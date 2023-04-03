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В Севастополе 12 часов искали туристов из Симферополя - РИА Новости Крым, 03.04.2023
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В Севастополе 12 часов искали туристов из Симферополя
В Севастополе 12 часов искали туристов из Симферополя - РИА Новости Крым, 03.04.2023
В Севастополе 12 часов искали туристов из Симферополя
Поисково-спасательная операция прошла в горах Севастополя, где на турмаршруте застряли двое туристов. Об этом сообщили в Центре гражданской защиты города. РИА Новости Крым, 03.04.2023
2023-04-03T10:55
2023-04-03T10:55
севастополь
центр гражданской защиты севастополя
происшествия
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общество
туризм в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр – РИА Новости Крым. Поисково-спасательная операция прошла в горах Севастополя, где на турмаршруте застряли двое туристов. Об этом сообщили в Центре гражданской защиты города.Сообщение о происшествии поступило в спасательную службу накануне в 17:30. Уточнялось, что два человека не могут самостоятельно выбраться с Большой Севастопольской тропы из-за размытой дороги в районе села Терновка. На место происшествия оперативно выехала дежурная смена поисково-спасательного отряда.В поисково-спасательной операции были задействованы семь человек и три единицы техники.Ранее крымские спасатели оказали помощь мужчине, который застрял в болотистом грунте и провел там три часа. Инцидент произошел в Феодосии. Попав в болото, пострадавший не смог выбраться самостоятельно и выбился из сил. Сотрудники "Крым-Спас" помогли ему выбрать и на автомобиле доставили домой.Читайте также на РИА Новости Крым:Опасные игры: на выходных в горах Крыма пострадали 8 человекВ Симферополе машина с людьми улетела с обрыва в водохранилищеВ Крыму на пожарах и в ДТП за неделю погибли четыре человека
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РИА Новости Крым
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news.crimea@rian.ru
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Новости
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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севастополь, центр гражданской защиты севастополя, происшествия, крым, новости крыма, общество, туризм в крыму
В Севастополе 12 часов искали туристов из Симферополя

В горах Севастополя всю ночь искали двоих туристов

10:55 03.04.2023
 
© Пресс-служба ЦГЗ СевастополяАвтомобиль Центра гражданской защиты г. Севастополя
Автомобиль Центра гражданской защиты г. Севастополя
© Пресс-служба ЦГЗ Севастополя
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр – РИА Новости Крым. Поисково-спасательная операция прошла в горах Севастополя, где на турмаршруте застряли двое туристов. Об этом сообщили в Центре гражданской защиты города.
Сообщение о происшествии поступило в спасательную службу накануне в 17:30. Уточнялось, что два человека не могут самостоятельно выбраться с Большой Севастопольской тропы из-за размытой дороги в районе села Терновка. На место происшествия оперативно выехала дежурная смена поисково-спасательного отряда.
"Спасатели эвакуировали пострадавших и доставили в безопасное место. Медицинская помощь не потребовалась. В связи с особенностями рельефа горнолесной местности работы заняли более 12 часов и были завершены в 06:28", - проинформировали в пресс-службе ведомства.
В поисково-спасательной операции были задействованы семь человек и три единицы техники.

Ранее крымские спасатели оказали помощь мужчине, который застрял в болотистом грунте и провел там три часа. Инцидент произошел в Феодосии. Попав в болото, пострадавший не смог выбраться самостоятельно и выбился из сил. Сотрудники "Крым-Спас" помогли ему выбрать и на автомобиле доставили домой.
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