf0932bef0618.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар – РИА Новости Крым. Суд отправил под домашний арест начальника управления капитального строительства администрации Феодосии, которая обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом сообщили в прокуратуре Крыма.В пятницу крымское управление СК России сообщило о возбуждении уголовного дела в отношении феодосийской чиновницы. Руководителя управления обвиняют в том, что она подписала акты выполненных работ по строительству сливной станции для приема коммунальных отходов в поселке Приморский, притом, что работы подрядчик по факту не выполнил. В результате фирма необоснованно получила 70 млн рублей.В прокуратуре добавили, что ведомство контролирует ход расследования уголовного дела.Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов пригрозил увольнением всей администрации ФеодосииВ Феодосии выбрали нового мэраВ Симферополе задержали чиновников администрации по делу о взятке
https://crimea.ria.ru/20230331/millionnye-ubytki-v-feodosii-zaderzhana-nachalnik-upravleniya-kapstroya-1127900713.html
крым
феодосия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/1e/1127874830_46:0:1554:1131_1920x0_80_0_0_ed1fdcf99e33e88fffd3c71c141eecb8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, феодосия, прокуратура республики крым, происшествия, новости крыма, общество
Главу управления капстроительства Феодосии отправили под домашний арест

Прокуратура: глава управления капстроительства Феодосии отправлена под домашний арест

18:46 31.03.2023
 
© РИА Новости КрымПравосудие
Правосудие - РИА Новости, 1920, 31.03.2023
© РИА Новости Крым
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар – РИА Новости Крым. Суд отправил под домашний арест начальника управления капитального строительства администрации Феодосии, которая обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом сообщили в прокуратуре Крыма.
В пятницу крымское управление СК России сообщило о возбуждении уголовного дела в отношении феодосийской чиновницы. Руководителя управления обвиняют в том, что она подписала акты выполненных работ по строительству сливной станции для приема коммунальных отходов в поселке Приморский, притом, что работы подрядчик по факту не выполнил. В результате фирма необоснованно получила 70 млн рублей.
Уголовный кодекс Российской Федерации
13:27
Миллионные убытки: в Феодосии задержана начальник управления капстроя
"Прокуратура Феодосии поддержала ходатайство следователя об избрании обвиняемой меры пресечения в виде домашнего ареста, которое судом удовлетворено", - говорится в сообщении.
В прокуратуре добавили, что ведомство контролирует ход расследования уголовного дела.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Аксенов пригрозил увольнением всей администрации Феодосии
В Феодосии выбрали нового мэра
В Симферополе задержали чиновников администрации по делу о взятке
 
КрымФеодосияПрокуратура Республики КрымПроисшествияНовости КрымаОбщество
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:57Март через объектив фотоаппарата РИА Новости Крым
19:41Как всем миром ведут воду в Ялту: по колено в воде, по уши в грязи
19:29Офис Зеленского ответил на предложение Лукашенко о перемирии на Украине
19:03Крым является форпостом не только России, но и Белоруссии – Мурадов 1:41
18:46Главу управления капстроительства Феодосии отправили под домашний арест
18:31Теплый фронт накроет Крым: прогноз погоды на выходные
17:57В Севастополе простились с разведчиком из ЧВК "Вагнер"
17:48В Кремле оценили идею ЕС ввести миротворцев НАТО на Украину
17:37Кто будет управлять ядерным арсеналом РФ в Белоруссии
17:26Обсуждение ввода войск НАТО на Украину: эксперт оценил опасность
17:17Пылесос под одеждой: в Севастополе поймали серийную воровку
17:01Медведев назвал цель отправки миротворцев НАТО на Украину
16:48Хроника СВО: как продвигаются российские военные и какие потери несет ВСУ
16:23Россия даст достойный ответ на угрозы Крыму и новым регионам – власти РК
16:05Армия России разгромила сотни солдат ВСУ и наемников под Донецком
15:52Путин утвердил новую Концепцию внешней политики России
15:19Новая концепция внешней политики России: основные положения
14:52Смертельный поворот: в Джанкойском районе иномарка протаранила "Таврию"
14:38Поезда в Крым вернулись в график
14:29Группировка "Восток" сорвала разведку боем: уничтожены 10 боевиков ВСУ
Лента новостейМолния