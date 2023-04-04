https://crimea.ria.ru/20230404/glavnye-novosti-kryma-4-aprelya-1127983404.html

Главные новости Крыма, 4 апреля

Главные новости Крыма, 4 апреля - РИА Новости Крым, 04.04.2023

Главные новости Крыма, 4 апреля

На Крымском мосту заканчивают восстанавливать железнодорожные пролеты. К маю на его автодорожной части появятся дополнительные сканеры и увеличится число полос. РИА Новости Крым, 04.04.2023

2023-04-04T21:22

2023-04-04T21:22

2023-04-04T21:22

крым

новости крыма

общество

крымский мост

сергей аксенов

транспорт

земля в крыму для участников сво

фас (федеральная антимонопольная служба)

кадровые перестановки во властных структурах крыма и севастополя

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/09/1124796508_0:75:3373:1972_1920x0_80_0_0_02b84d1d8fe4d4e05534040c016327bc.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр – РИА Новости Крым. На Крымском мосту заканчивают восстанавливать железнодорожные пролеты. К маю на его автодорожной части появятся дополнительные сканеры и увеличится число полос. Почти 700 земельных участков готовы к выдаче участникам СВО. ФАС возбудила дело против оператора мобильной связи в Крыму. В Крыму назначен новый министр транспорта.О главных событиях в Крыму и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Строители завершают ремонт ж/д части Крымского мостаВосстановление железнодорожных пролетов Крымского моста завершается, специалисты заканчивают монтаж второго пролета. Как написал в своем Telegram вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, строители подняли конструкцию пролета на высоту 27 метров для сварочных работ. После оно будет опущено на опорные части – на свое проектное положениеДосмотры в сезонПри этом на автодорожной части Крымского моста в мае установят шесть дополнительных досмотровых комплексов и увеличат число полос для подъезда машин до пяти. Это поможет сократить время на досмотр транспорта к началу курортного сезона и снизить время ожидания, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.Он также отметил, что в настоящее время рассматривается возможность строительства дороги по Арабатской стрелке в Херсонской области.Земля для бойцов СВООколо 700 земельных участков в Крыму на сегодняшний день подготовлены к выдаче участникам специальной военной операции, первые наделы военнослужащие получат уже на этой неделе. Об этом сообщила министр имущественных и земельных отношений республики Лариса Кулинич. По ее словам, к выдаче готовы 511 участков в Лесновском сельском поселении и 165 земельных участков в Молочненском сельском поселении Сакского района Крыма.ФАС возбудил дело против "К-Телекома"Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело в отношении крымского оператора мобильной связи "К-Телеком", которого заподозрили в установлении необоснованно завышенных цен на услуги роуминга.В ФАС отметили, что у оператора есть возможности снизить роуминговые ставки, чтобы перед сезоном отпусков оптимизировать тарифы для абонентов до уровня, действующего на всей территории РФ. При этом в случае установления вины оператору грозит штраф.В Крыму новый министр транспортаНовым министром транспорта Крыма стал Николай Лукашенко. Соответствующий указ опубликован на официальном сайте правительства республики. Лукашенко занимал должность первого заместителя министра транспорта Республики Крым с июня 2022 года, до этого он два года работал на посту замминистра.

крым

крымский мост

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости крыма, общество, крымский мост, сергей аксенов, транспорт, земля в крыму для участников сво, фас (федеральная антимонопольная служба), кадровые перестановки во властных структурах крыма и севастополя