В Севастополе 12 часов искали туристов из Симферополя
В горах Севастополя всю ночь искали двоих туристов
© Пресс-служба ЦГЗ СевастополяАвтомобиль Центра гражданской защиты г. Севастополя
© Пресс-служба ЦГЗ Севастополя
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр – РИА Новости Крым. Поисково-спасательная операция прошла в горах Севастополя, где на турмаршруте застряли двое туристов. Об этом сообщили в Центре гражданской защиты города.
Сообщение о происшествии поступило в спасательную службу накануне в 17:30. Уточнялось, что два человека не могут самостоятельно выбраться с Большой Севастопольской тропы из-за размытой дороги в районе села Терновка. На место происшествия оперативно выехала дежурная смена поисково-спасательного отряда.
"Спасатели эвакуировали пострадавших и доставили в безопасное место. Медицинская помощь не потребовалась. В связи с особенностями рельефа горнолесной местности работы заняли более 12 часов и были завершены в 06:28", - проинформировали в пресс-службе ведомства.
В поисково-спасательной операции были задействованы семь человек и три единицы техники.
Ранее крымские спасатели оказали помощь мужчине, который застрял в болотистом грунте и провел там три часа. Инцидент произошел в Феодосии. Попав в болото, пострадавший не смог выбраться самостоятельно и выбился из сил. Сотрудники "Крым-Спас" помогли ему выбрать и на автомобиле доставили домой.
Ранее крымские спасатели оказали помощь мужчине, который застрял в болотистом грунте и провел там три часа. Инцидент произошел в Феодосии. Попав в болото, пострадавший не смог выбраться самостоятельно и выбился из сил. Сотрудники "Крым-Спас" помогли ему выбрать и на автомобиле доставили домой.
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