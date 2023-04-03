https://crimea.ria.ru/20230403/v-sevastopole-12-chasov-iskali-turistov-iz-simferopolya--1127940496.html

В Севастополе 12 часов искали туристов из Симферополя

В Севастополе 12 часов искали туристов из Симферополя - РИА Новости Крым, 03.04.2023

В Севастополе 12 часов искали туристов из Симферополя

Поисково-спасательная операция прошла в горах Севастополя, где на турмаршруте застряли двое туристов. Об этом сообщили в Центре гражданской защиты города. РИА Новости Крым, 03.04.2023

2023-04-03T10:55

2023-04-03T10:55

2023-04-03T10:55

севастополь

центр гражданской защиты севастополя

происшествия

крым

новости крыма

общество

туризм в крыму

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/0a/1119891633_0:27:1000:590_1920x0_80_0_0_3c587ba1fee3b9fb19077d4d958f3e9b.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр – РИА Новости Крым. Поисково-спасательная операция прошла в горах Севастополя, где на турмаршруте застряли двое туристов. Об этом сообщили в Центре гражданской защиты города.Сообщение о происшествии поступило в спасательную службу накануне в 17:30. Уточнялось, что два человека не могут самостоятельно выбраться с Большой Севастопольской тропы из-за размытой дороги в районе села Терновка. На место происшествия оперативно выехала дежурная смена поисково-спасательного отряда.В поисково-спасательной операции были задействованы семь человек и три единицы техники.Ранее крымские спасатели оказали помощь мужчине, который застрял в болотистом грунте и провел там три часа. Инцидент произошел в Феодосии. Попав в болото, пострадавший не смог выбраться самостоятельно и выбился из сил. Сотрудники "Крым-Спас" помогли ему выбрать и на автомобиле доставили домой.Читайте также на РИА Новости Крым:Опасные игры: на выходных в горах Крыма пострадали 8 человекВ Симферополе машина с людьми улетела с обрыва в водохранилищеВ Крыму на пожарах и в ДТП за неделю погибли четыре человека

севастополь

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, центр гражданской защиты севастополя, происшествия, крым, новости крыма, общество, туризм в крыму