https://crimea.ria.ru/20230331/glavu-upravleniya-kapstroitelstva-feodosii-otpravili-pod-domashniy-arest-1127910230.html
Главу управления капстроительства Феодосии отправили под домашний арест
Главу управления капстроительства Феодосии отправили под домашний арест - РИА Новости Крым, 31.03.2023
Главу управления капстроительства Феодосии отправили под домашний арест
Суд отправил под домашний арест начальника управления капитального строительства администрации Феодосии, которая обвиняется в злоупотреблении должностными... РИА Новости Крым, 31.03.2023
2023-03-31T18:46
2023-03-31T18:46
2023-03-31T18:46
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар – РИА Новости Крым. Суд отправил под домашний арест начальника управления капитального строительства администрации Феодосии, которая обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом сообщили в прокуратуре Крыма.В пятницу крымское управление СК России сообщило о возбуждении уголовного дела в отношении феодосийской чиновницы. Руководителя управления обвиняют в том, что она подписала акты выполненных работ по строительству сливной станции для приема коммунальных отходов в поселке Приморский, притом, что работы подрядчик по факту не выполнил. В результате фирма необоснованно получила 70 млн рублей.В прокуратуре добавили, что ведомство контролирует ход расследования уголовного дела.Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов пригрозил увольнением всей администрации ФеодосииВ Феодосии выбрали нового мэраВ Симферополе задержали чиновников администрации по делу о взятке
https://crimea.ria.ru/20230331/millionnye-ubytki-v-feodosii-zaderzhana-nachalnik-upravleniya-kapstroya-1127900713.html
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крым, феодосия, прокуратура республики крым, происшествия, новости крыма, общество
Главу управления капстроительства Феодосии отправили под домашний арест
Прокуратура: глава управления капстроительства Феодосии отправлена под домашний арест