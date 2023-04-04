https://crimea.ria.ru/20230404/rossiyskaya-armiya-sorvala-snabzhenie-vsu-boepripasami-i-toplivom---shoygu-1127970337.html

Российская армия сорвала снабжение ВСУ боеприпасами и топливом - Шойгу

Российская армия сорвала снабжение ВСУ боеприпасами и топливом - Шойгу - РИА Новости Крым, 04.04.2023

Российская армия сорвала снабжение ВСУ боеприпасами и топливом - Шойгу

Высокоточные удары Вооруженных сил России по украинским военным объектам позволили нарушить производство вооружений и снабжение украинских войск боеприпасами и... РИА Новости Крым, 04.04.2023

2023-04-04T13:19

2023-04-04T13:19

2023-04-04T13:19

сергей шойгу

министерство обороны рф

сво

армия и флот

вооруженные силы россии

всу (вооруженные силы украины)

поставки западного оружия украине

оружие

новости

безопасность

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/01/1b/1126632339_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_7e8019dc36a1a55c1b1d0f4a34365f75.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр – РИА Новости Крым. Высокоточные удары Вооруженных сил России по украинским военным объектам позволили нарушить производство вооружений и снабжение украинских войск боеприпасами и топливом. Об этом заявил министр обороны генерал армии Сергей Шойгу.По его словам, российские силы в ходе спецоперации целенаправленно уничтожают направляемое Западом вооружение, военную технику – как на боевых позициях, так и на этапе перевозки. Также Шойгу проинформировал, что российские военные продолжают выполнять задачи СВО и шаг за шагом освобождать территорию Донбасса."Планомерно развиваются боевые действия в районах Артемовска, Авдеевки, на Лиманском, Купянском направлениях", - добавил глава Минобороны.Ранее во вторник Сергей Шойгу сообщил, что российские войска с начала года уничтожили в зоне СВО более 100 единиц иностранной военной техники. По его словам, НАТО усиливает антироссийский курс и наращивает военную помощь Украине. Все это создает риски существенного расширения конфликта, но на исход специальной операции не повлияет, подытожил глава Минобороны.Удары по украинской инфраструктуре Вооруженные силы России начали наносить 10 октября – через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. В конце прошлого года премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. А Владимир Зеленский констатировал, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.Читайте также на РИА Новости Крым:В конфликте на стороне Украины участвуют около 50 стран – ПатрушевМы производим втрое больше: Путин о поставках оружия США на УкраинуВолодин предостерег Запад от поставок наступательного оружия Украине

https://crimea.ria.ru/20230328/chto-takoe-umnyy-upravlyaemyy-snaryad-glsdb-i-chem-on-opasen-1127820358.html

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей шойгу, министерство обороны рф, сво, армия и флот, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), поставки западного оружия украине, оружие, новости, безопасность