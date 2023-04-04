https://crimea.ria.ru/20230404/rossiyskaya-armiya-sorvala-snabzhenie-vsu-boepripasami-i-toplivom---shoygu-1127970337.html
Российская армия сорвала снабжение ВСУ боеприпасами и топливом - Шойгу
Российская армия сорвала снабжение ВСУ боеприпасами и топливом - Шойгу - РИА Новости Крым, 04.04.2023
Российская армия сорвала снабжение ВСУ боеприпасами и топливом - Шойгу
Высокоточные удары Вооруженных сил России по украинским военным объектам позволили нарушить производство вооружений и снабжение украинских войск боеприпасами и... РИА Новости Крым, 04.04.2023
2023-04-04T13:19
2023-04-04T13:19
2023-04-04T13:19
сергей шойгу
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вооруженные силы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр – РИА Новости Крым. Высокоточные удары Вооруженных сил России по украинским военным объектам позволили нарушить производство вооружений и снабжение украинских войск боеприпасами и топливом. Об этом заявил министр обороны генерал армии Сергей Шойгу.По его словам, российские силы в ходе спецоперации целенаправленно уничтожают направляемое Западом вооружение, военную технику – как на боевых позициях, так и на этапе перевозки. Также Шойгу проинформировал, что российские военные продолжают выполнять задачи СВО и шаг за шагом освобождать территорию Донбасса."Планомерно развиваются боевые действия в районах Артемовска, Авдеевки, на Лиманском, Купянском направлениях", - добавил глава Минобороны.Ранее во вторник Сергей Шойгу сообщил, что российские войска с начала года уничтожили в зоне СВО более 100 единиц иностранной военной техники. По его словам, НАТО усиливает антироссийский курс и наращивает военную помощь Украине. Все это создает риски существенного расширения конфликта, но на исход специальной операции не повлияет, подытожил глава Минобороны.Удары по украинской инфраструктуре Вооруженные силы России начали наносить 10 октября – через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. В конце прошлого года премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. А Владимир Зеленский констатировал, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.Читайте также на РИА Новости Крым:В конфликте на стороне Украины участвуют около 50 стран – ПатрушевМы производим втрое больше: Путин о поставках оружия США на УкраинуВолодин предостерег Запад от поставок наступательного оружия Украине
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сергей шойгу, министерство обороны рф, сво, армия и флот, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), поставки западного оружия украине, оружие, новости, безопасность
Российская армия сорвала снабжение ВСУ боеприпасами и топливом - Шойгу
Шойгу: точные удары России позволили нарушить снабжение ВСУ боеприпасами и топливом
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр – РИА Новости Крым. Высокоточные удары Вооруженных сил России по украинским военным объектам позволили нарушить производство вооружений и снабжение украинских войск боеприпасами и топливом. Об этом заявил министр обороны генерал армии Сергей Шойгу.
"Наносим высокоточные удары по украинским военным объектам. В результате нарушено производство ряда образцов вооружения, а также снабжение группировок ВСУ боеприпасами и топливом", - сказал он на селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил.
По его словам, российские силы в ходе спецоперации целенаправленно уничтожают направляемое Западом вооружение, военную технику – как на боевых позициях, так и на этапе перевозки. Также Шойгу проинформировал, что российские военные продолжают выполнять задачи СВО и шаг за шагом освобождать территорию Донбасса.
"Планомерно развиваются боевые действия в районах Артемовска, Авдеевки, на Лиманском, Купянском направлениях", - добавил глава Минобороны.
Ранее во вторник Сергей Шойгу сообщил, что российские войска с начала года уничтожили в зоне СВО более 100 единиц иностранной военной техники
. По его словам, НАТО усиливает антироссийский курс и наращивает военную помощь Украине. Все это создает риски существенного расширения конфликта, но на исход специальной операции не повлияет, подытожил глава Минобороны.
Удары по украинской инфраструктуре Вооруженные силы России начали наносить 10 октября – через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. В конце прошлого года премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. А Владимир Зеленский констатировал, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.
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